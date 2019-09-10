Возрождая славу Туркестана

Это важное решение, принятое в русле осуществления программы «Рухани жаңғыру» и базовых положений статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи», вызвало широкий отклик в среде тюркских народов, оживило память об исконных корнях, пробудило сыновние чувства к прародине.

Название «Туркестан» состоит из двух слов: «түркі» и «стан». «Стан» означает «страна», «государство», а «Туркестан» – государство тюрков. Туркестан – это и вторая Мекка в народном сознании тюрков, и их древняя прародина, и столица Казахского ханства, и последнее пристанище Азрет Султана и многих выдающихся сыновей казахского народа, и главный город на Шелковом пути. Поэт Магжан Жумабаев писал: «Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған Түріктің тәңірі берген несібе ғой» («Туркестан – врата двух миров,⁄Туркестан – колыбель храбрых тюрков,⁄Это удел, данный Богом тюркам,⁄Рожденным на прекрас­ной земле Туркестана»).

Год с небольшим прошел пос­ле принятия упомянутого выше исторического решения Елбасы. За короткий срок Туркестан начал по-настоящему преображаться, разработан современный градостроительный проект, выделены немалые средства, начато строительство административно-делового центра и жилых домов. В окрестностях заповедного комп­лекса «Азрет Султан» будет построен духовно-культурный центр, там вырастут визит-центр, музеи Яс­сауи и тюркского мира. Предусмот­рена реставрация Культобе, ставок и дворцов ханов Абильмамбета и Тауке, средневековой соборной мечети. Все работы в Туркестане проходят под неусыпным вниманием государства.

Из истории мы знаем, что многие представители казахской интеллигенции мечтали сделать Туркестан центром тюркского мира, однако не смогли осуществить этот замысел. Славные сыны Алаша пострадали от политических преследований и репрессий за свою попытку создать Туркестанскую Республику и сделать ее независимым тюркским государством. Мечта казахской интеллигенции о Туркестане стала осуществляться только после обретения Казахстаном независимости.

Поводом для написания этой статьи стала моя недавняя встреча с известным государственным и общественным деятелем, ученым Мырзатаем Жолдасбековым. Когда я пришел в его дом, он читал книгу, сидя за столом в зале. Заметив, что это была его собственная книга «Шың мен шыңырау» («Вершина и пропасть»), я пошутил: «Көке! Свою библиотеку, которую собирали всю жизнь, Вы подарили Национальной библиотеке, а теперь читаете книгу, которую сами же написали?»

Мырзеке ответил: «Да, шырағым, в этой книге я опубликовал письмо о заповедном комплексе «Азрет Султан», которое любимец казахского народа Узбекали Жанибеков написал мне в 1992 году. В то время я был заместителем Премьер-министра Республики Казахстан. А сейчас я снова и снова перечитываю его письмо, восхищаюсь, вспоминаю огромный труд нашего знатока национальной культуры ради возрождения национальной истории, языка, традиций и его нас­ледие, которое по сей день остается жизненным». С этими словами он протянул мне открытую книгу.

По словам Мырзеке, тогда не было никакой возможности решить вопросы, которые поднимал в письме Узбекали Жанибеков. В 1999 году сам Мырзатай Жолдасбеков, приняв во внимание исключительное значение обозначенных проблем для нашей нации, опуб­ликовал полный текст письма Жанибекова и свои соображения в газете «Егемен Қазақстан». Ряд проблем остался по сей день. Однако сегодня, когда город Туркес­тан стал областным центром и преображается с каждым днем, по его мнению, пришло время выполнить заветы Жанибекова – заново рассмотреть их на государственном уровне и решить на системной основе.

Основную часть письма видного государственного деятеля Узбекали Жанибекова я привожу без изменений (в переводе на русский язык).

«1. В X–XII веках население Южного Казахстана говорило на кыпчакско-огузском языке. Ахмет Яссауи написал свои «Хикметы» тоже на этом языке, что было доказано азербайджанскими исследователями в 1978 году. Сегодня этот язык необоснованно путают с чагатайским. Однако некорректно говорить, что произведения Яс­сауи написаны на «староузбекском» языке, или на чагатайском. Необходимо еще раз тщательно исследовать, на каком языке он писал.

2. В 1952–1957 годах в заповедном комплексе «Азрет Султан» велись реставрационные работы, в ходе которых были допущены существенные изъяны, поскольку не учитывался переменчивый климат, излишне «обогащалась» богатая сауранская почва по самаркандской технологии. Обкладывание фундамента бетонной отмосткой и закрытие его аэродромными плитами привело к нарушению температурного режима. С крыши мавзолея начала стекать вода, но этого стараются не замечать…

Невозможно забыть, как при попытке заново отстроить «старый город» этот старый город был фактически уничтожен. Основная идея при этом была «очистить от трупов» старую постройку, в свое время выполнявшую функцию пантеона. В результате оказались утеряны многие надгробья, а также останки (Есим-хана, Абылай-хана, Тауке-хана, Жангира, Богенбай-батыра, Жанибек-тархана). Те 2–3 надгробных камня, которые там стоят сейчас, пришлось установить условно в 1979 году, когда открывали музей.

3. Существует только один выход: проведение квалифицированных реставрационных работ. В свое время напрасно не был создан государственный комитет или управление по данному вопросу. Надо усилить ответственность за решение этого вопроса.

4. Необходимо повысить статус города Туркестана. Возможно, Туркестану следует придать статус областного центра. Об этом говорилось и раньше.

Место рождения и смерти Абылай-хана – Южный Казахстан, в том числе Туркестан. То, что мы потеряли его останки – непростительный грех. Утрачены останки выдающихся личностей, служивших своему народу и достойных высоких памятников, таких как Богенбай-батыр, Айтеке-бий, Жанибек-тархан (а также Есим-хан, Тау­ке-хан, Тауекель-хан, Жангир-хан, Ильяс-хан), их кости выброшены… Не может быть большего прес­тупления перед историей. Теперь мы должны искупить этот грех. Единственный способ сделать это – установить пантеон с плитами, на которых будут написаны имена этих людей. Такой пантеон должен не уступать мавзолею Рабии Султан Бегим перед мавзолеем Ахмета Яссауи – с граненым куполом, украшенный глазурью, майоликой (обязательно в старинном стиле).

Нигде в Южном Казахстане нет памятника, связанного с Абылай-ханом. Ханский дворец в Туркестане давно разрушен, и даже место его неизвестно.

В Ордабасы следует создать историко-культурный заповедник. Там все еще не остановлена работа завода по измельчению камней. Приходит мысль: если озеленить склоны горы и посадить там деревья, то, возможно, оживут старые источники. Если поставить на вершине горы железобетонный монумент, создать небольшой музей, построить чайхану для отдыха людей, то это место, несомненно, стало бы привлекательным местом отдыха для народа.

Следует установить монумент и на месте, где располагалась ставка Абылая (ее на протяжении многих лет называли Ханкорган), в 6–7 км от кишлака Карабулак в Сайрамском районе».

К этому письму Узбекали Жанибекова, опубликованному в газете «Егемен Қазақстан» в 1999 году, были добавлены кратко сформулированные тезисы Мырзатая Жолдасбекова по поднятым вопросам. В частности, он писал, что нет в истории Казахстана более важного города, чем Туркестан, и более выдающегося хана, чем Абылай, которому именно сейчас пришло время воздать достойные почести.

Подчеркнем, что многое было сделано для решения обозначенных Жанибековым проблем, как до, так и после публикации письма. В частности, целый ряд отечественных и зарубежных ученых заново исследовал «Хикметы» Ахмета Яссауи. В первые годы независимости одна турецкая компания занималась реставрационными работами в мавзолее «Азрет Султан». Однако, к сожалению, они не дали должного результата. Был сделан искусственный курган из глины около мавзолея, построены современный музей и специальная стена, установлены доски с именами исторических личностей.

Согласно новому проекту развития Туркестана рядом с мавзолеем «Азрет Султан» предусмотрено строительство масштабного духовно-культурного центра. При осуществлении этого проекта с учетом проблем, поднятых в письме Жанибекова, следует как можно бережнее отнестись к реставрации старого города, уточнить территорию его расположения, при необходимости провести археологические и иные исследования. Нельзя допустить, чтобы бесценные исторические сокровища древнего города были безвозвратно утрачены в процессе строительства новых зданий.

Если сегодня, в момент начала новой эпохи в истории Туркестана, пожелания Узбекали Жанибекова будут исполнены, это станет достойной данью уважения нашим предкам, примером ответственного отношения к своей истории.