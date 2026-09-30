Возрождая традиции читающих наций

Культура
Ильяс Данаев

В Алматы состоялась IX Меж­дународная конференция в поддержку культуры знаний «Интеллектуальная история Центральной Азии во второй половине ХХ века», посвященная 90-летию Олжаса Сулейменова.

Фото предоставлено пресс-службой Союза писателей Казахстана

Форум объединил ученых, литераторов, журналистов, общественных деятелей и представителей педагогического сообщества из Казахстана и зарубежных стран для обсуждения важнейших аспектов творческого и научного наследия выдающегося поэта, а также его роли в развитии гуманитарной мысли и культурного диалога в Евразии.

Открылась конференция приветствием Олжаса Сулейменова, которое зачитал заместитель директора Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО по науке и внешним связям Игорь Крупко.

«Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на конференции, цель которой – осмысление идейного, литературного, научного и философского наследия интеллигенции Центральной Азии и выработка конкретных механизмов по включению их в современный культурный и образовательный процесс для возрождения читающих наций. Из всех вопросов, предложенных сегодня к обсуждению, меня особенно волнует следую­щий: какое будущее ожидает движение «Невада – Семипалатинск» и в каком формате его наследие, как подвиг народа, должно быть закреплено в исторической памяти для новых поколений. Единую судьбу человечества сегодня можно мгновенно сократить. Такой конец не устраивает нас, людей. Только вместе, поддерживая друг друга, мы выдерживаем экзамен на способность выжить», – подчеркивалось в обращении.

В адрес участников также поступили приветственные письма от министра культуры и информации Армана Кырыкбаева и президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева.

Широким тематическим разнообразием отличались выступ­ления участников форума – доктора исторических наук Зайнидина Курманова, профессора Центрально-Азиат­ского университета Пулата Шозимова, профессора Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Улданай Бахтикиреевой, заведующей отделом мировой литературы и международных связей Инс­титута литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Светланы Ананьевой, ведущего научного сотрудника Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Клары Хафизовой и других докладчиков. Среди них был и наш коллега – старший корреспондент отдела культуры газеты «Казахстанская правда» Илья Пащенко, представивший доклад о международном антиядерном движении «Невада – Семипалатинск» и его месте в истории миротворчества.

На конференции подробно обсудили вопросы формирования национального самосознания и исторической субъектности народов Центральной Азии, взаимосвязи языков и культур, актуальные проблемы тюркославистики, роль ЮНЕСКО в развитии диалога интеллектуальных сообществ, значение книги «Аз и Я» для научной мысли и перспективы гуманитарных знаний в условиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта.

Важным событием конференции стала презентация хрестоматии «Введение в олжасоведение», призванной способствовать систематизированному изучению многогранного наследия выдающегося казахстанского поэта и дальнейшему развитию соответствующего научно-образовательного направления.

Подобные международные мероприятия открывают новые возможности для всестороннего осмысления художественных, научных и философских открытий Олжаса Сулейменова. Обращение к идеям классика отечественной литературы поз­воляет глубже понять интеллектуальную историю всего человечества, ведь настоя­щее искусство, как известно, не имеет ни национальных, ни временных границ и неизменно служит духовному сближению народов.

 

 

#культура #Алматы #Олжас Сулейменов #литература #Меж­дународная конференция

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