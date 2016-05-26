​Возрождая Великий шелковый путь

Заседание, модератором которого выступил член Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, председатель Комиссии ТюркПА по экономическому взаимодействию Серик Сейдуманов, прошло в рамках Астанинского экономического форума, а также председательства Казахстана в Парламентской ассамблее тюркоязычных государств.

Участники встречи – депутаты Сената и Мажилиса, парламентарии из Азербайджана, Турции, члены секретариата ТюркПА, а также казахстанские эксперты, представители госорганов – обсудили актуальные вопросы взаимодействия тюркоязычных стран в экономической сфере.

Открывая заседание, председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев подчеркнул динамику в отношениях тюркоязычных государств, отметив в том числе имеющийся потенциал в торгово-экономической, транспортно-коммуникационных областях.

Тему усиления сотрудничества, а также необходимости синхронизации стратегии и программ развития подняла в своем выступлении секретарь Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Меруерт Казбекова.

– Возрождение Великого шелкового пути – это многовекторная, комплексная стратегия возобновления трансконтинентальных взаимоотношений между странами евроазиатского континента. Спектр возможных направлений проекта так же не ограничен, как и не ограничен круг стран, который может охватить проект, – сказала М. Казбекова.

В качестве важнейших проектов названы автодорожный маршрут Западная Европа – Западный Китай, на котором сегодня завершены работы протяженностью более 2 тыс. км, морской порт Актау, а также созданный по инициативе Казахстана совместный туристический продукт «Тюркский совет – современный Шелковый путь», направленный на развитие туризма.

Как пояснила М. Казбекова, в марте текущего года был проведен тест-тур казахстанского отрезка через Алматы, Туркестан, Отрар, Шымкент, Тараз с посещением исторических мест, памятников и объектов культурного наследия Казахстана. Следующие тест-туры запланированы в Азербайджане и Турции.

В ходе встречи также подняты вопросы модернизации законодательства, способствующего укреплению сотрудничества прежде всего в сфере экономики, между странами.

По словам члена Комитета по финансам и бюджету Кожахана Жаба­гиева, совершенное законодательное поле – залог развития не только по направлению Великого шелкового пути, но и на всей территории Казахстана.

В ходе встречи речь шла и о продовольственной безопасности. Как отметил член Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Серик Билялов, Казахстан, который занимает в мире 9-е место по обширности территории, выгодно для себя используя свое благоприятное геополитическое положение, должен приложить все усилия для удовлетворения этой растущей потребности. Площади неосвоенных земель дают возможность производить в стране экологически чистые продукты.

На актуальности экономического сотрудничества стран – участниц ТюркПА, необходимости обмена опытом в сфере инновационных технологий также акцентировали внимание в своих выступлениях депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и Великого национального собрания Турции Севиндж Гусейнова и Мустафа Бозкурт.