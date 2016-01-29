​Возрождающая сказку

Эту юбилейную выставку, которая проходит в Центральном государственном музее РК, Лидия Васильевна назвала «Возрождение сказки».

– В своих картинах вот уже более 20 лет я возрождаю сказку, – говорит она. – И когда рисую сказочные картины, то испытываю настоящее счастье.

Есть у нее такое стихотворение: «Вы сказали – не бывает Голубой луны./Вы сказали – не бывает Розовой сосны./Вы сказали «Не бывает», сдерживая смех./Я отвечу: – Нет, бывает. Жаль, что не для всех».

Эти строчки раскрывают суть ее живописи.

– То, что бывает в сказках, есть у меня, – утверждает художница. – То, что бывает в фантазиях, есть у меня. То, что видишь во сне, это тоже есть у меня. Я люблю сказку, иные миры. И я не могу рисовать что-то мрачное, темное. Серых и черных тонов и так хватает в нашей жизни. Искусство должно нести свет, красоту, доброту.

На суд зрителей мастер представила более 80 работ: свои любимые картины, написанные ею в разные годы и не раз выставлявшиеся, и 38 новых картин, которые еще никто не видел. Эти живописные и графические полотна вновь радуют взлетом вдохновения, восторженным порывом чувств и эмоций, яркими и солнечными красками. И конечная, живопись акварельная – Лидия Коваленко вновь написала в своей уникальной авторской технике «теплый иней».

– Однажды я увидела акварель китайского художника Ци Бай-Ши «Пионы», – рассказывает она. – Этот свиток когда-то подарил Мао Цзэдун Сталину. Меня поразили красота, цвет и необыкновенное техническое исполнение пионов, изображенных на рисовой бумаге. Краски словно втекали одна в другую и давали чистый сплав. Очень хотела разгадать секрет китайского художника… Я стала изучать свойства красок. Разливала воду на листе, смешивала цвета и надеялась, что краски сами подскажут, что делать. Двадцать лет так экспериментировала. Потом стала варить краски сама. Добавляла в них мед и смолу сливы и еще кое-что. В итоге у меня получились свои, авторские, краски. Так я создала собственную технику, которую поэтично назвала «теплый иней».

В ее возрождающейся сказке зритель погружается в «Сказочный лес», «Тайну розового озера», «Золотистое утро в сказочном лесу», «Весну в сказочном лесу», любуется «Цветением красного кактуса», «Оранжевым ветром», «Мотыльками на хризантеме»… В числе новых творений представлена и картина «Светлый мир Сергея Параджанова».

– Я просто влюблена в эту работу, – признается художница. – Я влюблена в творчество Сергея Параджанова, выдающегося советского кинорежиссера, который не только снял великолепные фильмы, но и создал удивительный мир графики, коллажей, сотворил целую коллекцию чудесных кукол.

Сергею Параджанову Коваленко посвятила цикл работ «В гранатовом цвете». В их сюжетах есть грузинский и казахский эпос, на них изображены дивные звери, птицы и бабочки.

– Еще я очень люблю свою «Тайну розового озера», «Веселых ребят в золотистом лесу», – признается она. – Посмотрите, сколько здесь хитрых, веселых зверушек, диковинных деревьев. Они друг с другом общаются. Как я рассказывала своему внуку Ванечке, когда мы спим, то зверушки, деревья, грибочки, птички разговаривают друг с другом. Только мы этого не видим. Это утверждал великий сказочник Андерсен.

Тематика произведений художницы – сказочные образы, природа, мотивы Космоса и Востока – Казахстана, Китая, Японии. Автор создала художественные циклы «Моя Джунгария», «Чайная церемония», «Космический», «Иванов лес» и другие. Нежность, загадочность, утонченная красота ее акварели создают новую преображенную реальность, возвышенную и чудесную. Лидия Васильевна погружает зрителя в фантастические миры, где живут китайские драконы, дивные птицы и рыбы, кружатся в небе одуванчики, порхают причудливые бабочки и стрекозы.

– От ее картин исходит особый свет, – убеждены многочисленные почитатели ее таланта. Творчество Лидии совершенно оригинально, поэтому узнаваемо сразу же. И ее акварели не спутаешь ни с чьими работами.

За жизнерадостное настроение и теплоту чувств ее полотен они называют Лидию цветущей сакурой, доброй феей.

– Ее акварель – словно прорыв в иной мир, в иную поэтическую реальность, – отзывается, например, о ее творчестве искусствовед Елена Звонарева.

– Среди нас живет сказочная волшебница-фея, которой велено неким провидением устраивать для нас праздники, дарить с помощью красок тепло, свет и радость, – считает писатель, художник, критик и поэтесса Ольга Шиленко.

Картины Лидии Коваленко украшают частные и государственные коллекции во многих странах мира. Она издала несколько поэтических сборников, в числе которых «Я в мирах» и «Леди Осень».

На вернисаже «звучали» не только картины, но и романсы и песни под гитару на стихи Лидии Коваленко в исполнении композитора и певицы Лидии Колесниковой. И сочиняющая стихи художница, которая всегда в творческом поиске, вновь делилась своими планами. А их предостаточно: издать книжку «Маленькие кавказские приключения» (юмористические заметки об отдыхе и работе в Аджарии), опубликовать путевые заметки «Мой китайский альбом», «Степь поет», «Қойлығым – құтты мекенім!», издать сборники шаржей, пародий, эпиграмм «Есть мужчины!», «Азбука архитектора». И, наконец, собрать в серьезный альбом всю свою графику и акварельную живопись.