Возрождение «Казахфильма»

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Дулат Исабеков, драматург, народный писатель Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно в своих выступлениях отмечал, что главными составляющими государственной идеологии должны стать кинематограф, театр и литература. Полностью разделяя его мнение, предлагаю возродить Государственный комитет по кинематографии, который когда-то выполнял огромную идеологическую работу по объединению народа.

Начать нужно, на мой взгляд, с того, чтобы дать дорогу талант­ливым сценаристам – и они завалят киностудию сценариями, после чего начнутся обсуждения в стране и в итоге, наконец, появятся желаемые нами фильмы.

Сегодня «важнейшее из искусств» пущено на самотек. Ломать то, что работало когда-то как часы – не дело. Это я о «Казахфильме», который когда-то был одной из лучших киностудий в Союзе, а теперь еле дышит. Недавно я там был, и мне было больно смотреть на тот заброшенный призрак, в который он превратился. Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас ни души, только сторожа.

Здесь в далеком в 1975-м снимался «Гаухартас» – первый фильм по моему сценарию. В тот год сценарии многих фильмов из Казахстана были забракованы в Госкино СССР, и на 1976-й национальная киностудия могла остаться без финансирования. Тогда «Казахфильм» кинул клич – подтянем талантливую молодежь. И 5–6 молодых прозаиков, среди них я и Толен Абдиков, отправили в Дом творчества кинематографис­тов в подмос­ковную Рузу на месячные курсы кино­сценаристов. Каждый день мы смотрели запрещенное в Союзе европейское и американское кино, чтобы понять, как пишутся хорошие сценарии.

Когда вернулись домой, «Казахфильм» объявил конкурс зая­вок на сценарии. Мы должны были написать синопсис, говоря современным языком. Выиграла моя заявка на написание сценария по моей очень популярной в те годы повести «Гаухартас». Заключили со мной договор, и я взялся в заданные сроки – за месяц – подготовить сценарий.

За мной бдили сам председатель Госкино КазССР Камал Смаи­лов, первый секретарь Сою­за кинематографистов Казахстана Аким Тарази и главный редактор Госкино КазССР Калтай Мухамеджанов. Они торопили меня: фильм должен был к концу года выйти на экраны, а на дворе уже июнь.

Когда сценарий был готов, через какие только медные трубы он ни прошел: киностудия, Госкино, ЦК КП Казахстана… Каждый хотел внести свои изменения. Короче, всем миром закончили его и отправили Калтая Мухамеджанова в Москву на утверж­дение. Он уезжал со вздохом – как на Голгофу, а мы все провожали его с молитвами – как в священную Мекку.

Если здесь мы все обсуждали хором, то в Госкино СССР судьбу нашего сценария решала одна женщина. Нежданова, кажется, ее фамилия. Она прочитала, и только потом началось обсуж­дение в сценарной комиссии Госкино. Сказали, что сценарий добротный, реальный, временами смешной, хорошо, что в нем присутствует красивая молодая женщина, но где русский герой? Тогда это был неписаный закон – он должен был присутствовать в каждом сценарии.

Калеке всегда славился остроумием и находчивостью. Он оптимистично воскликнул: «Вы правильно заметили, но это не наше упущение. Мы долго искали такой персонаж, нашли трактористов, доярок, пастухов крупного рогатого скота, а вот русского чабана – нет, поэтому и не смогли включить». Сценарная комиссия Госкино посмеялась и утвердила мой «Гаухартас».

Думаю, здесь сыграл роль еще один немаловажный фактор. Казахстан ставил в те годы перед собой задачу – довести поголовье овец с 35 до 50 миллионов, а фильм был о чабанах. Для рес­публики это была самая актуальная тема, Москва тоже ждала роста поголовья у нас, она же не хотела оставаться без мяса. Вот под этим государственным призывом «Даешь 50-миллионное поголовье овец!» «Гаухартас» прошел через медные трубы если не легко, то без многих преград.

Мне радостный Калеке позвонил в пять утра: «Дулат, поздравляю! Сценарий прошел. Деньги «Казахфильму» уже начали выделять».

Через три дня он приехал, мы встретили его в аэропорту и тут же утвердили режиссера – Шарипа Бейсембаева. Пока он искал и утверждал актеров, все изнервничались – к концу года нацио­нальная киностудия должна отчитаться перед Госкино СССР, иначе не быть финансированию. Поэтому «Гаухартас» так и называли – палочка-выручалочка. Словом, режиссер в пожарном порядке собрал киногруппу и помчался с ней на съемочную площадку под Талды-Курган, в местечко Баласаз. Мы втроем – Камал Смаилов, Аким Тарази и я – время от времени ездили смотреть, как снимается фильм.

30 декабря в Доме кино состоя­лась премьера, потом «Гаухартас» запустили во всех кинотеатрах республики, после этого фильм включили во всесоюзный репертуар. В 1976 году картина участвовала на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе, где исполнительница главной роли Жанна Куанышева получила премию за лучшую женскую роль.

Фильм действительно получился добротный, его смотрят до сих пор, телевидение его часто показывает, а в те годы многие называли своих новорожденных дочерей Салтанат – по имени главной героини...

Опираясь на слова Касым-Жомарта Токаева о необходимости обратить пристальное внимание на кинематографию, я предлагаю совместными усилиями решить такой вопрос, как съемки хорошего и нужного отечественного кино.

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