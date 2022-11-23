Возрождение «Казахфильма»

Начать нужно, на мой взгляд, с того, чтобы дать дорогу талантливым сценаристам – и они завалят киностудию сценариями, после чего начнутся обсуждения в стране и в итоге, наконец, появятся желаемые нами фильмы.
Сегодня «важнейшее из искусств» пущено на самотек. Ломать то, что работало когда-то как часы – не дело. Это я о «Казахфильме», который когда-то был одной из лучших киностудий в Союзе, а теперь еле дышит. Недавно я там был, и мне было больно смотреть на тот заброшенный призрак, в который он превратился. Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас ни души, только сторожа.
Здесь в далеком в 1975-м снимался «Гаухартас» – первый фильм по моему сценарию. В тот год сценарии многих фильмов из Казахстана были забракованы в Госкино СССР, и на 1976-й национальная киностудия могла остаться без финансирования. Тогда «Казахфильм» кинул клич – подтянем талантливую молодежь. И 5–6 молодых прозаиков, среди них я и Толен Абдиков, отправили в Дом творчества кинематографистов в подмосковную Рузу на месячные курсы киносценаристов. Каждый день мы смотрели запрещенное в Союзе европейское и американское кино, чтобы понять, как пишутся хорошие сценарии.
Когда вернулись домой, «Казахфильм» объявил конкурс заявок на сценарии. Мы должны были написать синопсис, говоря современным языком. Выиграла моя заявка на написание сценария по моей очень популярной в те годы повести «Гаухартас». Заключили со мной договор, и я взялся в заданные сроки – за месяц – подготовить сценарий.
За мной бдили сам председатель Госкино КазССР Камал Смаилов, первый секретарь Союза кинематографистов Казахстана Аким Тарази и главный редактор Госкино КазССР Калтай Мухамеджанов. Они торопили меня: фильм должен был к концу года выйти на экраны, а на дворе уже июнь.
Когда сценарий был готов, через какие только медные трубы он ни прошел: киностудия, Госкино, ЦК КП Казахстана… Каждый хотел внести свои изменения. Короче, всем миром закончили его и отправили Калтая Мухамеджанова в Москву на утверждение. Он уезжал со вздохом – как на Голгофу, а мы все провожали его с молитвами – как в священную Мекку.
Если здесь мы все обсуждали хором, то в Госкино СССР судьбу нашего сценария решала одна женщина. Нежданова, кажется, ее фамилия. Она прочитала, и только потом началось обсуждение в сценарной комиссии Госкино. Сказали, что сценарий добротный, реальный, временами смешной, хорошо, что в нем присутствует красивая молодая женщина, но где русский герой? Тогда это был неписаный закон – он должен был присутствовать в каждом сценарии.
Калеке всегда славился остроумием и находчивостью. Он оптимистично воскликнул: «Вы правильно заметили, но это не наше упущение. Мы долго искали такой персонаж, нашли трактористов, доярок, пастухов крупного рогатого скота, а вот русского чабана – нет, поэтому и не смогли включить». Сценарная комиссия Госкино посмеялась и утвердила мой «Гаухартас».
Думаю, здесь сыграл роль еще один немаловажный фактор. Казахстан ставил в те годы перед собой задачу – довести поголовье овец с 35 до 50 миллионов, а фильм был о чабанах. Для республики это была самая актуальная тема, Москва тоже ждала роста поголовья у нас, она же не хотела оставаться без мяса. Вот под этим государственным призывом «Даешь 50-миллионное поголовье овец!» «Гаухартас» прошел через медные трубы если не легко, то без многих преград.
Мне радостный Калеке позвонил в пять утра: «Дулат, поздравляю! Сценарий прошел. Деньги «Казахфильму» уже начали выделять».
Через три дня он приехал, мы встретили его в аэропорту и тут же утвердили режиссера – Шарипа Бейсембаева. Пока он искал и утверждал актеров, все изнервничались – к концу года национальная киностудия должна отчитаться перед Госкино СССР, иначе не быть финансированию. Поэтому «Гаухартас» так и называли – палочка-выручалочка. Словом, режиссер в пожарном порядке собрал киногруппу и помчался с ней на съемочную площадку под Талды-Курган, в местечко Баласаз. Мы втроем – Камал Смаилов, Аким Тарази и я – время от времени ездили смотреть, как снимается фильм.
30 декабря в Доме кино состоялась премьера, потом «Гаухартас» запустили во всех кинотеатрах республики, после этого фильм включили во всесоюзный репертуар. В 1976 году картина участвовала на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе, где исполнительница главной роли Жанна Куанышева получила премию за лучшую женскую роль.
Фильм действительно получился добротный, его смотрят до сих пор, телевидение его часто показывает, а в те годы многие называли своих новорожденных дочерей Салтанат – по имени главной героини...
Опираясь на слова Касым-Жомарта Токаева о необходимости обратить пристальное внимание на кинематографию, я предлагаю совместными усилиями решить такой вопрос, как съемки хорошего и нужного отечественного кино.