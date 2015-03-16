Возрождение "Шалабая" Статьи 1695 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Возрождение племзавода, некогда гремевшего на весь Союз, началось в 2006 году. Причем, в буквальном смысле, на пустом месте, потому что прежняя производственная база была разрушена основательно. Распродали все, кроме генеалогической таблицы, в которой значатся имена быков-рекордсменов знаменитой казахской белоголовой породы. Она охватывает период с 1940 по 1990 год и занимает целую стену в музее животноводческого комплекса.



Главный зоотехник ТОО "Племенной завод "Шалабай" Олжас Ибрагимов с пристрастием описывает стандартные характеристики племенных животных. К примеру, в селекционном отборе могут участвовать бычки по достижении ими двухлетнего возраста и веса не менее 550 кг.



Племенной стандарт телочки – полуторагодовалый возраст и хорошая упитанность: каждая особь ни в коем случае не должна быть легче 350 кг.



А в шалабаевском музее самое занятное – это генеалогическое древо быков-производителей. Правда, несколько смущают прозвища последних – Гонец, Зной, Олень, Викинг, Мускат, Мавр, Фокус, Дукат, Матрос, Покорный, Аполлон... Везувий и Смелый тоже вполне себе быки, жившие в прошлом столетии и, думается, могли бы гордиться тем, как их назвали при рождении.



Чего не скажешь, например, о прозвище Слизняк, которым "наградили" породистого теленочка, весившего по достижении половозрелого возраста почти тонну. По словам зоотехника Татьяны Сердобинцевой, ну очень хороший бык в итоге из него получился. Почему так назвали?



Потому что прозвища только что родившимся бычкам всегда придумывались, как говорится, "от фонаря". Впрочем, когда те подрастали, нередко выяснялось, что они оправдали надежды своей крестной – Татьяны Сердобинцевой. И это, между прочим, она, много лет проработавшая на племзаводе еще до наступления перестройки, в общей сложности назвала различными красивыми и не совсем именами более 3 тыс. быков-производителей.



А вот Слизняк за последние годы изрядно постарел для воспроизводства себе подобных, оставив хорошее потомство. Его дети – национальное достояние, и в скотоводческом хозяйстве по праву гордятся успехами селекционно-племенной работы.



– На сегодня подготовлено к племенной продаже 200 телочек и 180 бычков, – рассказывает молодой зоотехник Олжас Ибрагимов. – Но мы не прекращаем работать над улучшением качественных характеристик казахской белоголовой.



Прошлой зимой в том же "Шалабае" сравнивали наших животных и зарубежную мясную породу ангус. Когда грянули морозы, пришлым животным пришлось давать сена и комбикормов втрое больше обычного. Белоголовая же и со скромным навильником сена в любое время года, как правило, показывает завидную жизнестойкость.



Сегодня в хозяйстве содержатся 26 быков-герефордов, но шалабаевцы не забывают при этом о главной цели – поддерживать чистоту породы. В закрепленном за скотником Кайратом Кобикеевым гурте, к примеру, 135 маток-семилеток. Весит шалабаевская корова в среднем около 700 кг, а вот телится в ноябре.



Кстати, ноябрьский отел – ноу-хау, существенно влияющее на рентабельность племенного животноводства. Как известно, общепринятые сроки – это апрель-май. Однако, по словам Олжаса Ибрагимова, приносить потомство глубокой осенью – меньше риска для всевозможных заболеваний. В июле телят "отбивают", и в следующую зиму своей жизни они входят уже окрепшими.



– В холодный сезон главное – сбалансированное питание. Можно сказать, что половина успеха зависит от этого, – продолжает главный зоотехник. – Задаем животным сено, силос, сенаж, концентрированные корма, минеральную соль.



"Шалабай" – это животноводческий городок, где только в прошедшем году отстроены 4 новые базы, а в начале 2015-го сдан в эксплуатацию Дом животноводов. Бригады трудятся вахтовым методом – семь дней работы и неделя отдыха.



Создав отличные условия для труда и отдыха животноводам, в хозяйстве вправе рассчитывать на соответствующую отдачу с их стороны. Только представьте, отработав смену, скотник вечером возвращается в дом, где тепло, сытно и уютно.



В Доме животноводов членам бригад предоставлены бесплатное трехразовое питание, горячий душ и сауна. Двухместные комнаты, бильярд, теннис и даже Wi-Fi имеется.



Неудивительно, что едут в одноименный поселок Шалабай люди из других регионов страны. Виктор Мартынов, например, переехал вместе с семьей из индустриального города Экибастуза.



– Племзавод выделил служебное жилье, корову, – рассказывает он. – Почему бы не жить на селе, где в домах есть водопровод и прочие удобства?



Глава ТОО "Племенной завод "Шалабай" Куаныш Сулейменов душой болеет за любимое дело. Тем не менее уверен, что трудно было бы добиться успехов не только ему, но и другим сельхозпроизводителям без соответствующей поддержки со стороны государства.



В настоящее время в хозяйстве также широко практикуют племенное разведение овец байыс, число которых уже превысило 3 тыс., и лошадей жебе. Не забывают в товариществе и о поголовье, содержащемся в личных хозяйствах сельчан. Выгода обоюдная, поскольку племзавод помогает владельцам скота улучшать породистость, а те, в свою очередь, обязуются продавать его на откормочную площадку племзавода.



В планах на ближайшую перс­пективу – развитие молочного животноводства. По мнению Куа­ныша Сулейменова, подобное решение в "Шалабае" принималось в соответствии с задачами, поставленными Главой государства в рамках новой экономической программы "Нұрлы жол".