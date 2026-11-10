Возрождение смыслов

Фото из личного архива Д. Аскербекова

Профессиональный путь основателя компании «Damu Stroy QZ» Даулета Аскербекова начинался в сфере педагогики. Выпускник Усть-Каменогорского педагогического колледжа преподавал казахский язык в классах с русским языком обучения. Мой собеседник с легкой, светлой грустью вспоминает то время. Именно этот ранний опыт заложил в нем глубокое понимание важности родной культуры. Даулет Аскербекович часто повторяет в нашей беседе, что исторические объекты тоже умеют учить. Они тихо, но убедительно помогают молодому поколению узнавать свою страну и чувствовать подлинную связь с родной землей.

Как признается сам Даулет, жизнь всегда диктует свои правила. Перед уходом в бизнес ему пришлось сформировать серьезную научную базу. Будущий реставратор получил два высших образования — диплом менеджера Восточно-Казахстанского государственного университета и квалификацию юриста Казахстанско-Российского университета. Затем он наработал солидный практический стаж в секторе коммунального хозяйства и энергетики. Опыт работы в региональной электросетевой компании, на предприятии водных путей и в структуре «Шыгысэнерготрейд» позволил ему в 2013 году открыть собственную компанию. Предприятие сначала занималось привычными строительно-монтажными проектами. Постепенно, словно повинуясь внутреннему зову, главной специализацией Даулета Аскербековича стала научная реставрация и археологические изыскания на памятниках истории.

Мы обсуждаем специфику отрасли, и мой собеседник искренне убежден, что реставрация полностью исключает типовые, бездушные решения. Даулет Аскербекович считает, что за каждым старинным зданием стоит уникальная эпоха и чья-то сложная судьба. Принципиальной здесь становится буквально каждая, даже самая неприметная деталь. Специалисты его команды кропотливо подбирают оригинальные компоненты и с трепетом сохраняют дошедшие до наших дней подлинные элементы декора.

— Суть этого сложного процесса заключается в том, чтобы продлить жизнь увядающего объекта, сберечь его аутентичный дух и дать возможность служить людям дальше, — делится своими мыслями мастер.

Для Даулета Аскербекова главным правилом работы остается бескомпромиссное сохранение подлинности. Он категорически отказывается рассматривать исторический памятник как рядовую постройку для свободной перепланировки. Мой собеседник с удовольствием, хотя и с ноткой ностальгии по уже завершенным проектам, приводит в пример объекты гражданской архитектуры конца девятнадцатого века. Его компания бережно восстанавливала здания бывшей женской гимназии в Уральске и мужской гимназии в Семее. Архитектурная ценность этих строений заключена в аутентичной кирпичной кладке, специфическом оформлении оконных проемов и чудом уцелевших декоративных деталях фасадов.

Глава компании соглашается с тем, что мировая практика сегодня отходит от охраны единичных строений. Он обращает внимание на то, как сегодня фокус смещается на комплексное сбережение культурного ландшафта и исторической среды. Подлинный памятник со следами безжалостного времени всегда неизмеримо ценнее самой искусной имитации под старину. Даулет Аскербекович уверен, что истинная задача специалистов заключается в глубоком уважении к труду мастеров прошлого. Настоящие специалисты не соревнуются с древними зодчими ради создания привлекательной, но совершенно пустой имитации.

Герой нашей беседы спешит сказать самое для него важное и переходит к Берельским курганам в Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана. Этот археологический комплекс пятого-четвертого веков до нашей эры заслуженно носит название «Долины царей». Природа словно сама позаботилась о наследии: условия вечной мерзлоты надежно сохранили в знаменитом одиннадцатом кургане древнейшие изделия из дерева, кожи, войлока и золота. Артефакты выполнены в характерном зверином стиле. Команда «Damu Stroy QZ» взяла за основу материалы экспедиции археолога Зейноллы Самашева и проектные идеи архитектора Сапарбека Агитаева. В результате они разработали уникальную концепцию реконструкции и музеефикации комплекса.

Как вспоминает Даулет Аскербекович, его инженерам пришлось дотошно учесть специфический температурно-влажностный режим, сложный горный рельеф и скрытые подземные конструкции. Он по-настоящему гордится тем, что их минимальное вмешательство в структуру кургана открыло широкой аудитории доступ к истории непосредственно на месте раскопок. Даулет Аскербекович с особой теплотой называет музей-заповедник «Берел» настоящим местом силы.

—Удивительное единство суровой природы и рукотворного прошлого там буквально поражает воображение. Пронзительная тишина Алтайских гор позволяет по-настоящему осознать богатство нашей локальной истории, — признается реставратор.

Мы плавно переходим к обсуждению влияния отрасли на жизнь простых людей, и предприниматель отмечает, что масштабное восстановление археологических фондов напрямую стимулирует экономику малых регионов. Катон-Карагай и Каркаралинск наглядно доказывают эффективность грамотного научно-туристического подхода. Подобные инициативы дарят глубинке новые точки экономического роста. Реставратор искренне радуется, видя, как организация экскурсионных маршрутов и строительство современной инфраструктуры отдыха создают для сельчан столь нужные рабочие места. Это развивает гостиничный бизнес, транспортные услуги и народные ремесла. Даулет Аскербеков при этом твердо отстаивает границу между развитием и агрессивной коммерциализацией. Он настаивает, что туризм обязан базироваться на глубоком уважении к объекту, чтобы национальные святыни никогда не превращались в шумные стихийные рынки.

Предприниматель с нескрываемой гордостью отмечает, что география проектов его компании охватывает практически всю огромную территорию нашей страны. Его команда провела в Семее комплексные работы в музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» и обновила обветшавший фасад Литературно-мемориального музея Федора Достоевского. Среди знаковых объектов мастер особенно выделяет реставрацию здания «Пассаж купцов Яушевых» в Костанае и восстановление исторической мечети Кунанбай кажы в Каркаралинске. Его команда также кропотливо трудилась на объекте первой войсковой типографии в Уральске и восстанавливала здание в селе Хан Ордасы Западно-Казахстанской области. Особенным событием 2026 года стала реставрация Верненской обсерватории в Алматы. Мастер считает, что этот невероятный проект сберег память о зарождении фундаментальной науки мегаполиса.

Каждый сданный объект оставляет в душе моего собеседника легкую грусть расставания. Древние некрополи, старинные мечети, тихие залы литературных музеев и строгие общественные здания складываются для Даулета Аскербековича в живую, дышащую картину прошлого. Эта многолетняя работа каждый день доказывает ему невероятное разнообразие казахстанской истории. Герой моего материала искренне верит, что кропотливое восстановление исторических памятников не просто сохраняет уникальный облик наших городов, но и создает прочный, осязаемый фундамент для просвещения новых поколений.

Предприниматель при этом прекрасно понимает необходимость подкреплять практический опыт академической наукой. Он продолжает обучение в магистратуре Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова по направлению реконструкции архитектурного наследия. Мастеру критически важно с научной точностью просчитывать последствия любого технического шага.

В нашем разговоре мы неизбежно затрагиваем необходимость в полной мере осознавать масштаб национальной истории. Сбережение хрупких памятников требует от современников конкретных дел и жесткой профессиональной ответственности. Эта благородная государственная задача откликается в душе реставратора мыслью общественного деятеля Маркуса Гарви. Он метко сравнивал народ без знания собственной истории с деревом без корней. Ребенок прикасается к архитектурной старине и сразу обретает невидимую, но неразрывную связь с предыдущими поколениями.

Неравнодушие реставратора находит закономерное продолжение и в системной благотворительности. Его предприятие ежегодно поддерживает общественные фонды, малообеспеченные семьи и сирот. Даулет Аскербеков в декабре 2024 года был удостоен медали «Атымтай жомарт» за эту важную деятельность. Мой собеседник относится к своей помощи очень скромно, потому что привык руководствоваться мудростью предков о том, что сделанное добро нужно оставлять в тишине. Помощь окружающим, поддержка науки и культуры воспринимаются им как совершенно естественный нравственный долг успешного человека.

Наша долгая и теплая беседа подходит к концу, и герой интервью уверенно, заявляет о самом главном. Обществу пора перестать воспринимать собственную историю исключительно через призму трагедий и утрат.

— Наш народ прошел через немыслимые испытания и сумел сохранить язык, традиции и национальную самобытность. Это само по себе является колоссальным достижением, — считает Даулет Аскербекович. — Реставрация делает ушедшее время зримым и осязаемым. Знакомство молодого поколения с уникальными артефактами формирует здоровый исторический оптимизм. Именно это тихое уважение к прошлому становится для нас отправной точкой для создания современных ценностей, развития просвещения и строительства сильной экономики.