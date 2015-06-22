Возрождение традиций

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Альфия АЙМАКОВА
Спортивный праздник состоялся в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр». Организатором турнира выступило АО «Казконтент» при содействии республиканской федерации «Асык ату». В мероприятии приняли участие 8 сборных, представляющих республиканские газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», телеканалы «Казахстан», «Астана», международное информационное агентство «Казинформ», АО «Казконтент», Клуб главных редакторов и РГУ «Служба центральных коммуникаций».
«Основная цель турнира – популяризация и продвижение в новом формате национальной игры «Асык ату», корни которой уходят глубоко в историю. Сейчас она получает второе рождение, – рассказал председатель правления АО «Казконтент» и президент республиканской федерации «Асык ату» Айдос Кыдырма. – На сегодня в более чем 75 школах работают кружки по «Асык ату». Также в 5 областях созданы филиалы нашей федерации».
На нынешний год в планах федерации – проведение еще 9 мероприя­тий. Одно из них – международное, приуроченное к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Оно состоится 4 июля в Астане с участием иностранных гостей.
Что касается турнира среди СМИ, то его победителями стали журналис­ты телеканала «Астана», которым представители «Казправды» уступили на предварительном этапе с боевым счетом 2:3. Телевизионщики выиграли в финале со счетом 4:2 у своих соперников из РГУ «Служба центральных коммуникаций» и получили Кубок «Казконтента». Третьими стали журналисты газеты «Егемен Қазақстан».
Стоит заметить, что девушки ничуть не уступали парням в ловкости. Среди женских сборных 1-е место заняла представительница Международного информационного агентства «Казинформ», 2-е – АО «Казконтент», 3-е – телеканала «Казахстан».
Также в рамках турнира была презентована коллекция «Пери Великой степи» казахстанского дизайнера Айдархана Калиева. Представленные наряды выполнены в стиле нео-фольк­лор.

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