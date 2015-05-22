Возрождение Великого пути Свежий выпуск 657 Гуляим ТУЛЕШЕВА

В числе ключевых вопросов на заседании рассматривались экономический потенциал Шелкового пути, развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также влияние инфраструктурных проектов на экономическое развитие стран в регионе.

Выступая с приветственным словом, первый вице-премьер РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Шелковый путь сегодня – это не просто торговая магистраль, это новая евроазиатская транзитная коммуникационная сеть с впечатляющими масштабами. Он охватывает как морские, так и сухопутные пути, а его протяженность достигает 11 тыс. км. Ожидается, что в течение 10 лет объемы торговли между Китаем и странами, расположенными вдоль Шелкового пути, в результате реализации проекта достигнут 2,5 трлн долл.

В поддержку реализации проекта сегодня создано уже два финансовых института – это Фонд Шелкового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, в становлении которого Казахстан принимал активное участие и является соучредителем этого международного финансового института.

В ходе выступления Б. Сагинтаев отметил, что Казахстан также активно участвует в реализации трансграничных экономических проектов. По его словам, государственная программа «Нұрлы жол» в ближайшие годы станет основным двигателем роста национальной экономики.

– Общий объем средств на реализацию проекта программы «Нұрлы жол» составит более 20 миллиардов долларов. Первые деньги уже пошли в экономику, – подчеркнул Б. Сагинтаев.

О Фонде Шелкового пути (ФШП) и его потенциале рассказал участникам встречи генеральный директор Ванг Янджи. По его словам, как фонд долгосрочного инвестиционного развития ФШП берет на себя обязанности содействия социальному и экономическому развитию стран региона с учетом реализации инициатив Шелкового пути посредством инвестирования проектов, которые являются финансово и социально устойчивыми.

Без развития транспортно-логистической инфраструктуры невозможен экономический рост ни одного государства. Так считает министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Римантас Сенкевичюс. По его словам, Литва тоже стремится стать частью Великого шелкового пути.

В ходе пленарного заседания выступил вице-президент Азиат­ского банка развития Жанг Венчай. Он подчеркнул, что региональная интеграция является одной из стратегических повесток дня АБР. Он отметил, что планируемые инвестиции до 2020 года для обеспечения транспортной взаимосвя­зи направлены на развитие шести мультимодальных транспортных коридоров общей протяженностью более 30 тыс. км.

Министр по торговле Андрей Слепнев обратил внимание на заявления глав государств ЕАЭС 8 мая в Москве, где было отмечено, что китайская интеграционная инициатива в рамках Шелкового пути и Евразийский проект – это две абсолютно совместимые повестки, не имеющие внутренних противоречий.

– Мы намерены уже в нынешнем году приступить к конкретным переговорам, сейчас идут активные консультации по структуре и наполнению этого соглашения, – добавил министр ЕЭК.