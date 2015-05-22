Возрождение Великого пути

В числе ключевых вопросов на заседании рассматривались экономический потенциал Шелкового пути, развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также влияние инфраструктурных проектов на экономическое развитие стран в регионе.
Выступая с приветственным словом, первый вице-премьер РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Шелковый путь сегодня – это не просто торговая магистраль, это новая евроазиатская транзитная коммуникационная сеть с впечатляющими масштабами. Он охватывает как морские, так и сухопутные пути, а его протяженность достигает 11 тыс. км. Ожидается, что в течение 10 лет объемы торговли между Китаем и странами, расположенными вдоль Шелкового пути, в результате реализации проекта достигнут 2,5 трлн долл.
В поддержку реализации проекта сегодня создано уже два финансовых института – это Фонд Шелкового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, в становлении которого Казахстан принимал активное участие и является соучредителем этого международного финансового института.
В ходе выступления Б. Сагинтаев отметил, что Казахстан также активно участвует в реализации трансграничных экономических проектов. По его словам, государственная программа «Нұрлы жол» в ближайшие годы станет основным двигателем роста национальной экономики.
– Общий объем средств на реализацию проекта программы «Нұрлы жол» составит более 20 миллиардов долларов. Первые деньги уже пошли в экономику, – подчеркнул Б. Сагинтаев.
О Фонде Шелкового пути (ФШП) и его потенциале рассказал участникам встречи генеральный директор Ванг Янджи. По его словам, как фонд долгосрочного инвестиционного развития ФШП берет на себя обязанности содействия социальному и экономическому развитию стран региона с учетом реализации инициатив Шелкового пути посредством инвестирования проектов, которые являются финансово и социально устойчивыми.
Без развития транспортно-логистической инфраструктуры невозможен экономический рост ни одного государства. Так считает министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Римантас Сенкевичюс. По его словам, Литва тоже стремится стать частью Великого шелкового пути.
В ходе пленарного заседания выступил вице-президент Азиатского банка развития Жанг Венчай. Он подчеркнул, что региональная интеграция является одной из стратегических повесток дня АБР. Он отметил, что планируемые инвестиции до 2020 года для обеспечения транспортной взаимосвязи направлены на развитие шести мультимодальных транспортных коридоров общей протяженностью более 30 тыс. км.
Министр по торговле Андрей Слепнев обратил внимание на заявления глав государств ЕАЭС 8 мая в Москве, где было отмечено, что китайская интеграционная инициатива в рамках Шелкового пути и Евразийский проект – это две абсолютно совместимые повестки, не имеющие внутренних противоречий.
– Мы намерены уже в нынешнем году приступить к конкретным переговорам, сейчас идут активные консультации по структуре и наполнению этого соглашения, – добавил министр ЕЭК.