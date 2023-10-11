Возрожденный из пепла

Структурные подразделения акимата теперь находятся в одном здании, свозят свою оргтехнику и документы из разных мест города, где пережидали затянувшиеся строительные работы.

Возрожденное из пепелища здание хорошо знакомо всем казахстанцам. До переезда в Астану здесь размещались Администрация Президента и Правительство Казахстана. А ранее из рабочего кабинета этого здания руководил республикой Динмухамед Кунаев.­ Именно с его благословения и было построено это здание, ставшее свидетелем важнейших исторических событий.

Сожженное и почерневшее от копоти во время январских беспорядков здание акимата представляло собой печальное зрелище, угнетающе действуя на горожан. После осмотра было сделано экспертное заключение о возможности восстановления здания акимата площадью около 33 тыс. кв. м. По оценке экспертов, степень повреждения достигала 80%. Первоначально считалось, что ремонтно-восстановительные работы займут полгода. Но строители в своих прогнозах ошиблись и сроки сдачи объекта не раз переносились. Только на демонтаж поврежденных конструкций и вывозку мусора понадобилось около полугода.

Здание восстанавливалось по старым чертежам 1978 года, архитектурный облик полностью сохранен. В советское время при строительстве зданий не предусматривались стандарты, направленные на обеспечение доступа маломобильных групп населения. Теперь все учтено.

Проводя работы по реставрации здания, строители заодно «декоммунизировали» здание – избавили его от советской символики, заменили звезды, обрамлявшие фасад здания, на изображение шанырака, являющегося национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи. Всего в отреставрированном здании расположено 360 кабинетов, рассчитанных на 700 мест, размещены 14 управлений и аппарат акима.