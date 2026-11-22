В Петропавловске запланировали построить международный транспорт­но-логистический комплекс KYZYLZHAR HUB с инвестициями свыше 29 млрд тенге. Среди предполагаемых участников проекта крупные площадки электронной торговли Ozon и Alibaba. Концепцию комплекса представили инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов во главе с учредителем компании Royal Investment International Маратом Салиховым.

фото акимата СКО

Масштаб задуманного впечатляет: площадь комплекса составит 102 тыс. кв. м. Здесь предполагается разместить специализированные склады для продовольствия и товаров народного потребления, площадки для перегрузки, офисные помещения. Фактически речь идет о создании крупного узла, который сможет объединить хранение, обработку и дальнейшее распределение товарных потоков.

Экономический смысл проекта выходит далеко за рамки строительства складских помещений. Сегодня логистика становится самостоятельным конкурентным преимуществом территорий. Там, где есть современные склады, транспортная инфраструктура и возможность быстро перераспределять грузы, бизнес получает дополнительные возможности сокращать издержки, ускорять поставки и расширять географию продаж.

Для Северо-Казахстанской области такая перспектива особенно интересна. Регион расположен на пересечении автомобильных и железнодорожных маршрутов, связывающих Казахстан с Россией и странами Центральной Азии. Однако выгодное географическое положение само по себе еще не гарантирует экономических дивидендов. Необходима инфраструктура, позволяющая превращать транзитное движение грузов в реальные инвестиции, рабочие места, налоговые поступления и новые возможности для местного бизнеса.

Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В специальной экономической зоне Qyzyljar создана субзона № 8 для размещения транспорт­но-логистических объектов. Сейчас разрабатывается мастер-план ее развития. KYZYLZHAR HUB может стать одним из ключевых проектов этой территории.

Особый интерес представляет возможное участие Ozon и Alibaba. Если заявленные планы будут реализованы, комплекс сможет встроиться в масштабные цепочки электронной торговли, обеспечивая хранение, сортировку и распределение товаров. Это потенциально расширит рынок для местных производителей, которым станет проще выходить за пределы региона и страны.

Проект пока представлен на уровне концепции, поэтому впереди важнейший этап – переход от инвестиционных намерений к конкретным обязательствам и строительству.

Если KYZYLZHAR HUB будет реализован в заявленном масштабе, Петропавловск получит шанс укрепить позиции не только как промышленный и аграрный центр, но и как заметный логистический узел на севере Казахстана. Иными словами, регион рассчитывает зарабатывать не только на том, что производит, но и на том, что через него проходит.