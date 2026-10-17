Возвращается в строй Таразский сахарный завод

Модернизация
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

К перезапуску после затяжного простоя готовится сахарный завод в Таразе. Предприятие приостановило деятельность в 2003 году и долгое время ожидало модернизации.

фото Агадила Рысмахана

В минувшем году, наконец, появилась возможность вернуть в строй один из флагманов перерабатывающей промышленности региона. В настоящее время на предприятии завершается модернизация.

Директор ТОО «ТСЗ» Федор Семенов сообщил, что предприя­тие практически готово к запуску. Общая стоимость проекта обновления составила 12,4 млрд тенге. Планируется, что после возобновления производственной деятельности завод сможет ежегодно перерабатывать до 250 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции при суточной мощности в три тысячи тонн.

На основных производственных объектах строительно-монтажные работы подходят к концу. Доставлено необходимое технологическое оборудование, осуществляется его монтаж. Часть ранее использовавшихся элементов комплекса отремонтирована.

На теплоэлектростанции установлены паровые котлы, фильтры, дымососы и вентиляторы. В производственных цехах и на станциях произведены монтаж технологических трубопроводов и прокладка электрических кабелей. Оказана господдержка в оформлении необходимых земельных участков, увеличении объемов подачи газа и электроэнергии.

Для завершения работ в установленные сроки около тысячи сотрудников предприятия и десяти подрядных организаций трудятся в две смены. В качестве сырья на заводе планируется использовать сахарную свеклу, выращиваемую местными свекловодами.

В текущем году сладким корнем в области было засеяно 9,9 тыс. га. Для обеспечения Таразского сахарного завода необходимым объемом свекловичного сырья возделыванием культуры в нынешнем сезоне занимались 94 крестьянских хозяйства.

Перед руководством предприятия поставлена задача обеспечить бесперебойный прием урожая. Тем более что в этом году урожайность сахарной свеклы высока. Остается вовремя вывезти весь урожай с полей и принять на переработку.

Во избежание очередей планируется организовать прием продукции по графику. Все хозяйства будут уведомлены о сроках поставок заблаго­временно.

По информации руководителя управления сельского хозяйства области Абдирасила Желеубаева, завод планирует начать прием сахарной свеклы в третьей декаде октября.

#модернизация #Тараз #сахарный завод

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