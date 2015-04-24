Возвращая к полноценной жизни Свежий выпуск 659 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

– В 1942 году на территории страны было развернуто 72 госпиталя на 34 100 коек. Здесь проводилось лечение и восстановление здоровья тяжелораненых бойцов, 23 августа 1941 года был издан приказ о порядке представления к награде медицинских работников, в котором спасение жизни раненого воина приравнивалось к бое­вому подвигу, – говорит президент АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» Гулбаршин ТЫНАЛИНА.

– Заводы и мастерские нынешнего Республиканского протезно-ортопедического центра помогали в годы войны раненым солдатам с ампутированными конечностями обрести вторую жизнь. Как это происходило?

– Да, это были очень трудные, страшные годы, когда советские вой­ска противостояли до зубов вооруженной фашистской армии. Порой нашим бойцам приходилось закрывать грудью амбразуры, бросаться под танк с гранатой, проявлять беспримерный патриотизм, героизм и мужество.

К сожалению, многие вернулись с войны искалеченными. Солдат надо было возвращать в строй, ставить, буквальным образом, на ноги. История отечественной протезной ортопедии началась именно в годы войны, когда советским правительством были приняты меры по эвакуации и переводу на военный лад важных промышленных предприятий из захваченных противником районов.

В архиве Семипалатинского филиала АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» хранится уникальная депеша, которая прибыла в конце 1942 года начальнику Семипалатинского гарнизона: «Зампред­исполкома. Помещение аэроклуба освободить для размещения Харьковского протезного завода».

Через несколько дней приходит телеграмма из Алма-Аты: «Решением ЦК и СНХ в г. Семипалатинск дислоцируется Харьковский протезный завод, проследовавший через Алма-Ату второго ноября». Харьковские и казахстанские протезисты работали день и ночь. Ровно через месяц – 15 января 1943 года – была выдана первая продукция. Этот день можно считать днем рождения Семипалатинского протезного завода, хотя под таким названием он был зарегистрирован только 23 декабря 1947 года. С сентября 2001 года он известен как Семипалатинский протезно-ортопедический центр.

– В каких условиях работал завод? Откуда прибывали раненые?

– Воинов к нам направляли эвакогоспитали Средней Азии. Условия протезирования в те годы были тяжелейшими. Протезы изготовлялись на подбор, полуфабрикаты делали на месте. Корсеты, тутора делали из желатина, клейстер – из муки. Протезы выклеивали не кожей, а материей, гипс был в дефиците. Катастрофически не хватало кадров, их подбирали через военкоматы из трудармейцев и обучали на месте. Медицинского стационара не было. Но коллектив завода работал героически, люди оставались на рабочих местах сутками, чтобы успеть справиться с поступающими заказами на протезно-ортопедические изделия.

Многие инвалиды, вернувшиеся с фронта, получали здесь необходимую протезно-ортопедическую помощь. Потребности в протезировании тогда были очень велики. Для обслуживания раненых в отдаленные районы выезжала передвижная протезная мастерская. В слесарном, шорном, столярном, сапожном цехах трудились зачастую ученики, подростки. Отсюда молодые бойцы уходили на фронт. Многие остались, с годами став ветеранами предприятия. Это был самоотверженный труд во имя Победы, служение благородному делу, чтобы облегчить страдания человека с ограниченными возможностями.

– В годы войны работали и другие ваши филиалы?

– Да, по решению СНК Казахской ССР в 1942 году был организован и цех в селе Булаево Северо-Казахстанской области по изготовлению тростей и костылей для обеспечения госпиталей республики. Это время можно считать началом деятельности Петропавловского протезно-ортопедического завода. С 1937 года работает и Алматинский филиал, куда с фронтов Великой Отечественной войны возвращались искалеченные войной солдаты, что вызвало острую необходимость в протезно-ортопедических изделиях, протезов верхних и нижних конечностей, ортопедической обуви и бандажей.

В цехах в двухсменном режиме наряду с мужчинами работали и женщины. В связи с загруженностью рабочий день увеличили до 10 часов. Условия труда соответствовали времени и военному положению – твердая дисциплина,ответственность и конт­роль работы.

Поистине уникальный опыт, самоотверженные усилия ортопедов-протезистов, мастеров-техников помогли вернуть к общественно-полезной деятельности тысячи инвалидов, потерявших трудоспособность в годы войны.

Со дня ее окончания прошло 70 лет, но сотни и тысячи спасенных жизней – страницы героической истории тоже напрямую связаны с протезно-ортопедической службой. Мы этим подвигом гордимся и считаем за честь обслуживать сегодня в региональных филиалах нашего центра 80 участников Великой Оте­чественной войны.



