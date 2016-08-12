Свежий выпуск

​…Возвращаются из небытия

Олег ТАРАН

Эту историю мне рассказала член Союза журналистов России Ольга Северина, которая активно занимается на Белгородчине поиском пропавших без вести, пытаясь хотя бы этим внести свою лепту в дело увековечения памяти воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны:

– Все началось с того, что житель села Шопино Анатолий Антонюк, выкорчевывая старый сад, нашел на своем участке металлическую табличку, сделанную из вьюшки печи, с фамилиями 14 вои­нов-гвардейцев, погибших при защите этого населенного пункта. Что стало с братской могилой этих бойцов, так и осталось неизвестным. К сожалению, не все из них числились в списках 700 воинов, перезахороненных в селе Терновка, расположенном в нескольких километрах от Шопино. Всего в боях за Яковлевский район, куда и входят упомянутые населенные пункты Терновка и Шопино, погибло порядка 15 тысяч человек...

Чтобы восстановить справедливость, к поискам данных о пропавших без вести подключились не только местные СМИ, но и общественные организации, и просто неравнодушные люди. Общими усилиями удалось установить личные данные не только этих красноармейцев, но и еще более 100 солдат и офицеров, которые погибли у села Шопино в 1943 году.

Работа волонтеров продолжается. И теперь уже стоит вопрос о том, как найти родственников наших героев, чтобы сообщить им, где и когда погибли бойцы, долгие годы считавшиеся пропавшими без вести? Чтобы можно было не только помянуть их в день гибели, но и приехать на эту обож-женную войной землю, которая даже через 73 года продолжает выбрасывать из своего чрева осколки мин и снарядов, не давая нам забыть о произошедшем.

С помощью администрации Яковлевского района на мемориальной площадке у Шопино была установлена памятная доска. И по зову сердца потянулись сюда люди, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил свои головы за наше мирное небо. Теперь и родные смогут приехать к месту, где приняли свой последний бой те герои, кого считали «пропавшими без вести».

Поисковая работа в буквальном смысле слова возвращает из небытия имена тех, кто в далеком 43-м держал оборону, не давая фашистам прорваться на трассу, ведущую в Курск.

В дальнейшем я побывал там, где 73 года назад гремели ожесточенные бои одного из самых тяжелых и кровопролитных сражений Великой Отечественной вой­ны. Мемориальный комплекс у села Шопино состоит из нескольких фрагментов с картой сражения, стилизованными противотанковыми препятствиями и уже упоминавшимися памятными досками. Здесь есть и имена наших земляков – Р. Карабаева, Т. Курпайсова, Н. Айджанова, Н. Жаксолыхова, Т. Юсупова, Р. Доулбаева и А. Назирбекова. На Белгородчине свято чтут память советских воинов, освобождавших эти края, и памятные доски органично вписались в мемориальный комплекс, посвященный защитникам Шопино.

Весной 43-го фронт здесь стабилизировался – и наши войска и фашисты готовились к летней кампании. Позиции у хутора заняли войска 375-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. Когда вспоминают главные сражения Великой Отечественной, то нередко забывают, что между битвами, решавшими исход войны, были сотни и тысячи так называемых «боев местного значения», которые тоже приближали нашу общую победу, поскольку в ходе их тоже уничтожался враг. Но, к сожалению, в них несли потери и наши войска…

В одном из таких боев 5 июня погиб ефрейтор Рахимбай Карабаев, уроженец колхоза «Шарда» Балхашского райо­на Алма-Атинской области. Он служил в 244-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 375-й стрелковой дивизии бронебойщиком – первым номером противотанкового ружья. А спустя 12 дней погиб его земляк из Алма-Атинской области Тощин Курпайсов. Он призывался из колхоза «Оват» Джаркентского района и попал служить в 1245-й стрелковый полк той же дивизии.

К слову сказать, когда мне удалось взглянуть на списки безвозвратных потерь дивизии, то выяснилось, что в период май-июнь 1943 года это были неединичные утраты. Несмотря на наступление на фронте оперативной паузы и то, что войска Красной армии были заняты строительством укрепленных рубежей, здесь продолжались и боевые действия, как сейчас говорят, «низкой интенсивности».

А 5 июля началась Курская битва, и 375-я дивизия, защищавшая Шопино, оказалась на одном из направлений главного удара врага. После артиллерийской и авиационной подготовки сотни немецких танков атаковали ее позиции, но с помощью артиллерии, «катюш» и танковой бригады части соединения отбили за день до восьми атак и удержали линию обороны.

Шестого июля бои возобновились с новой силой. 100 немецких танков и до полка пехоты в 8 часов двинулись на Шопино, а также соседние населенные пункты Вислое и Терновка. В 9.00 9 танков ворвались в Шопино и 95 бронированных машин – в Терновку. Враг пытался окружить дивизию и уничтожить ее. Командование армии перебросило на угрожаемый участок 496-й истребительно-противотанковый полк, который помог пехоте справиться с танковым прорывом. После ожесточенных боев на улицах Шопино и Терновки враг был выбит из этих населенных пунктов, и к вечеру дивизия восстановила линию обороны.

Седьмого июля до 100 немецких танков и пехота вновь пробовали 375-ю стрелковую дивизию на прочность – 8 атак за день! Но наши бойцы снова выстояли, хотя и ценой больших потерь. В этих боях был смертельно ранен сержант 1243-го стрелкового полка Айджанов Наби, уроженец Кустанайской области Тургайского района. Было ему чуть больше 20 лет.

Несмотря на то что соединение, где служили наши земляки, удержало оборону, из-за того, что враг прорвался на соседних участках, 10 июля дивизия была отведена на новые рубежи, где ее бойцы также проявили стойкость и мужество. Впоследствии соединение было передано 69-й армии Степного фронта.

В августе, когда гитлеровское наступление выдохлось и фашисты, не достигнув целей операции «Цитадель», перешли к обороне, командование Красной армии начало наступательную операцию «Полководец Румянцев» на Белгородско-Харьковском направлении.

На линии захваченных населенных пунктов Шопино-Стрелецкое фашисты создали промежуточный рубеж, прикрывавший Белгородское направление.

Третьего августа в 6.30 советская авиация бомбардировала район колхоза «Смело к труду», а также опорные пункты немцев в Шопино и Терновке. Затем ­375-я­­ стрелковая дивизия во взаимодействии с другими соединениями 69-й армии перешла в наступление и прорвала оборону противника. Враг попытался исправить положение несколькими контратаками из района Шопино, но, отра­зив их, к исходу дня советские вой­ска подошли к этому населенному пункту и завязали бои за него.

Здесь погибли Рахматулла Доулбаев и Тума Юсупов. Один из них призывался из Лозовского района Павлодарской области, другой – из Уилского района Актюбинской области. Служили в разных стрелковых полках ­(1243-м­ и 1241-м) вышеназванной дивизии, а смерть приняли в боях за один и тот же населенный пункт – Шопино.

В этих же краях погибли и еще двое казахстанцев – танкист Нурбек Жаксолыхов и Назирбеков Абдралим.

Сержант Жаксолыхов воевал в составе 586-го танкового батальона 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса, который был введен в бой после прорыва передовых линий обороны врага. К 17.00 3 августа бригады мехкорпуса вышли в район Яхонтово-Раково, сосредоточив главные силы в районе леса в двух километрах южнее хутора Ерика, что рядом с Шопино. К исходу дня одна из бригад корпуса заняла сам хутор, прорвав главную оборонительную полосу неприятеля.

Задача была выполнена дорогой ценой – погибли 12 танкис-тов из батальона Жаксолыхова, включая его. Так и не дождались родные и близкие своего сержанта в колхозе «Жанаул» Аягузского района Семипалатинской области.

Не вернулся с войны и рядовой Назирбеков, что призывался из Бостандыкского района Южно-Казахстанской области. Его тело было обнаружено и захоронено в окрестностях Шопино похоронной командой 375-й стрелковой дивизии, и по имевшимся у него при себе документам удалось установить имя, фамилию и то, что он служил в 433-м стрелковом полку.

Поиски продолжаются. И хочется верить, что никто из тех, кто сложил свою голову за Родину, не останется забытым. Что найдутся-откликнутся родные, которые будут чтить, гордиться и помнить, что все мы перед ними в неоплатном долгу…

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?
Журналист за колючей проволокой
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов
Двери театра вновь открыты!
«Добро» для удобрений
Сблизит нас «зеленый» водород
Хранители истории спустились в метро
Возвращение, которого ждали
Пал рекорд Формулы-1!
В режиме открытого доступа
«Кайрат» проходит дальше
Философский взгляд на мир
В честь лидера «Алаш»
Когда юниорки быстрее
Масштабная штабная работа
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Необычные уроки организовали для школьников столицы
Свежий выпуск
Списки избирателей составлены
Свежий выпуск
Пандусы не для галочки
Свежий выпуск
В соответствии с законом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]