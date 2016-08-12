​…Возвращаются из небытия

Эту историю мне рассказала член Союза журналистов России Ольга Северина, которая активно занимается на Белгородчине поиском пропавших без вести, пытаясь хотя бы этим внести свою лепту в дело увековечения памяти воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны:

– Все началось с того, что житель села Шопино Анатолий Антонюк, выкорчевывая старый сад, нашел на своем участке металлическую табличку, сделанную из вьюшки печи, с фамилиями 14 вои­нов-гвардейцев, погибших при защите этого населенного пункта. Что стало с братской могилой этих бойцов, так и осталось неизвестным. К сожалению, не все из них числились в списках 700 воинов, перезахороненных в селе Терновка, расположенном в нескольких километрах от Шопино. Всего в боях за Яковлевский район, куда и входят упомянутые населенные пункты Терновка и Шопино, погибло порядка 15 тысяч человек...

Чтобы восстановить справедливость, к поискам данных о пропавших без вести подключились не только местные СМИ, но и общественные организации, и просто неравнодушные люди. Общими усилиями удалось установить личные данные не только этих красноармейцев, но и еще более 100 солдат и офицеров, которые погибли у села Шопино в 1943 году.

Работа волонтеров продолжается. И теперь уже стоит вопрос о том, как найти родственников наших героев, чтобы сообщить им, где и когда погибли бойцы, долгие годы считавшиеся пропавшими без вести? Чтобы можно было не только помянуть их в день гибели, но и приехать на эту обож-женную войной землю, которая даже через 73 года продолжает выбрасывать из своего чрева осколки мин и снарядов, не давая нам забыть о произошедшем.

С помощью администрации Яковлевского района на мемориальной площадке у Шопино была установлена памятная доска. И по зову сердца потянулись сюда люди, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил свои головы за наше мирное небо. Теперь и родные смогут приехать к месту, где приняли свой последний бой те герои, кого считали «пропавшими без вести».

Поисковая работа в буквальном смысле слова возвращает из небытия имена тех, кто в далеком 43-м держал оборону, не давая фашистам прорваться на трассу, ведущую в Курск.

В дальнейшем я побывал там, где 73 года назад гремели ожесточенные бои одного из самых тяжелых и кровопролитных сражений Великой Отечественной вой­ны. Мемориальный комплекс у села Шопино состоит из нескольких фрагментов с картой сражения, стилизованными противотанковыми препятствиями и уже упоминавшимися памятными досками. Здесь есть и имена наших земляков – Р. Карабаева, Т. Курпайсова, Н. Айджанова, Н. Жаксолыхова, Т. Юсупова, Р. Доулбаева и А. Назирбекова. На Белгородчине свято чтут память советских воинов, освобождавших эти края, и памятные доски органично вписались в мемориальный комплекс, посвященный защитникам Шопино.

Весной 43-го фронт здесь стабилизировался – и наши войска и фашисты готовились к летней кампании. Позиции у хутора заняли войска 375-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. Когда вспоминают главные сражения Великой Отечественной, то нередко забывают, что между битвами, решавшими исход войны, были сотни и тысячи так называемых «боев местного значения», которые тоже приближали нашу общую победу, поскольку в ходе их тоже уничтожался враг. Но, к сожалению, в них несли потери и наши войска…

В одном из таких боев 5 июня погиб ефрейтор Рахимбай Карабаев, уроженец колхоза «Шарда» Балхашского райо­на Алма-Атинской области. Он служил в 244-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 375-й стрелковой дивизии бронебойщиком – первым номером противотанкового ружья. А спустя 12 дней погиб его земляк из Алма-Атинской области Тощин Курпайсов. Он призывался из колхоза «Оват» Джаркентского района и попал служить в 1245-й стрелковый полк той же дивизии.

К слову сказать, когда мне удалось взглянуть на списки безвозвратных потерь дивизии, то выяснилось, что в период май-июнь 1943 года это были неединичные утраты. Несмотря на наступление на фронте оперативной паузы и то, что войска Красной армии были заняты строительством укрепленных рубежей, здесь продолжались и боевые действия, как сейчас говорят, «низкой интенсивности».

А 5 июля началась Курская битва, и 375-я дивизия, защищавшая Шопино, оказалась на одном из направлений главного удара врага. После артиллерийской и авиационной подготовки сотни немецких танков атаковали ее позиции, но с помощью артиллерии, «катюш» и танковой бригады части соединения отбили за день до восьми атак и удержали линию обороны.

Шестого июля бои возобновились с новой силой. 100 немецких танков и до полка пехоты в 8 часов двинулись на Шопино, а также соседние населенные пункты Вислое и Терновка. В 9.00 9 танков ворвались в Шопино и 95 бронированных машин – в Терновку. Враг пытался окружить дивизию и уничтожить ее. Командование армии перебросило на угрожаемый участок 496-й истребительно-противотанковый полк, который помог пехоте справиться с танковым прорывом. После ожесточенных боев на улицах Шопино и Терновки враг был выбит из этих населенных пунктов, и к вечеру дивизия восстановила линию обороны.

Седьмого июля до 100 немецких танков и пехота вновь пробовали 375-ю стрелковую дивизию на прочность – 8 атак за день! Но наши бойцы снова выстояли, хотя и ценой больших потерь. В этих боях был смертельно ранен сержант 1243-го стрелкового полка Айджанов Наби, уроженец Кустанайской области Тургайского района. Было ему чуть больше 20 лет.

Несмотря на то что соединение, где служили наши земляки, удержало оборону, из-за того, что враг прорвался на соседних участках, 10 июля дивизия была отведена на новые рубежи, где ее бойцы также проявили стойкость и мужество. Впоследствии соединение было передано 69-й армии Степного фронта.

В августе, когда гитлеровское наступление выдохлось и фашисты, не достигнув целей операции «Цитадель», перешли к обороне, командование Красной армии начало наступательную операцию «Полководец Румянцев» на Белгородско-Харьковском направлении.

На линии захваченных населенных пунктов Шопино-Стрелецкое фашисты создали промежуточный рубеж, прикрывавший Белгородское направление.

Третьего августа в 6.30 советская авиация бомбардировала район колхоза «Смело к труду», а также опорные пункты немцев в Шопино и Терновке. Затем ­375-я­­ стрелковая дивизия во взаимодействии с другими соединениями 69-й армии перешла в наступление и прорвала оборону противника. Враг попытался исправить положение несколькими контратаками из района Шопино, но, отра­зив их, к исходу дня советские вой­ска подошли к этому населенному пункту и завязали бои за него.

Здесь погибли Рахматулла Доулбаев и Тума Юсупов. Один из них призывался из Лозовского района Павлодарской области, другой – из Уилского района Актюбинской области. Служили в разных стрелковых полках ­(1243-м­ и 1241-м) вышеназванной дивизии, а смерть приняли в боях за один и тот же населенный пункт – Шопино.

В этих же краях погибли и еще двое казахстанцев – танкист Нурбек Жаксолыхов и Назирбеков Абдралим.

Сержант Жаксолыхов воевал в составе 586-го танкового батальона 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса, который был введен в бой после прорыва передовых линий обороны врага. К 17.00 3 августа бригады мехкорпуса вышли в район Яхонтово-Раково, сосредоточив главные силы в районе леса в двух километрах южнее хутора Ерика, что рядом с Шопино. К исходу дня одна из бригад корпуса заняла сам хутор, прорвав главную оборонительную полосу неприятеля.

Задача была выполнена дорогой ценой – погибли 12 танкис-тов из батальона Жаксолыхова, включая его. Так и не дождались родные и близкие своего сержанта в колхозе «Жанаул» Аягузского района Семипалатинской области.

Не вернулся с войны и рядовой Назирбеков, что призывался из Бостандыкского района Южно-Казахстанской области. Его тело было обнаружено и захоронено в окрестностях Шопино похоронной командой 375-й стрелковой дивизии, и по имевшимся у него при себе документам удалось установить имя, фамилию и то, что он служил в 433-м стрелковом полку.

Поиски продолжаются. И хочется верить, что никто из тех, кто сложил свою голову за Родину, не останется забытым. Что найдутся-откликнутся родные, которые будут чтить, гордиться и помнить, что все мы перед ними в неоплатном долгу…