​Возвращение директора

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Аслан КУДАБАЕВ, Костанай

Как сообщила пресс-служба Кос­танайского областного суда, Денисовский районный суд рассмотрел гражданское дело о восстановлении на работе директора средней школы поселка Денисовка. Гражданка М. работает директором школы с 1986 года. За все это время учебное заведение всегда было в числе передовых не только в районе, но и в области. Ученики школы добивались отличных результатов в учебе, неоднократно получали звания «Алтын белгi». В адрес руководителя школы приходили благодарственные письма. 18 мая текущего года ГУ «Денисовская средняя школа» успешно прошло государственную аттестацию. Кроме того, директор школы, несмотря на свой возраст, ни разу не была на больничном, не брала отпусков без содержания. В ходе судебного разбирательства установлено, что истец была уволена без обязательного письменного предупреждения за месяц, как того требует действующий Трудовой кодекс РК.

В приказе о расторжении трудового договора с М. делается ссылка на статью 51 пункта 2 Трудового кодекса РК и уточняется, что расторжение произошло вследствие истечения срока трудового договора. При этом в документе не указано, когда был заключен данный трудовой договор и когда истекал его срок. Трудовые отношения между истцом и ответчиком носили бессрочный характер.

Суд не нашел оснований для увольнения истца. Поэтому признал незаконным и отменил соответствую­щий приказ по ГУ «Отдел образования акимата Денисовского района», а также восстановил гражданку М. в должности директора школы.

Кроме того, в пользу незаконно уволенной взыскана зарплата за период вынужденного прогула – 72 200 тенге, денежная компенсация морального вреда – 30 тыс. тенге и расходы по оплате помощи представителя.

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