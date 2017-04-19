Возвращение домой Статьи 999 Евгения Ермакова

Основные мероприятия пройдут в Аркалыке. Сегодня в распоряжении ученых лишь череп Кейки-батыра, привезенный в Казахстан в октябре минувшего года. 93 года останки казахского революционера хранились в российском Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого – Кунст­камере. Кейки-батыр (Нурмаганбет Кокембай­улы) был сподвижником и другом предводителя Торгайского восстания 1916 года Амангельды Иманова. Его называют активным участником Нацио­нально-освободительного движения и легендарной личностью казахстанской истории. Кейки-батыр был убит 22 апреля 1923 года. Его потомки построили мавзолей легендарному предку. Однако доподлинно неизвестно, где захоронено тело казахского воина. Это будут выяснять нынешним летом – в Костанайскую область приедет экспедиция Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Финансирование выделяет Министерство образования и науки.



Как отмечают в управлении культуры Костанайской области, предполагаемых мест захоронения три. Они находятся в местности Жалаулы в районе реки Жыланшык на территории нынешнего Амангельдинского района. Понять в максимально короткие сроки, верны ли предположения, поможет современное оборудование. С его помощью ученые планируют просканировать возможные могилы Кейки-батыра. На это, по предварительным данным, может потребоваться порядка двух-трех недель. Если попытка увенчается успехом, тогда археологи начнут раскопки. Именно шанс найти останки тела воина и стали одной из причин, по которой захоронение перенесли на осень 2017 года.



К сентябрю построят новый мемориальный комп­лекс. Он расположится недалеко от родового кладбища близ села Тасты Амангельдинского района. Несмотря на то что сам мавзолей батыра построят в Амангельдинском районе, властями Костанайской области было принято решение провести основную массу мероприятий церемонии захоронения в Аркалыке, и причин тому несколько. Изначально предлагалось захоронить останки воина в 2016-м и провести все церемонии в Костанае. Однако аким Костанайской области Архимед Мухамбетов предложил другой вариант: сделать Аркалык одним из центров этого события, ведь необходимая инфраструктура в областном центре бывшей Торгайской области (упразднена в 1990-х) есть – театры, музеи, спортивные сооружения. Нужны лишь средства на ремонт и обновление материально-технической базы. Тем более что Аркалыку это очень необходимо. Пережив тяжелые годы запустения, город начинает оживать. Однако власти региона признают, что средств в него вкладывается недостаточно.



Аркалыку из областного бюджета выделен поч­ти миллиард тенге. И это только на благоустройство, к которому можно отнести ремонт дорог, снос брошенных домов, озеленение. Помимо этих сумм немалые средства предназначены на ремонт театра юного зрителя, который сегодня ждет новую сценическую одежду, свет, а также мебель. А еще выделены суммы на искусственное покрытие для стадиона «Жигер», ремонт здания политехнического колледжа, музея истории степного края и Дворца культуры. Поэтому можно смело говорить о вложениях в развитие города в сумме более двух миллиардов тенге. К этому объе­му можно добавить один миллиард на начало капитального ремонта дороги Аулиеколь – Жалдама.



Таким образом, возвращение на родину останков Кейки-батыра может сыграть немаловажную роль в улучшении жизни населения Аркалыка и Амангельдинского района. В Костанайской области уверены: церемония захоронения может стать толчком к развитию регио­на как в социальной, так и экономической сферах.

