Возвращение Исламхана и камбэк от «Атырау»

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Аскар Бейсенбаев

В Казахстане стартовал 32-й национальный чемпионат по футболу среди команд Премьер-лиги.

В очередном первенстве страны среди команд высшего дивизиона принимают участие 14 клубов. По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули «Тараз» (отказ от участия в элите по финансовым причинам), а также туркестанский «Туран» и уральский «Акжайык», которые в 2022 году заняли последние места. Вместо них в этом сезоне участвуют победитель Первой лиги кокшетауский «Окжетпес», а также занявшие второе и третье места кызылординский «Кайсар» и талдыкорганский «Жетысу». Чемпионский титул защищает столичная «Астана», которая неделей ранее стала еще и обладателем Суперкубка Казахстана, обыграв в матче – открытии сезона 2023 года шымкентский «Ордабасы».

Отметим, что первый тур регулярного первенства страны был проведен в честь легендарного казахстанского футболиста и тренера Тимура Санжаровича Сегизбаева. В бытность футболистом Сегизбаев выступал в алматинском «Кайрате», дебютировав в чемпионате СССР в возрасте 19 лет. В 1963 году получил звание мастера спорта СССР за выход с командой в полуфинал Кубка Союза. В течение шести лет был капитаном команды. По завершении карьеры работал тренером, возглавляя «Автомобилист» (Кызылорда), «Шахтер» (Караганда), «Кайрат» (Алматы), сборную Йемена, «Мелиоратор» (Кызылорда). С 1989-го по 2001-й работал вице-президентом, генеральным секретарем и президентом Федерации футбола страны.

Тимур Санжарович являлся заслуженным тренером Казахской ССР, заслуженным тренером Респуб­лики Казахстан, заслуженным деятелем спорта. В 2014 году было принято решение присвоить имя Сегизбаева юношеской Академии футбольного клуба «Кайрат». 15 декабря 2017-го сердце Тимура Санжаровича перестало биться.

Первым же матчем нового сезона регулярного первенства стала игра в Шымкенте между местным «Ордабасы» и актауским «Каспием». Стоит отметить, что на этот поединок пришло наибольшее количество зрителей – 10 000 человек. Всего первый тур Премьер-лиги посетили 28 600 фанатов. Второй по посещаемости стала игра в Алматы между «Кайратом» и «Атырау» – на Центральном стадионе собрались 6 000 зрителей, а меньше всего болельщиков посетили встречу между «Жетысу»(он встречал соперников не в Талдыкоргане, а в Алматы на стадионе «Жас Кыран») и «Актобе» – всего 800 человек.

Но вернемся к «Ордабасы», который в этом сезоне серьезно усилился. Одним из главных приобретений стал звездный экс-капитан сборной Казахстана Бауыр­жан Исламхан, вернувшийся в большой футбол после отбытия двухлетней дисквалификации, которую он получил в качестве игрока «Аль-Айна» из ОАЭ в декабре 2020-го за употреб­ление запрещенного препарата. Именно он и забил первый гол чемпионата-2023 на исходе 15-й минуты, красиво и точно пробив из-за пределов штрафной зоны.

На 49-й минуте успех шымкент­цев закрепил Асхат Тагыберген, а довершил разгром актаусцев новичок из Узбекистана (игрок национальной команды этой страны) Бобур Абухоликов, забивший на 65-й. Все, что смог сделать в этот день «Каспий», – так это отыграть один гол усилиями нападающего сборной Грузии Георгия Панцулая на 70-й минуте. Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев поля. Кстати, в этом же поединке было зафиксировано и первое удаление в сезоне – на 81-й минуте у «Ордабасы» за нарушение покинул поле
Сергей Малый.

С победы в первенстве Казах­стана стартовал и действующий чемпион – «Астана». В первом туре столичный клуб на своем поле обыграл карагандинский «Шахтер» со счетом 2:1. Уже на третьей минуте у хозяев отличился Владислав Прокопенко, а на 21-й дебютный гол в КПЛ забил и нападающий сборной Гамбии и самый дорогой игрок нашего первенства (его трансфертная стоимость оценивается в 2,5 млн евро) Дембо Дарбо. У проигравших один мяч на 33-й минуте отыграл 21-летний воспитанник карагандинского футбола Шынгыс Флюк.

Результативная ничья – 2:2 была зафиксирована в Алматы, где к 23-й минуте со счетом 2:0 местный «Кайрат» обыграл гос­тивший у него «Атырау» благодаря голам Артура Шушеначева (17-я минута) и игрока сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова (23-я). Но нужно отдать должное и «нефтяникам», которые записали на свой счет первый камбэк сезона. На 36-й минуте северомакедонский полузащитник атыраусцев Демир Имери отыграл один гол, а россиянин Евгений Козлов на 66-й и вовсе установил равновесие.

Разгромом завершился матч в Костанае, где местный «Тобол» со счетом 3:1 обыграл «Аксу» из Павлодарской области. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями серба Милана Вукадиновича на 9-й минуте. На 59-й воспитанник восточноказах­станской школы футбола Ислам Чесноков закрепил преимущество костанайцев. На 66-й гости рассчитались за один мяч – гол забил гвинеец Тони Сильва. Точку же в матче на 91-й добавленной минуте поставил игрок из Кот-д’Ивуара Серж Дебле.

Футбольный клуб «Мактаарал» из Туркестанской области уступил кокшетаускому «Окжетпесу» в стартовом матче чемпионата. Встреча прошла в Шымкенте (мактааральцы арендовали стадион) и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 29-й минуте забил Шохан Абзалов.

И наконец, еще один поединок прошел в Кызылорде, где местный «Кайсар» принимал «Кызылжар» из Петропавловска и, к печали своих болельщиков, уступил со счетом 0:1. Победный гол у команды, представляющей Северо-Казахстанскую область, на 18-й минуте забил бразильский полузащитник Рафаэль Сабино душ Сантуш.

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