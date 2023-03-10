Возвращение Исламхана и камбэк от «Атырау»

Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
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Перизат Садуакас назначена заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК
Источник достоверности и правдивости
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Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
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