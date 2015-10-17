В России Владимира Николаевича знают не только как поэта, но и как государственного и общественного деятеля. Он – известный юрист, заместитель председателя Высшего арбитражного суда России, сопредседатель Союза писателей РФ, председатель общественного движения «Возвращение к истокам». Его стихи переводятся на языки многих стран мира. И вот теперь, благодаря поэтессе Айгуль Садуовой, они будут доступны и казахским любителям романтической поэзии. – Каждый поэт живет признанием своего творчества, – говорит В. Исайчев. – Если творения поэта не востребованы, если они не бередят души людей, не цепляют их за живое, значит, это не поэзия, а обыкновенное стихоплетство. К счастью, на мои стихи пишутся песни и романсы, они переводятся на другие языки, значит, у них появляется вторая жизнь. Надо сказать,что на стихи Владимира Исайчева написано много музыкальных произведений. Известный болгарский композитор Найден Андреев создал музыкально-поэтический спектакль «Откровение», которым в 2011 году открывались Дни России в Болгарии. В 2012 году на стихи поэта Нижегородский музыкальный камерный театр поставил музыкально-поэтический спектакль «Возвращение». Всего же российскими и зарубежными композиторами написано свыше 100 песен и романсов. Поэт сотрудничает с народным артистом СССР Игорем Лученком, народной артисткой России Лидией Небабой, композиторами Александром Морозовым, Александром Журбиным, Марией Бахаревой, Любовью Пузиковой, Сергеем Колмаковым, болгарским певцом Бисером Кировым и многими другими известными музыкантами. – Я очень счастлив, что презентация моего сборника совпала с визитом Президента России Владимира Путина в Казахстан и его встречей с казахским Лидером Нурсултаном Назарбаевым, – особо отмечает В. Исайчев. – Дружба наших народов не должна подвергаться сомнению. Язык поэзии тоже должен сплачивать людей. Благодаря Айгуль Садуовой теперь, я знаю, мои поклонники появятся и в вашей стране. В свою очередь Айгуль Садуова признается, что в выходе сборника стихов одну из главных ролей сыграл ее супруг – известный бизнесмен-меценат Серик Карымсаков. – Это мой первый опыт перевода, – говорит она. – Мне, как поклоннице русской поэзии и русской литературы, составило огромное удовольствие пронести через свою душу и сердце эти строки и выразить их на казахском языке. Мы надеемся, что книга найдет отклик у наших читателей, и каждый для себя найдет в ней что-то новое, станет чуточку добрее и будет еще больше ценить красоту окружающего мира.
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