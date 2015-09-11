Возвращение к истокам

Организатором акции выступает областной акимат, она направлена на изучение культурного наследия предков, воспитание молодежи в духе патриотизма, пропаганду семейных ценностей. В рамках проекта запланирован целый ряд мероприятий: семинаров, конференций, концертов фольклорных ансамблей, театральных постановок и конкурсов на знание истории, языка, обычаев и традиций нашего многонационального народа.
Специально для проведения акции в Талдыкоргане установили нарядную юрту, где уже прошла встреча представителей местных властей, общественности и партии «Нур Отан» со студентами вузов и колледжей. Собравшиеся обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией государственной молодежной политики и пяти институциональных реформ Президента. Речь зашла также об укреплении толерантности, отвлечении молодого поколения от вредных привычек, активном участии ребят в общественной жизни родного края.
Как отметил заместитель акима области Бахтияр Унербаев, стартовавшая в регионе акция «Шаңырақ – Мәңгілік Елдің тұғыры» обогатит молодежь знаниями об истории, быте и культуре народа. Необходимо прививать учащимся школ и вузов уважение к духовным ценностям предков, формировать в них нетерпимое отношение ко всему, что противоречит нашей ментальности и обычаям, переданным из глубины веков.
– В рамках празднования 550-летия Казахского ханства мы разработали план по возрождению национальных традиций, пропаганде здорового образа жизни, организации увлекательного, а главное, полезного досуга молодежи, – сообщил Б. Унербаев. – Нужно развернуть мощную идеологическую кампанию, нацеленную на сохранение культурного наследия народа, воспитание в каждом казахстанце любви к своей истории, своим корням. Когда в обществе начнут доминировать такие ценности, как совесть, честь, добро, чистота помыслов и поступков, отступят насилие, пьянство, наркомания, разврат. Крепче станут семьи, сильным и сплоченным – народ.
В воспитательной акции активное участие принимают уважаемые аксакалы Жетысу, известные ученые, артисты, общественные деятели. Журналисты областных СМИ также поддержали идею акимата, пообещав максимальную медиаподдержку. Одними из первых к реализации проекта подключились учебные заведения.
Так, в средней школе поселка Балпык-би Коксуского района прошел открытый урок на тему «Ғасырмен үндескен тарих» (История, созвучная эпохе). Ученики 10-х классов мастерски сыграли в инсценировке, которая повествует о жизни их известного земляка, видного ученого, дипломата и политического деятеля XVI века Кадыргали Жалаири. Затем аудитории был показан видеоролик, посвященный образованию Казахского ханства и выдающимся ханам и батырам. Экскурс в историю дополнили и выступления школьников о становлении современного Казахстана, значимости юбилейных дат нынешнего года. По словам заместителя директора школы Гульнар Меирбековой, на открытом уроке был представлен большой учебный материал, ребята показали хорошие знания как истории своей страны, так и народных традиций.
В ближайшее время в школе села Достык Алакольского района состоится конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства. Создана творческая группа учащихся для сбора и систематизации материала, ведется работа по приобщению подрастающего поколения к духовному богатству народа. Как рассказал учитель истории Даурен Утепбергенов, дети с большим интересом изучают жизнь и деятельность Жанибека и Керея, Касым-хана и Хакназара.
По мнению инициаторов акции «Шаңырақ – Мәңгілік Елдің тұғыры», наше прошлое – фундамент стабильного настоящего и залог развития в будущем. Важно обращаться к народной педагогике как к кладезю мудрости, источнику воспитательной мысли и нравственного здоровья.