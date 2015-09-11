Возвращение к истокам

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Организатором акции выступает областной акимат, она направлена на изу­чение культурного наследия предков, воспитание молодежи в духе патриотизма, пропаганду семейных ценностей. В рамках проекта запланирован целый ряд мероприя­тий: семинаров, конференций, концертов фольклорных ансамблей, театральных постановок и конкурсов на знание истории, языка, обычаев и традиций нашего многонационального народа.
Специально для проведения акции в Талдыкоргане установили нарядную юрту, где уже прошла встреча представителей местных властей, общественности и партии «Нур Отан» со студентами вузов и колледжей. Собравшиеся обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией государственной молодежной политики и пяти институциональных реформ Президента. Речь зашла также об укреплении толерантности, отвлечении молодого поколения от вредных привычек, активном участии ребят в общественной жизни родного края.
Как отметил заместитель акима области Бахтияр Унербаев, стартовавшая в регионе акция «Шаңырақ – Мәңгілік Елдің тұғыры» обогатит молодежь знаниями об истории, быте и культуре народа. Необходимо прививать учащимся школ и вузов уважение к духовным ценнос­тям предков, формировать в них нетерпимое отношение ко всему, что противоречит нашей ментальности и обычаям, переданным из глубины веков.
– В рамках празднования 550-летия Казахского ханства мы разработали план по возрождению национальных традиций, пропаганде здорового образа жизни, организации увлекательного, а главное, полезного досуга молодежи, – сообщил Б. Унербаев. – Нужно развернуть мощную идеологическую кампанию, нацеленную на сохранение культурного наследия народа, воспитание в каждом казахстанце любви к своей истории, своим корням. Когда в обществе начнут доминировать такие ценности, как совесть, честь, добро, чистота помыслов и поступков, отступят насилие, пьянство, наркомания, разврат. Крепче станут семьи, сильным и сплоченным – народ.
В воспитательной акции активное участие принимают уважаемые аксакалы Жетысу, известные ученые, артисты, общественные деятели. Журналисты областных СМИ также поддержали идею акимата, пообещав максимальную медиаподдержку. Одними из первых к реализации проекта подключились учебные заведения.
Так, в средней школе поселка Балпык-би Коксуского района прошел открытый урок на тему «Ғасырмен үндескен тарих» (История, созвучная эпохе). Ученики 10-х классов мастерски сыграли в инсценировке, которая повествует о жизни их известного земляка, видного ученого, дипломата и политического деятеля XVI века Кадыргали Жалаири. Затем аудитории был показан видео­ролик, посвященный образованию Казахского ханства и выдающимся ханам и батырам. Экскурс в историю дополнили и выступления школьников о становлении современного Казахстана, значимости юбилейных дат нынешнего года. По словам заместителя директора школы Гульнар Меир­бековой, на открытом уроке был представлен большой учебный материал, ребята показали хорошие знания как истории своей страны, так и народных традиций.
В ближайшее время в школе села Достык Алакольского района состоится конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства. Создана творческая группа учащихся для сбора и систематизации материала, ведется работа по приобщению подрастающего поколения к духовному богатству народа. Как рассказал учитель истории Даурен Утепбергенов, дети с большим интересом изучают жизнь и деятельность Жанибека и Керея, Касым-хана и Хакназара.
По мнению инициаторов акции «Шаңырақ – Мәңгілік Елдің тұғыры», наше прошлое – фундамент стабильного настоящего и залог развития в будущем. Важно обращаться к народной педагогике как к кладезю мудрос­ти, источнику воспитательной мысли и нравственного здоровья.

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