Возвращение к истокам

Выбор постановки неслучаен: именно с этой легендарной истории любви более полувека назад начинался творческий путь театра. Спектакль стал своеоб­разным символом, а в 2025 году, когда театр отмечал 50-летие, пьеса появилась в репертуаре в новом сценическом прочтении заслуженного деятеля Казахстана Болата Узакова.

Именно эту версию зрители увидели на открытии 51-го сезона.

– Спектакль «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» вошел в репертуар театра на заре его становления. Спустя годы постановка обрела новое сценическое звучание. В ней сочетаются национальная самобытность, музыка, хореография, оригинальные сценические решения, – отметил директор театра Ерлик Жуасбек.

Над спектаклем работала большая творческая команда. Режиссером-постановщиком выступил Болат Узаков, художником-постановщиком – Ерлан Туяков, композитором – Гульнур Нурасыл. Музыкальное оформление подготовили Арнай Азанбаев и Медет Есбергенов. За хореографию отвечала балетмейстер Салтанат Сунгат, сценические бои поставил Ернар Мекебаев. Знакомая зрителям история получила современное сценическое вопло­щение, сохранив нацио­нальный колорит и драматичес­кую основу.

Можно сказать, что замкнулся символический круг. Когда-то с этим спектаклем театр сделал свой первый шаг к зрителям. Через полвека – на сцене то же, любимое нами произведение, но уже – с накопленным опытом, академическим статусом и иными творческими возможностями коллектива. Меняются поколения актеров и зрителей, сценический язык и художественные решения, но история Козы Корпеша и Баян Сулу продолжает жить. Для талдыкорганского театра она остается не только классикой национальной драматургии, но и частью собственной биографии.