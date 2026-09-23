Возвращение к истокам

Театр
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Академический драматический театр им. Бикен Римовой в Талдыкоргане открыл 51-й сезон спектаклем «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу».

фото автора

Выбор постановки неслучаен: именно с этой легендарной истории любви более полувека назад начинался творческий путь театра. Спектакль стал своеоб­разным символом, а в 2025 году, когда театр отмечал 50-летие, пьеса появилась в репертуаре в новом сценическом прочтении заслуженного деятеля Казахстана Болата Узакова.

Именно эту версию зрители увидели на открытии 51-го сезона.

– Спектакль «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» вошел в репертуар театра на заре его становления. Спустя годы постановка обрела новое сценическое звучание. В ней сочетаются национальная самобытность, музыка, хореография, оригинальные сценические решения, – отметил директор театра Ерлик Жуасбек.

Над спектаклем работала большая творческая команда. Режиссером-постановщиком выступил Болат Узаков, художником-постановщиком – Ерлан Туяков, композитором – Гульнур Нурасыл. Музыкальное оформление подготовили Арнай Азанбаев и Медет Есбергенов. За хореографию отвечала балетмейстер Салтанат Сунгат, сценические бои поставил Ернар Мекебаев. Знакомая зрителям история получила современное сценическое вопло­щение, сохранив нацио­нальный колорит и драматичес­кую основу.

Можно сказать, что замкнулся символический круг. Когда-то с этим спектаклем театр сделал свой первый шаг к зрителям. Через полвека – на сцене то же, любимое нами произведение, но уже – с накопленным опытом, академическим статусом и иными творческими возможностями коллектива. Меняются поколения актеров и зрителей, сценический язык и художественные решения, но история Козы Корпеша и Баян Сулу продолжает жить. Для талдыкорганского театра она остается не только классикой национальной драматургии, но и частью собственной биографии.

#культура #Талдыкорган #театр #сезон #Қозы Көрпеш #Баян Сұлу

Популярное

Все
«Железный конь» отечественной сборки
Системная трансформация с конкретными целями
AI-навигатор для бизнеса
Глобальная цель – продовольственная безопасность
Госимущество: перейти к единому цифровому учету
Укрепляя взаимодействие
Хранитель национальной памяти
Идти вперед и не бояться трудностей
Проверить контрольные за 10 минут!
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Рынок труда: в игру вступает ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Пройден экватор, близится финиш
Готовы к Лиге наций
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Для здоровья пациентов
Школьники знакомятся со страной
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Творчество дарит надежду
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка

Читайте также

Знакомый сюжет
Классика в движении
А вдруг актеров заменят роботы?..
Новый сезон инклюзивного театра открылся в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]