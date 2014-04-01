Возвращение к истокам

С обретением независимости и благодаря мудрой внутренней политике в Казахстане стало возрождаться национальное прикладное творчество как важнейшая часть культурного наследия любого этноса.

Смириться с тем, как исчезают из окружающего мира привычные орнаменты и краски, как чуждая культура с телеэкранов исподволь захватывает молодые умы, как перестают звучать вокруг любимые с детства песни… Да никогда! С такого решительного возгласа и появилось 12 лет назад в Доме дружбы Семея новое культурное объединение – «Айша-Биби». Ныне это не только вокальный ансамбль, удостоенный почетного звания народного, но и филиал ресурсного центра по поддержке ремесленников Восточно-Казахстанской области.

– Забыть свои корни, потерять истоки – легко, – считает бессменный руководитель «Айша-Биби» Айман Бокпасарова, – а вот восстановить наше наследие будет трудно, поэтому нужно бережно хранить эти вековые наработки. Недаром девиз нашего центра: «Если народ не помнит своего прошлого, у него нет будущего».

У Айман Ибраевны любовь к творчеству – родом из детства. Помнит, как босоногой пела и танцевала в селе Чигилек Кокпектинского района под музыку, звучащую из большой черной тарелки радио. Мечтала, конечно, пойти «в артистки», но папа не то чтобы запретил, но и не одобрил. Слово отца для дочери – закон, он пользовался огромным уважением среди земляков, был бесконечно доб­рым, бесплатно чинил обувку всем вок­руг. А мама привила маленькой Айман любовь к рукоделию – в каждую свободную минутку у нее в руках оказывалось очередное изделие, которое потом украшало их дом или кого-то из близких.

Окончив техникум торговли, Айман Бокпасарова работала по специальности, но всегда и вез­де руководила художественной самодеятельностью, проводила «голубые огоньки», создавала ансамбли. И, уже переехав в Семей и выйдя на пенсию, она смогла сполна осуществить мечту детства. Собравшись с подругами-пенсионерками Сайлаубике Кадыргожиной, Бибиш Карибжановой, Алтынай Мукановой за дастарханом у Зейнеп-апай Торебаевой, они к чаю уже твердо решили создать «группу бабушек». Так появился казахский культурный центр «Айша-Биби».

– Нашей целью было внести посильную лепту в нравственно-культурное воспитание молодежи, прививать ей любовь к Родине и семье, уважение к старшим, терпение в минуты невзгод, гос­теприимство и сострадание, – говорит Айман Ибраев­на. – Вмес­те с тем мы стали потихоньку привлекать подростков к традиционным народным ремеслам: прядению, ткачеству, войлоковалянию, чиеплетению, разным видам вышивки.

Идея ККЦ «Айша-Биби» в 2007 году была поддержана на самом высоком уровне, были официально созданы два ресурсных центра по поддержке ремесленников – в Шымкенте и Усть-Каменогорске с филиалом в Семее. Совершенно бесплатно мастерицы занимаются с подопечными детских специнтернатов, детских домов, детской художественной школы. Создание своими руками текеметов, сырмаков, алаша току для девочек становится не только путешествием в мир творчества, но возвращением к истокам своего этноса.

Большим прорывом стало проведение в прошлом году в Семее недельного республиканского тренинга для преподавателей труда и всех желающих по почти забытому ремеслу – вышивке бiз кесте. Мастер-класс провел обладатель Знака качества ЮНЕСКО Зейнелхан Мухамеджанов из Алматы. Также при поддержке Фонда Первого Президента арт-маркетинговый семинар провела председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова.

– В 2011 году во время приезда Президента Нурсултана Назарбаева в Усть-Каменогорск мне довелось представлять ему лучшие работы семейских мастеров и мастериц, – вспоминает Айман Бокпасарова. – Меня тронуло, как задумчиво и с нежностью Нурсултан Абишевич прикоснулся к орнаменту на вышивке, ведь он тоже вырос среди таких вещей, наверняка они напомнили ему детство. Наш Лидер с заботой спросил у меня, хватает ли нам места, созданы ли все условия.

Айман Ибраевна, вспоминая о том разговоре, счастливо улыбается:

– Конечно, у нас в Казахстане есть все условия! Как и у всех, кто хочет чего-то добиться в любой сфере жизни, будь то бизнес, культура или народные ремесла. Было бы желание!

Айгуль БИДАНОВА, Семей