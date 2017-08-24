Патриотизм начинается с любви к своей земле, своему делу, своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. И один из крупных проектов года как раз отвечает этим целям, чтобы содействовать бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другой регион, за пределы страны, хотели бы поддержать свою малую родину.

По словам председателя орг­комитета Сании Калдыгуловой, еще в январе по распоряжению акима области было принято решение о проведении впервые в Актобе подобного форума, утвержден оргкомитет в составе 37 человек. В него вошли известные актюбинцы, предприниматели, представители общественности, руководители госорганов. По плану первоочередных мероприятий была создана база данных всех участников-земляков, которые добились определенных успехов в самых разных сферах жизни. Среди них предприниматели, представители культуры, образования, медицины, спорта.

Для налаживания тесного контакта и вовлечения уроженцев области в проект был открыт специальный сайт «Ақтөбе жерлестері». Через него сегодня поступает немало пожеланий от земляков из многих стран планеты, в которых они выражают поддержку инициативе проведения форума. Самым первым откликнулся на нее известный спортсмен – олимпийский чемпион, ныне старший тренер сборной по спортивной гимнастике в Америке Валерий Люкин. Он уроженец Актобе и в свое время на базе Дворца школьников окончил школу гимнастики. Теперь это – прославленный на весь мир атлет.

Помимо пожеланий на сайт приходит и много теплых поздравлений и напутствий. База данных на всех известных уроженцев Актобе составлена. Они проживают в 15 странах мира, в частности, в США, ОАЭ, Германии, Израиле, странах СНГ. Большую помощь в поиске адресатов оказало общественное объединение «Актюбинское землячество» в Москве, возглавляемое Олегом Гайдановым. Именно через него оргкомитет вышел на связь со всеми земляками в той же России. В адрес участников форума были направлены письменные и устные приглашения от имени акима области. Уже подтвердило свое участие 218 человек. Ожидается свыше 300. Среди них большая часть – представители бизнеса, есть работники культуры, госслужащие, образования, спорта, здравоохранения. Многие из них в течение 20–25 лет не были на родной земле и приняли приглашение с огромной радостью. С целью ознакомления гостей с потенциалом региона монтируется полнометражный фильм «Ақтөбе – құтты мекен». В рамках проекта «100 жаңа есім» («100 новых имен») будет издана энциклопедия области, а также имиджевый журнал о регионе. В энциклопедию, которая к тому же посвящена 85-летнему юбилею области, вошли около 540 имен известных людей, история края.

Как отметила Сания Калдыгулова, форум пройдет в сентябре и рассчитан на три дня. Будут проведены встречи, семинары, организована научно-практичес­кая конференция «Актобе: вчера, сегодня, завтра». В программе – театрализованные представления, фотовыставки, творческие вечера, гала-концерты с участием известных звезд-актюбинцев, которые прославили область за пределами региона и страны.

На форум приглашена делегация из числа известных светил медицины, в числе которых Герой труда Серик Акшулаков, профессор Жаксылык Доскалиев. Они проведут уникальные операции, мастер-классы. Представители бизнеса примут участие в выс­тавке инвестпроектов. Гостей ждут интересные турмаршруты. В связи с этим управление внешних связей и туризма подготовило впервые гидов-экскурсоводов, которые владеют несколькими языками, они организуют экскурсии. Помимо областного центра запланировано посещение районов, родных мест земляков, чтобы они могли туда поехать и взглянуть на малую родину.

Отметим, что в период подготовки к этому форуму Актобе предварительно уже проводил мини-встречу с 20 известными бизнесменами, уроженцами области. Были приглашены политологи, эксперты, блогеры, живущие за пределами области. Все они поддержали идею проведения форума. Этот проект – лишь один из элементов той большой работы, которая ведется в регионе в рамках реализации Президентской программы «Туған жер».

В этом направлении с начала года была запущена также акция «Туған жерге – тағзым». По итогам первого полугодия в ее рамках уже реализовано 338 проектов на общую сумму более одного млрд тенге при поддержке меценатов, активных граждан. До конца года планируется реализовать 555 проектов на сумму более 2,8 млрд тенге. На спонсорские средства ведутся строительство, реконструкция и оснащение современным оборудованием социальных объектов, благо­устройство населенных пунктов, ремонт дорог, решаются другие не менее важные проблемы жителей региона.

Наибольшее количество социальных проектов приходится на Актобе. В областном центре в этом году реализовано 62 проекта стоимостью 465 млн тенге из 104 запланированных. В их числе: строительство Хоккейного модуля и Парка здоровья (оба объекта уже введены в эксплуатацию), историко-краеведческого музея, скверов и аллей, центра «Жубанов әуені». Построены детские сады в Алгинском, Темирском, Шалкарском районах.

В рамках предстоящего форума земляков состоится открытие ряда новых социально-культурных объектов. Это новый Дворец молодежи с концертным залом на 1 200 мест, уникальное сооружение – Академия творчества, где будут открыты планетарий, обсерватория, кружки техничес­кого направления, а также Дворец единоборств. Все объекты строятся на основе государственно-частного парт­нерства и социальной ответственности бизнеса. С их вводом будет создано немало новых рабочих мест.