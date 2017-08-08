​Возвращение к стокам

На совещании в городском акимате рассмотрена концепция качественного улучшения жилищно-коммунального хозяйства посредством создания энергонезависимого комплекса на принципах «зеленой» экономики и использования технологий по очистке коммунальных стоков.

Предложенная система предусматривает строительство вертикального тепличного комплекса на канализационной очистной станции закрытого типа. Уникальная технология разработана в Голландии.

Объект намечено построить в Жезказгане в будущем году, с инвесторами уже ведутся переговоры. Среди преимуществ комплекса называют снижение энергоемкос­ти, повышение рентабельности очистных сооружений при сохранении высоких стандартов очистки. Теплица, где получат работу до 100 человек, обеспечит жезказганцев, жителей Сатпаева и Улытауского района овощами. Стоимость пилотного проекта – 45 млн евро.