Статьи Возвращение, которого ждали 1 ноября 2022 г. 0:00 Екатерина Бескорсая Спустя 15 лет на павлодарской сцене поставили чеховскую «Чайку». Этот спектакль открыл череду премьер нового сезона в Павлодарском областном русском драматическом театре им. А. П. Чехова. Постановщиком спектакля выступил главный режиссер театра Григорий Меркулов. Как рассказал художественный руководитель театра Виктор Аввакумов, в репертуаре труппы «Чайка» уже была, но над той постановкой работал другой московский режиссер, использовали иные постановочные приемы. Меркулов же сохранил оригинальный чеховский текст, а свое видение проявил особым построением мизансцены, световым оформлением и музыкой, которая поддерживает нужную атмосферу. – Каждый пытается у Чехова «вытащить» что-то свое. Один режиссер ставит о любви, другой – об одиночестве, третий – о предательстве и человеческих взаимоотношениях, о поступках. Тем и гениален Чехов: можно выбрать именно тему, которая тебя волнует и тревожит, не дает спать, – говорит Виктор Аввакумов. Кстати, некоторое время на павлодарской сцене вообще не было спектаклей по Чехову. Сейчас же, по словам Виктора Аввакумова, остановили выбор именно на «Чайке», поскольку размышление Чехова о жизни – это вечная тема. А еще павлодарский коллектив решился на своеобразный эксперимент: постарались задействовать молодых артистов. Например, актеру из вспомогательного состава Богдану Матыскину дали серьезную роль Треплева, и он с ней справился. Не было прежде больших ролей и у Юлии Захарчук, а в новой павлодарской «Чайке» она – Нина Заречная. Зрители оценили вечную классику, ведь на сцене поднимали темы, созвучные каждому – билеты были раскуплены задолго до спектакля, а премьера прошла с аншлагом. Правда, теперь попасть на эту постановку можно будет только после Нового года, так как одна из ведущих актрис уезжает на учебу. Зато труппа готовит еще одну премьеру – в ноябре павлодарцев приглашают на комедию «Женихи» по пьесе Сергея Белова. Пред. След. Пред. След.