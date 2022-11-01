Возвращение, которого ждали

Спустя 15 лет на павлодарской сцене поставили чеховскую «Чайку».

Этот спектакль открыл череду премьер нового сезона в Павлодарском областном русском драматичес­ком теат­ре им. А. П. Чехова. Постановщиком спектакля выступил главный режиссер театра Григорий Меркулов.

Как рассказал художест­венный руководитель теат­ра Виктор Аввакумов, в репертуаре труппы «Чайка» уже была, но над той постановкой работал другой московский режиссер, использовали иные постановочные приемы. Меркулов же сохранил оригинальный чеховский текст, а свое видение проявил особым построением мизансцены, световым оформлением и музыкой, которая поддерживает нужную атмосферу.

– Каждый пытается у Чехова «вытащить» что-то свое. Один режиссер ставит о любви, другой – об одиночестве, третий – о предательстве и человеческих взаимоотношениях, о поступках. Тем и гениален Чехов: можно выб­рать именно тему, которая тебя волнует и тревожит, не дает спать, – говорит Виктор Аввакумов.

Кстати, некоторое время на павлодарской сцене вообще не было спектаклей по Чехову. Сейчас же, по словам Виктора Аввакумова, остановили выбор именно на «Чайке», поскольку размышление Чехова о жизни – это вечная тема.

А еще павлодарский коллектив решился на свое­образный эксперимент: постарались задействовать молодых артистов. Например, актеру из вспомогательного состава Богдану Матыскину дали серьезную роль Треплева, и он с ней справился. Не было прежде больших ролей и у Юлии Захарчук, а в новой павлодарской «Чайке» она – Нина Заречная.

Зрители оценили вечную классику, ведь на сцене поднимали темы, созвучные каждому – билеты были раскуплены задолго до спектакля, а премьера прошла с аншлагом. Правда, теперь попасть на эту постановку можно будет только после Нового года, так как одна из ведущих актрис уезжает на учебу. Зато труппа готовит еще одну премьеру – в нояб­ре павлодарцев приглашают на комедию «Женихи» по пьесе Сергея Белова.