В Астану вернулся Брендон Боченски. Человек, чье имя давно стало частью истории «Барыса», вновь вышел на лед родной для него арены. Правда, на этот раз не с клюшкой, а для символического вбрасывания перед матчем КХЛ против минского «Динамо». Болельщики тепло встретили бывшего капитана команды, который приехал именно для общения с ними.

фото ХК «Барыс»

Боченски для казахстанского хоккея – гораздо больше чем успешный легионер. Американец провел лучшие годы карьеры в «Барысе», был его капитаном, лидером атак и одним из главных любимцев трибун. Он также некоторое время выступал за нашу национальную сборную, вместе с которой переживал победы и разочарования. Его умение брать игру на себя, забивать в решающие моменты и вести партнеров за собой до сих пор вспоминают болельщики. Такие хоккеисты остаются частью клуба даже после завершения карьеры. Для целого поколения поклонников «Барыса» Боченски стал олицетворением команды, которая не боялась авторитетов и могла на равных соперничать с признанными грандами КХЛ. Именно с такими игроками связаны самые яркие воспоминания о становлении столичного клуба.

Встреча с минским «Динамо» начиналась обнадеживающе. Канадский легионер Джастин Бэйли вывел астанчан вперед, и казалось, что команда сумеет порадовать своего знаменитого гостя. Однако соперник постепенно перехватил инициативу. Две шайбы американца Сэма Энаса принесли минчанам победу – 2:1. Для «Барыса» поражение стало третьим подряд, вновь обнажив проблемы с реализацией моментов и удержанием преимущества. Особенно обидно, что команда вновь не сумела развить первоначальный успех.

Пока главная команда столицы ищет стабильность в КХЛ, другой представитель Астаны успешно выступил на европейской арене. «Номад» завершил групповой этап Континентального кубка Европы тремя победами и завоевал путевку в финальный раунд турнира.

После успехов во встречах с итальянским «Азиаго» (3:2) и румынской «Короной Брашов» (5:2) казахстанцам оставалось сделать последний шаг. В заключительном матче они уверенно разобрались с датским «Херлев Иглз» – 3:0. Девять очков из девяти возможных обеспечили «Номаду» первое место в группе D. Теперь команду ждет борьба за главный трофей турнира. При этом важно, что наш клуб добился максимального результата в противостоянии с представителями трех разных национальных чемпионатов, подтвердив свою конкурентоспособность на международном уровне.

Вернувшись домой, «Номад» продолжил выступление в чемпионате Казахстана. В двух встречах с «Алматы» команда сначала одержала убедительную победу – 5:1, а затем уступила в серии буллитов – 3:4. Несмотря на потерянные очки, столичный клуб остается среди претендентов на высокие места.

В национальном первенстве лидирует усть-каменогорское «Торпедо», набравшее 52 очка после 30 матчей. По 45 баллов имеют кокшетауский «Арлан» и «Номад», причем астанчане провели на три игры меньше лидера. Такое положение сохраняет интригу в борьбе за верхние строчки таблицы, где многое будет зависеть от предстоящих очных встреч.