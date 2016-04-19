​Возвращение Мастера

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Айгуль БИДАНОВА, Семей

Художник, уроженец Семипалатинска, жил и работал в Алматы. Организаторы не случайно назвали экспозицию «Возвращение мастера»: Шакур Галиевич никогда не забывал о родном городе, мечтая вернуться домой. Это сделали за Мастера его творения. Через много лет полотна художника не только «встретились» с земляками, но и обрели в Семее свой постоянный дом. В канун 90-летия отца Светлана Шакуровна Визер предложила музею им. Невзоровых организовать выставку его акварелей с последующей передачей коллекции в фонд музея.

Как отметила директор музея ­Татьяна Стромская, дочь художника не просто подарила эти работы, но и позволила отобрать самые лучшие. Во время творческой командировки в Алматы эту приятную и ответственную миссию исполнила заместитель директора по научной и выставочной работе Светлана Киляоглова.

Маки, мальвы, розы, сирень… Их Шакур Ганиевич писал безустанно, ими он «разогревался», как музыкант гаммами. Радуют глаз и пейзажи, и портреты, исполненные автором. Посетители выставки также смог­ли почитать прекрасные рассказы, созданные художником, полистать семейные фотоальбомы Абдулганиевых.

Светлана Визер говорит, что теперь она спокойна. Картины отца не просто обрели дом, а оказались под сводами прекрасного музея, где теперь соседствуют с работами самых знаменитых художников Казахстана, Европы, России. А для семейчан расцвели все краски весны, неподвластные капризам погоды. Акварели, которые вернулись на малую родину автора, радуют зрителей многоцветием, создают особую атмосферу. Темы картин самые разные, но их общее настроение звучит гармоничной увертюрой к продолжающейся симфонии жизни.

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