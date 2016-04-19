​Возвращение Мастера

Свежий выпуск
436

Художник, уроженец Семипалатинска, жил и работал в Алматы. Организаторы не случайно назвали экспозицию «Возвращение мастера»: Шакур Галиевич никогда не забывал о родном городе, мечтая вернуться домой. Это сделали за Мастера его творения. Через много лет полотна художника не только «встретились» с земляками, но и обрели в Семее свой постоянный дом. В канун 90-летия отца Светлана Шакуровна Визер предложила музею им. Невзоровых организовать выставку его акварелей с последующей передачей коллекции в фонд музея.

Как отметила директор музея ­Татьяна Стромская, дочь художника не просто подарила эти работы, но и позволила отобрать самые лучшие. Во время творческой командировки в Алматы эту приятную и ответственную миссию исполнила заместитель директора по научной и выставочной работе Светлана Киляоглова.

Маки, мальвы, розы, сирень… Их Шакур Ганиевич писал безустанно, ими он «разогревался», как музыкант гаммами. Радуют глаз и пейзажи, и портреты, исполненные автором. Посетители выставки также смог­ли почитать прекрасные рассказы, созданные художником, полистать семейные фотоальбомы Абдулганиевых.

Светлана Визер говорит, что теперь она спокойна. Картины отца не просто обрели дом, а оказались под сводами прекрасного музея, где теперь соседствуют с работами самых знаменитых художников Казахстана, Европы, России. А для семейчан расцвели все краски весны, неподвластные капризам погоды. Акварели, которые вернулись на малую родину автора, радуют зрителей многоцветием, создают особую атмосферу. Темы картин самые разные, но их общее настроение звучит гармоничной увертюрой к продолжающейся симфонии жизни.

Популярное

Все
Водительские права по новым правилам
Чудом спасся лишь «Тобол»
Зима близко. Чиновники оптимистичны
Бруцеллез доводит до слез
Оазис на дне Арала
Последняя смена. Хронология событий на шахте ,,Казахстанская"
Море не волнуется
Алматы: развитие должно быть динамичным и системным
Спешит ли чип на помощь?
Хранители древности
О форме и содержании
Летний отдых на грани
Непреодолимые стены города мастеров
Корма и пастбища
Быть сильными и здоровыми
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Аспекты общественного развития
Хорошая травка – молока прибавка
Экономический рост и новые возможности
Метаболическая хирургия Казахстана
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Токаев выразил соболезнования Путину
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

В ногу с инновациями
Дорожникам покой лишь снится
Эффективное решение
К учебе готовы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]