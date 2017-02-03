Два года назад в корпункт «Казахстанской правды» областного центра обратился член инициативной группы ветеранов академической гребли региона Борис Шепеленко. Он, да и в своем большинстве другие «байдарочники» – сегодня уже не молодые люди, но сохранили любовь к этому виду спорта и обеспокоены тем, что тот заглох в Павлодаре. А между тем с 1972 по 1998 год в городе успешно развивалась академическая гребля. Более того, павлодарские гребцы считались одними из лучших в Казахстане и становились мастерами спорта. Среди них были даже бронзовые призеры молодежного чемпионата мира. Как воспоминание об этом, в Павлодаре еще остались тренеры и специалисты этого вида спорта.

А как не вспомнить тренировки гребцов на Иртыше, особенно «парады», которые они совмест­но с детским водным клубом «Дельфин» (шлюпки и ялики) периодически устраивали на реке – к радости павлодарцев!

А потом, сославшись на нехватку средств и финансирования лишь приоритетных видов спорта, секцию гребцов распустили, малые спортивные плавсредства рассовали «по углам», а по прошествии лет, обветшавшие – пустили на дрова. В то же время на намывных землях иртышской поймы у кромки луговой протоки Иртыша, реки Усолка, начали сооружать крупный Усольский жилой массив. Рядом с этим микрорайоном проектировщики предусмотрели не только искусственное озеро, но и, продолжая русло луговой речки до впадения ее в Иртыш, модернизировали этот водный поток в гребной канал протяженностью 2 500 метров, что больше требуемого спортивного парамет­ра основной воды.

Два года назад была выполнена расчистка Усолки от ила, коряг, зарослей кустарников, обустроен шлюз, так как воду из речки берут на полив прибрежные садоводства. А вот до гребного канала – руки не дошли. По словам Бориса Шепеленко, тот, недостроенный, сегодня имеет ширину от 80 до 90 метров, а в узком месте – 40–50. В то время как стандартная ширина гребного канала в идеале должна составлять 125 метров – так называемая основная вода для гребных дорожек и 75 м – возвратная.

– Но наш павлодарский канал не претендует на олимпийские и другие крупные международные соревнования, – говорит ветеран академической гребли. – Для нас нет надобности иметь классичес­кие шесть основных и две резерв­ные гребные дорожки шириной 13,5 метра для академической гребли или девять дорожек шириной 9 метров для гребли на байдарках и каноэ. Для гребцов главное – тренировки на воде и доступные по рангу соревнования. Поэтому мы и просим помощи в разумных пределах: подравнять берега канала, сделав его русло приемлемым для состязаний, построить эллинг для судов, административный корпус, где будут восстановительный центр, помещения для спортсменов, официальных лиц, судей, пресс-центр и другие помещения и службы. А также соорудить трибуны для зрителей и проложить вдоль канала асфальтированную дорогу для машин, сопровождающих суда во время заездов.

Уверен, все это позволит не только возродить в регионе данный вид спорта (стыдно – живем на Иртыше, а гребцов не имеем), но и поднять имидж Павлодара в спортивном мире. Да и жителям города дополнительное увлечение.

…С этой идеей, получив письмо, я тогда обратился к тогдашнему акиму области Канату Бозумбаеву. Он идею не отверг, но сказал, что в бюджете на это нет денег, да и проект более подходит к респуб­ликанскому уровню и финансированию. И что сейчас акимат ищет спонсора для строительства плавательного бассейна на 50 метров.

В прошлом году новый аким области Булат Бакауов заинтересовался гребным каналом, но также сослался на отсутствие средств и спонсора. Пообещав держать этот спортивный объект на контроле. И вот в середине января спортивная общественность Павлодара начала обсуждать новость: с 1 сентября в областном цент­ре создадут базу для развития байдарочного спорта на гребном канале реки Усолка.

По словам руководителя городского отдела физической культуры и спорта Андрея Тарасова, детей от восьми лет и старше будут обучать бесплатно. Отделение откроется на базе детской спортивной школы по игровым видам и инвалидному спорту. Практичес­кие занятия станут проводиться на берегу Усолки на территории лыжной базы «Ертiс». На приоб­ретение спортивного инвентаря и оборудования из городского бюджета выделено 67 млн тенге. В первом полугодии планируется приобретение одно-, двух и четырехместных судов, тренажеров, имитирующих греблю, весел, моторных лодок для спасателей. Кроме того, будет установлен специальный ангар для хранения инвентаря, а также изготовлено устройство, по которому суда смогут спускаться в реку.

По словам руководителя отдела физической культуры и спорта, дети не сразу сядут в лодки, сначала они два-три месяца будут проходить обучение, затем их допустят к тренажерам, имитирующим греблю, чтобы развить навыки, параллельно дети будут учиться плаванию. Их станут готовить к республиканским и меж­дународным стартам, этот вид спорта считается олимпийс­ким, медалеемким, – заключил рассказ Андрей Тарасов.

…Если будет так, как запланировано, то Павлодар станет пятым городом в Казахстане, где будет отделение академической гребли. Родственные базы расположены в Астане, Темиртау, Шымкенте и Уральске. Но уже отрадно то, что гребной канал, пусть и пока что незавершенный, станет оправдывать свое название.