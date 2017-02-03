Два года назад в корпункт «Казахстанской правды» областного центра обратился член инициативной группы ветеранов академической гребли региона Борис Шепеленко. Он, да и в своем большинстве другие «байдарочники» – сегодня уже не молодые люди, но сохранили любовь к этому виду спорта и обеспокоены тем, что тот заглох в Павлодаре. А между тем с 1972 по 1998 год в городе успешно развивалась академическая гребля. Более того, павлодарские гребцы считались одними из лучших в Казахстане и становились мастерами спорта. Среди них были даже бронзовые призеры молодежного чемпионата мира. Как воспоминание об этом, в Павлодаре еще остались тренеры и специалисты этого вида спорта.
А как не вспомнить тренировки гребцов на Иртыше, особенно «парады», которые они совместно с детским водным клубом «Дельфин» (шлюпки и ялики) периодически устраивали на реке – к радости павлодарцев!
А потом, сославшись на нехватку средств и финансирования лишь приоритетных видов спорта, секцию гребцов распустили, малые спортивные плавсредства рассовали «по углам», а по прошествии лет, обветшавшие – пустили на дрова. В то же время на намывных землях иртышской поймы у кромки луговой протоки Иртыша, реки Усолка, начали сооружать крупный Усольский жилой массив. Рядом с этим микрорайоном проектировщики предусмотрели не только искусственное озеро, но и, продолжая русло луговой речки до впадения ее в Иртыш, модернизировали этот водный поток в гребной канал протяженностью 2 500 метров, что больше требуемого спортивного параметра основной воды.
Два года назад была выполнена расчистка Усолки от ила, коряг, зарослей кустарников, обустроен шлюз, так как воду из речки берут на полив прибрежные садоводства. А вот до гребного канала – руки не дошли. По словам Бориса Шепеленко, тот, недостроенный, сегодня имеет ширину от 80 до 90 метров, а в узком месте – 40–50. В то время как стандартная ширина гребного канала в идеале должна составлять 125 метров – так называемая основная вода для гребных дорожек и 75 м – возвратная.
– Но наш павлодарский канал не претендует на олимпийские и другие крупные международные соревнования, – говорит ветеран академической гребли. – Для нас нет надобности иметь классические шесть основных и две резервные гребные дорожки шириной 13,5 метра для академической гребли или девять дорожек шириной 9 метров для гребли на байдарках и каноэ. Для гребцов главное – тренировки на воде и доступные по рангу соревнования. Поэтому мы и просим помощи в разумных пределах: подравнять берега канала, сделав его русло приемлемым для состязаний, построить эллинг для судов, административный корпус, где будут восстановительный центр, помещения для спортсменов, официальных лиц, судей, пресс-центр и другие помещения и службы. А также соорудить трибуны для зрителей и проложить вдоль канала асфальтированную дорогу для машин, сопровождающих суда во время заездов.
Уверен, все это позволит не только возродить в регионе данный вид спорта (стыдно – живем на Иртыше, а гребцов не имеем), но и поднять имидж Павлодара в спортивном мире. Да и жителям города дополнительное увлечение.
…С этой идеей, получив письмо, я тогда обратился к тогдашнему акиму области Канату Бозумбаеву. Он идею не отверг, но сказал, что в бюджете на это нет денег, да и проект более подходит к республиканскому уровню и финансированию. И что сейчас акимат ищет спонсора для строительства плавательного бассейна на 50 метров.
В прошлом году новый аким области Булат Бакауов заинтересовался гребным каналом, но также сослался на отсутствие средств и спонсора. Пообещав держать этот спортивный объект на контроле. И вот в середине января спортивная общественность Павлодара начала обсуждать новость: с 1 сентября в областном центре создадут базу для развития байдарочного спорта на гребном канале реки Усолка.
По словам руководителя городского отдела физической культуры и спорта Андрея Тарасова, детей от восьми лет и старше будут обучать бесплатно. Отделение откроется на базе детской спортивной школы по игровым видам и инвалидному спорту. Практические занятия станут проводиться на берегу Усолки на территории лыжной базы «Ертiс». На приобретение спортивного инвентаря и оборудования из городского бюджета выделено 67 млн тенге. В первом полугодии планируется приобретение одно-, двух и четырехместных судов, тренажеров, имитирующих греблю, весел, моторных лодок для спасателей. Кроме того, будет установлен специальный ангар для хранения инвентаря, а также изготовлено устройство, по которому суда смогут спускаться в реку.
По словам руководителя отдела физической культуры и спорта, дети не сразу сядут в лодки, сначала они два-три месяца будут проходить обучение, затем их допустят к тренажерам, имитирующим греблю, чтобы развить навыки, параллельно дети будут учиться плаванию. Их станут готовить к республиканским и международным стартам, этот вид спорта считается олимпийским, медалеемким, – заключил рассказ Андрей Тарасов.
…Если будет так, как запланировано, то Павлодар станет пятым городом в Казахстане, где будет отделение академической гребли. Родственные базы расположены в Астане, Темиртау, Шымкенте и Уральске. Но уже отрадно то, что гребной канал, пусть и пока что незавершенный, станет оправдывать свое название.