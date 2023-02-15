Возвращенное наследие

Ценные «возвращенцы» содержат обширную информацию об истории нашей страны, с ними сейчас работают отечественные ученые. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК, документы были привезены из стран Европейского союза: Венгрии, Италии, Германии и других.

Всего в 2022 году наши ученые посетили 14 стран. Собранные ими материалы включают 445 фотографий, а также 206 книг и редких рукописей. Хронологически они охватывают временной промежуток между 918–1990 годами.

Все документы переданы в Национальный архив РК. Сейчас Министерство культуры и спорта работает над созданием единой базы данных. Для распространения ценных историчес­ких бумаг ведется работа по выпуску фотоальбомов, сборников, хронографов, биографических справочников. По словам вице-министра культуры и спорта Нуркисы Дауешова, до 2025 года казахстанские ученые планируют совершить еще несколько зарубежных научных экспедиций.