Возвращенные прокуратурой активы - во благо народа!

Закон и Порядок
152

Прокуратура Алматинской области продолжает активную работу по возврату незаконно выведенных активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На возвращенные государству средства реализуются важные социальные проекты - строительство объектов здравоохранения, образования и инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В рамках данной работы, накануне 30-летия Конституции Республики Казахстан, в Илийском районе Алматинской области состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Новая медицинская организация оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Благодаря этому более 2 000 жителей поселка Көктөрек теперь смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом без необходимости обращаться в районный центр.

В целом в Алматинской области на возвращенные средства ведется строительство 29 социальных объектов, из которых 26 - это учреждения здравоохранения.

Прокуратура Алматинской области продолжит системную работу по обеспечению законности и возврату активов, с последующим их направлением на нужды общества.

#прокуратура #возврат #активы

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
ШОС может стать флагманом развития искусственного интеллекта - Глава государства
Возвращенные прокуратурой активы - во благо народа!
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Возвращенные прокуратурой активы - во благо народа!
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

В Приаралье амнистированным предоставили юридические услуги
Формирование правового мышления
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демокр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]