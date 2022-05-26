Возврат излишне уплаченных средств утильсбора начат в Казахстане

С 25 мая начат возврат излишне уплаченных средств утилизационного платежа, сообщает Kazpravda.kz.

АО "Жасыл даму" сообщает, что на сегодня завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz. Доступ в личный кабинет открыт с 25 мая текущего года.

"Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая (включительно) по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму. Для этого необходимо подать заявление через электронную платформу "E-otinish", подписав его электронно-цифровой подписью. В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платежного поручения", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отношении действия новых ставок утилизационного платежа проведены консультации с МЭГПР РК. Согласно приказу и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 г. №138, ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года.



В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года АО "Жасыл даму" будет сделан перерасчёт и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.



"Просим не поддаваться на провокации со стороны и слухи, не реагировать на сомнительные рассылки, ориентироваться на информацию из официальных источников", – отметили в компании.