Впечатление – отличное

Политика
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Здесь для гостей основной интерес представлял военный институт, воспитывающий офицерские кадры для внутренних войск нашей республики: «Хотелось бы знать, правильно ли мы развиваемся, чего достигли наши соседи. Может быть, надо что-то скорректировать, подучить, исправить», – пояснил глава делегации.

Ожидания оправдались: петропавловский вуз (единственный такого рода в Казахстане) обладает и современной материальной базой, и качественным преподавательским составом. Как рассказал начальник ВИ Жумабек Ахметов, доля наставников в воинском звании не ниже полковника в настоящее время составляет 46%. Профессорско-преподавательский состав постоянно повышает свою квалификацию в казахстанских и иностранных вузах, только за февраль-март нынешнего года 14 преподавателей получили степень магист­ра, еще столько же продолжают учиться.

В ходе визита белорусская делегация посетила дислоцированную в областном центре воинскую часть и североказахстанский филиал музея ВВ, где Юрий Караев оставил запись в Книге почетных гостей. «Очень впечатлен», – поделился он впечатлениями от увиденного. Такая оценка от командую­щего внутренними войсками, обладающего краповым беретов, дорогого стоит. По его словам, структура ВВ Казахстана и Беларуси во многом схожа, что открывает дополнительные возможности дальнейшего ­сотрудничества.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область, boroda-50@yandex.ru

фото Руслана Кайыркенова

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