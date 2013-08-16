ВПЕРЕД, «Барыс»!

Конференция «ЗАПАД»
Дивизион Боброва
«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Рига)
«Лев» (Прага)
«Медвешчак» (Загреб)
СКА (Санкт-Петербург)
«Слован» (Братислава)
ЦСКА (Москва)
Дивизион Тарасова
«Атлант» (Московская область)
«Витязь» (Подольск)
«Динамо» (Москва)
«Донбасс» (Донецк)
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«Спартак» (Москва)
Конференция «ВОСТОК»
Дивизион Харламова
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Ак Барс» (Казань)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Торпедо» (Нижний Новгород)
«Трактор» (Челябинск)
«Югра» (Ханты-Мансийск)
Дивизион Чернышева
«Авангард» (Омская область)
«Адмирал» (Владивосток)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь» (Новосибирск)
ПЕРВЫЙ ЭТАП
4 сентября 2013 года, среда
«Динамо» М – «Трактор»
5 сентября 2013 года, четверг
«Металлург» Нк – «Сибирь»
«Атлант» – «Спартак»
«Динамо» Р – «Динамо» Мн
6 сентября 2013 года, пятница
«Амур» – «Адмирал»
«Авангард» – СКА
«Югра» – «Локомотив»
«Автомобилист» – «Северсталь»
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
«Торпедо» – «Салават Юлаев»
«Витязь» – «Трактор»
«Динамо» М – «Металлург» Мг
«Донбасс» – «Слован»
«Медвешчак» – ЦСКА
8 сентября 2013 года, воскресенье
«Авангард» – «Локомотив»
«Югра» – «Атлант»
«Автомобилист» – СКА
«Барыс» – «Северсталь»
«Торпедо» – «Трактор»
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
«Витязь» – «Металлург» Мг
«Динамо» М – «Нефтехимик»
«Спартак» – «Слован»
«Динамо» Мн – ЦСКА
«Донбасс» – «Лев»
«Медвешчак» – «Динамо» Р
9 сентября 2013 года, понедельник
«Металлург» Нк – «Амур»
«Сибирь» – «Адмирал»
10 сентября 2013 года, вторник
«Авангард» – «Северсталь»
«Югра» – СКА
«Автомобилист» – «Атлант»
«Барыс» – «Локомотив»
«Ак Барс» – «Трактор»
«Торпедо» – «Металлург» Мг
«Витязь» – «Нефтехимик»
«Динамо» М – «Салават Юлаев»
«Спартак» – «Динамо» Р
«Донбасс» – ЦСКА
«Динамо» Мн – «Слован»
«Медвешчак» – «Лев»
11 сентября 2013 года, среда
«Металлург» Нк – «Адмирал»
«Сибирь» – «Амур»
12 сентября 2013 года, четверг
«Авангард» – «Атлант»
«Барыс»» – СКА
«Югра» – «Северсталь»
«Автомобилист» – «Локомотив»
«Ак Барс» – «Металлург» Мг
«Торпедо» – «Нефтехимик»
«Витязь» – «Салават Юлаев»
«Спартак» – ЦСКА
«Донбасс» – «Динамо» Р
«Динамо» Мн – «Лев»
13 сентября 2013 года, пятница
«Медвешчак» – «Слован»
14 сентября 2013 года, суббота
«Барыс» – «Атлант»
«Витязь» – «Динамо» М
«Спартак» – «Лев»
ЦСКА – «Динамо» Р
15 сентября 2013 года, воскресенье
«Югра» – «Автомобилист»
«Ак Барс» – «Авангард»
16 сентября 2013 года, понедельник
«Трактор» – «Сибирь»
«Металлург» Мг – «Металлург» Нк
«Салават Юлаев» – «Амур»
«Нефтехимик» – «Адмирал»
«Локомотив» – «Донбасс»
«Северсталь» – «Динамо» Мн
СКА – «Медвешчак»
17 сентября 2013 года, вторник
«Барыс» – «Авангард»
ЦСКА – «Динамо» М
«Динамо» Р – «Ак Барс»
«Слован» – «Торпедо»
«Лев» – «Витязь»
18 сентября 2013 года, среда
«Трактор» – «Металлург» Нк
«Металлург» Мг – «Сибирь»
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
«Нефтехимик» – «Амур»
«Локомотив» – «Спартак»
«Северсталь» – «Медвешчак»
«Атлант» – «Донбасс»
СКА – «Динамо» Мн
19 сентября 2013 года, четверг
«Югра» – «Барыс»
«Автомобилист» – «Авангард»
ЦСКА – «Ак Барс»
«Динамо» Р – «Динамо» М
«Слован» – «Витязь»
«Лев» – «Торпедо»
20 сентября 2013 года, пятница
«Трактор» – «Амур»
«Металлург» Мг – «Адмирал»
«Салават Юлаев» – «Сибирь»
«Нефтехимик» – «Металлург» Нк
«Локомотив» – «Медвешчак»
«Северсталь» – «Донбасс»
«Атлант» – «Динамо» Мн
СКА – «Спартак»
21 сентября 2013 года, суббота
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» Р – «Витязь»
«Слован» – «Ак Барс»
«Лев» – «Динамо» М
22 сентября 2013 года, воскресенье
«Авангард» – «Югра»
«Барыс» – «Автомобилист»
«Трактор» – «Адмирал»
«Металлург» Мг – «Амур»
«Салават Юлаев» – «Металлург» Нк
«Нефтехимик» – «Сибирь»
«Локомотив» – «Динамо» Мн
«Северсталь» – «Спартак»
«Атлант» – «Медвешчак»
СКА – «Донбасс»
23 сентября 2013 года, понедельник
«Динамо» Р – «Торпедо»
«Слован» – «Динамо» М
«Лев» – «Ак Барс»
24 сентября 2013 года, вторник
«Витязь» – ЦСКА
«Медвешчак» – СКА
26 сентября 2013 года, четверг
«Атлант» – «Витязь»
«Спартак» – «Автомобилист»
«Донбасс» – «Барыс»
«Медвешчак» – «Югра»
27 сентября 2013 года, пятница
«Адмирал» – ЦСКА
«Амур» – «Динамо» Р
«Металлург» Нк – «Лев»
«Сибирь» – «Слован»
«Металлург» Мг – «Трактор»
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»
«Ак Барс» – «Северсталь»
«Торпедо» – «Локомотив»
«Динамо» М – СКА
28 сентября 2013 года, суббота
«Спартак» – «Авангард»
«Донбасс» – «Югра»
«Динамо» Мн – «Автомобилист»
«Медвешчак» – «Барыс»
29 сентября 2013 года, воскресенье
«Адмирал» – «Динамо» Р
«Амур» – ЦСКА
«Металлург» Нк – «Слован»
«Сибирь» – «Лев»
«Металлург» Мг – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Трактор»
«Ак Барс» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Северсталь»
«Витязь» – СКА
«Динамо» М – «Атлант»
30 сентября 2013 года, понедельник
«Спартак» – «Югра»
«Донбасс» – «Авангард»
«Динамо» Мн – «Барыс»
«Медвешчак» – «Автомобилист»
1 октября 2013 года, вторник
«Адмирал» – «Лев»
«Амур» – «Слован»
«Металлург» Нк – ЦСКА
«Сибирь» – «Динамо» Р
«Ак Барс» – «Атлант»
«Торпедо» – СКА
«Витязь» – «Локомотив»
«Динамо» М – «Северсталь»
2 октября 2013 года, среда
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»
«Спартак» – «Барыс»
«Донбасс» – «Автомобилист»
«Динамо» Мн – «Югра»
«Медвешчак» – «Авангард»
3 октября 2013 года, четверг
«Адмирал» – «Слован»
«Амур» – «Лев»
«Металлург» Нк – «Динамо» Р
«Сибирь» – ЦСКА
«Трактор» – «Металлург» Мг
«Ак Барс» – СКА
«Торпедо» – «Атлант»
«Витязь» – «Северсталь»
«Динамо» М – «Локомотив»
4 октября 2013 года, пятница
«Динамо» Мн – «Авангард»
5 октября 2013 года, суббота
«Динамо» М – «Спартак»
6 октября 2013 года, воскресенье
«Автомобилист» – «Донбасс»
7 октября 2013 года, понедельник
«Локомотив» – «Металлург» Нк
«Северсталь» – «Сибирь»
«Атлант» – «Адмирал»
СКА – «Амур»
ЦСКА – «Салават Юлаев»
«Лев» – «Металлург» Мг
«Медвешчак» – «Нефтехимик»
8 октября 2013 года, вторник
«Авангард» – «Динамо» М
«Барыс» – «Витязь»
«Югра» – «Ак Барс»
«Автомобилист» – «Торпедо»
«Спартак» – «Донбасс»
9 октября 2013 года, среда
«Локомотив» – «Адмирал»
«Северсталь» – «Амур»
«Атлант» – «Металлург» Нк
СКА – «Сибирь»
ЦСКА – «Трактор»
«Динамо» Мн – «Медвешчак»
«Динамо» Р – «Салават Юлаев»
«Слован» – «Металлург» Мг
«Лев» – «Нефтехимик»
10 октября 2013 года, четверг
«Авангард» – «Витязь»
«Барыс» – «Динамо» М
«Югра» – «Торпедо»
«Автомобилист» – «Ак Барс»
11 октября 2013 года, пятница
«Локомотив» – «Амур»
«Северсталь» – «Адмирал»
«Атлант» – «Сибирь»
СКА – «Металлург» Нк
ЦСКА – «Металлург» Мг
«Донбасс» – «Медвешчак»
«Динамо» Мн – «Спартак»
«Динамо» Р – «Нефтехимик»
«Слован» – «Салават Юлаев»
«Лев» – «Трактор»
12 октября 2013 года, суббота
«Авангард» – «Торпедо»
«Барыс» – «Ак Барс»
«Югра» – «Витязь»
«Автомобилист» – «Динамо» М
13 октября 2013 года, воскресенье
«Атлант» – «Амур»
«Локомотив» – «Сибирь»
«Северсталь» – «Металлург» Нк
СКА – «Адмирал»
ЦСКА – «Нефтехимик»
«Динамо» Мн – «Донбасс»
«Динамо» Р – «Металлург» Мг
«Слован» – «Трактор»
«Лев» – «Салават Юлаев»
«Медвешчак» – «Спартак»
14 октября 2013 года, понедельник
«Авангард» – «Ак Барс»
«Барыс» – «Торпедо»
«Югра» – «Динамо» М
«Автомобилист» – «Витязь»
15 октября 2013 года, вторник
«Слован» – «Лев»
16 октября 2013 года, среда
«Трактор» – СКА
«Металлург» Мг – «Атлант»
«Салават Юлаев» – «Локомотив»
«Нефтехимик» – «Северсталь»
17 октября 2013 года, четверг
«Адмирал» – «Югра»
«Амур» – «Автомобилист»
«Металлург» Нк – «Барыс»
«Сибирь» – «Авангард»
«Ак Барс» – «Медвешчак»
«Торпедо» – «Донбасс»
«Витязь» – «Динамо» Мн
«Слован» – «Динамо» Р
18 октября 2013 года, пятница
«Трактор» – «Атлант»
«Металлург» Мг – СКА
«Салават Юлаев» – «Северсталь»
«Нефтехимик» – «Локомотив»
19 октября 2013 года, суббота
«Адмирал» – «Автомобилист»
«Амур» – «Югра»
«Металлург» Нк – «Авангард»
«Сибирь» – «Барыс»
«Ак Барс» – «Динамо» Мн
«Торпедо» – «Спартак»
«Витязь» – «Донбасс»
«Динамо» М – «Медвешчак»
«Лев» – ЦСКА
20 октября 2013 года, воскресенье
«Трактор» – «Локомотив»
«Металлург» Мг – «Северсталь»
«Салават Юлаев» – СКА
«Нефтехимик» – «Атлант»
21 октября 2013 года, понедельник
«Амур» – «Авангард»
«Адмирал» – «Барыс»
«Металлург» Нк – «Югра»
«Торпедо» – «Динамо» Мн
«Ак Барс» – «Спартак»
«Витязь» – «Медвешчак»
«Динамо» М – «Донбасс»
«Слован» – ЦСКА
«Лев» – «Динамо» Р
22 октября 2013 года, вторник
«Трактор» – «Северсталь»
«Металлург» Мг – «Локомотив»
«Салават Юлаев» – «Атлант»
«Нефтехимик» – СКА
23 октября 2013 года, среда
«Адмирал» – «Авангард»
«Амур» – «Барыс»
«Металлург» Нк – «Автомобилист»
«Сибирь» – «Югра»
«Ак Барс» – «Донбасс»
«Торпедо» – «Медвешчак»
«Динамо» М – «Динамо» Мн
«Динамо» Р – ЦСКА
24 октября 2013 года, четверг
«Спартак» – «Витязь»
25 октября 2013 года, пятница
ЦСКА – «Атлант»
26 октября 2013 года, суббота
«Авангард» – «Трактор»
«Барыс» – «Металлург» Мг
«Югра» – «Нефтехимик»
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
«Локомотив» – «Лев»
«Северсталь» – «Слован»
СКА – «Динамо» Р
«Спартак» – «Адмирал»
«Витязь» – «Металлург» Нк
«Динамо» М – «Сибирь»
«Динамо» Мн – «Амур»
28 октября 2013 года, понедельник
«Авангард» – «Металлург» Мг
«Барыс» – «Трактор»
«Югра» – «Салават Юлаев»
«Автомобилист» – «Нефтехимик»
«Локомотив» – «Слован»
«Северсталь» – «Лев»
«Атлант» – «Динамо» Р
СКА – ЦСКА
«Спартак» – «Металлург» Нк
«Динамо» М – «Торпедо»
«Донбасс» – «Адмирал»
«Динамо» Мн – «Сибирь»
«Медвешчак» – «Амур»
29 октября 2013 года, вторник
«Ак Барс» – «Витязь»
30 октября 2013 года, среда
«Авангард» – «Салават Юлаев»
«Барыс» – «Нефтехимик»
«Югра» – «Металлург» Мг
«Автомобилист» – «Трактор»
«Локомотив» – «Динамо» Р
«Северсталь» – ЦСКА
«Атлант» – «Слован»
СКА – «Лев»
«Спартак» – «Сибирь»
«Донбасс» – «Амур»
«Динамо» Мн – «Металлург» Нк
«Медвешчак» – «Адмирал»
31 октября 2013 года, четверг
«Ак Барс» – «Динамо» М
«Торпедо» – «Витязь»
1 ноября 2013 года, пятница
«Авангард» – «Нефтехимик»
«Барыс» – «Салават Юлаев»
«Югра» – «Трактор»
«Автомобилист» – «Металлург» Мг
«Локомотив» – ЦСКА
«Северсталь» – «Динамо» Р
«Атлант» – «Лев»
СКА – «Слован»
«Спартак» – «Амур»
«Донбасс» – «Сибирь»
«Динамо» Мн – «Адмирал»
«Медвешчак» – «Металлург» Нк
3 ноября 2013 года, воскресенье
«Ак Барс» – ЦСКА
7–10 ноября 2013 года
Кубок Карьяла
13 ноября 2013 года, среда
«Адмирал» – «Ак Барс»
«Амур» – «Торпедо»
«Металлург» Нк – «Витязь»
«Сибирь» – «Динамо» М
«Трактор» – «Донбасс»
«Металлург» Мг – «Динамо» Мн
«Салават Юлаев» – «Спартак»
«Нефтехимик» – «Медвешчак»
ЦСКА – «Авангард»
«Динамо» Р – «Барыс»
«Слован» – «Югра»
«Лев» – «Автомобилист»
14 ноября 2013 года, четверг
«Локомотив» – СКА
«Атлант» – «Северсталь»
15 ноября 2013 года, пятница
«Адмирал» – «Торпедо»
«Амур» – «Ак Барс»
«Металлург» Нк – «Динамо» М
«Сибирь» – «Витязь»
«Трактор» – «Динамо» Мн
«Металлург» Мг – «Донбасс»
«Салават Юлаев» – «Медвешчак»
«Нефтехимик» – «Спартак»
ЦСКА – «Барыс»
«Динамо» Р – «Авангард»
«Слован» – «Автомобилист»
«Лев» – «Югра»
16 ноября 2013 года, суббота
«Атлант» – СКА
«Локомотив» – «Северсталь»
17 ноября 2013 года, воскресенье
«Адмирал» – «Динамо» М
«Амур» – «Витязь»
«Металлург» Нк – «Торпедо»
«Сибирь» – «Ак Барс»
«Трактор» – «Спартак»
«Металлург» Мг – «Медвешчак»
«Салават Юлаев» – «Донбасс»
«Нефтехимик» – «Динамо» Мн
ЦСКА – «Автомобилист»
«Динамо» Р – «Югра»
«Слован» – «Барыс»
«Лев» – «Авангард»
18 ноября 2013 года, понедельник
СКА – «Локомотив»
19 ноября 2013 года, вторник
«Адмирал» – «Витязь»
«Амур» – «Динамо» М
«Сибирь» – «Торпедо»
«Металлург» Нк – «Ак Барс»
«Трактор» – «Медвешчак»
«Металлург» Мг – «Спартак»
«Салават Юлаев» – «Динамо» Мн
«Нефтехимик» – «Донбасс»
ЦСКА – «Югра»
«Динамо» Р – «Автомобилист»
«Слован» – «Авангард»
«Лев» – «Барыс»
20 ноября 2013 года, среда
СКА – «Северсталь»
21 ноября 2013 года, четверг
«Локомотив» – «Атлант»
22 ноября 2013 года, пятница
«Авангард» – ЦСКА
«Барыс» – «Динамо» Р
«Югра» – «Слован»
«Автомобилист» – «Лев»
«Ак Барс» – «Сибирь»
«Торпедо» – «Амур»
«Динамо» М – «Адмирал»
СКА – «Трактор»
«Спартак» – «Нефтехимик»
«Донбасс» – «Металлург» Нк
«Динамо» Мн – «Салават Юлаев»
«Медвешчак» – «Металлург» Мг
23 ноября 2013 года, суббота
«Северсталь» – «Атлант»
24 ноября 2013 года, воскресенье
«Авангард» – «Динамо» Р
«Барыс» – ЦСКА
«Югра» – «Лев»
«Автомобилист» – «Слован»
«Ак Барс» – «Адмирал»
«Торпедо» – «Металлург» Нк
СКА – «Нефтехимик»
«Витязь» – «Сибирь»
«Динамо» М – «Амур»
«Донбасс» – «Салават Юлаев»
«Динамо» Мн – «Металлург» Мг
«Медвешчак» – «Трактор»
25 ноября 2013 года, понедельник
«Атлант» – «Локомотив»
26 ноября 2013 года, вторник
«Авангард» – «Лев»
«Барыс» – «Слован»
«Югра» – «Динамо» Р
«Автомобилист» – ЦСКА
«Ак Барс» – «Амур»
«Торпедо» – «Сибирь»
«Витязь» – «Адмирал»
«Динамо» М – «Металлург» Нк
«Спартак» – «Трактор»
«Донбасс» – «Металлург» Мг
«Динамо» Мн – «Нефтехимик»
«Медвешчак» – «Салават Юлаев»
27 ноября 2013 года, среда
«Северсталь» – «Локомотив»
28 ноября 2013 года, четверг
«Авангард» – «Слован»
«Барыс» – «Лев»
«Югра» – ЦСКА
«Автомобилист» – «Динамо» Р
«Ак Барс» – «Металлург» Нк
«Торпедо» – «Адмирал»
«Витязь» – «Амур»
«Спартак» – «Салават Юлаев»
«Донбасс» – «Нефтехимик»
«Динамо» Мн – «Трактор»
«Медвешчак» – «Сибирь»
29 ноября 2013 года, пятница
СКА – «Атлант»
30 ноября 2013 года, суббота
«Северсталь» – «Динамо» М
1 декабря 2013 года, воскресенье
«Трактор» – «Авангард»
«Металлург» Мг – «Барыс»
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»
«Нефтехимик» – «Югра»
«Динамо» Р – «Атлант»
2 декабря 2013 года, понедельник
«Адмирал» – «Спартак»
«Амур» – «Донбасс»
«Металлург» Нк – «Медвешчак»
«Сибирь» – «Динамо» Мн
«Торпедо» – «Динамо» М
ЦСКА – «Локомотив»
«Слован» – «Северсталь»
«Лев» – СКА
3 декабря 2013 года, вторник
«Трактор» – «Барыс»
«Металлург» Мг – «Авангард»
«Салават Юлаев» – «Югра»
«Нефтехимик» – «Автомобилист»
«Витязь» – «Ак Барс»
4 декабря 2013 года, среда
«Адмирал» – «Донбасс»
«Амур» – «Спартак»
«Металлург» Нк – «Динамо» Мн
«Сибирь» – «Медвешчак»
«Атлант» – ЦСКА
«Динамо» Р – «Локомотив»
«Слован» – СКА
«Лев» – «Северсталь»
5 декабря 2013 года, четверг
«Трактор» – «Автомобилист»
«Металлург» Мг – «Югра»
«Салават Юлаев» – «Авангард»
«Нефтехимик» – «Барыс»
«Динамо» М – «Ак Барс»
6 декабря 2013 года, пятница
«Адмирал» – «Медвешчак»
«Амур» – «Динамо» Мн
«Металлург» Нк – «Донбасс»
«Сибирь» – «Спартак»
ЦСКА – СКА
«Динамо» Р – «Северсталь»
«Слован» – «Атлант»
«Лев» – «Локомотив»
7 декабря 2013 года, суббота
«Трактор» – «Югра»
«Металлург» Мг – «Автомобилист»
«Салават Юлаев» – «Барыс»
«Нефтехимик» – «Авангард»
«Ак Барс» – «Торпедо»
«Динамо» М – «Витязь»
8 декабря 2013 года, воскресенье
«Адмирал» – «Динамо» Мн
«Амур» – «Медвешчак»
«Металлург» Нк – «Спартак»
«Сибирь» – «Донбасс»
ЦСКА – «Северсталь»
«Динамо» Р – СКА
«Слован» – «Локомотив»
«Лев» – «Атлант»
9 декабря 2013 года, понедельник
«Витязь» – «Торпедо»
11 декабря 2013 года, среда
«Авангард» – «Сибирь»
«Барыс» – «Металлург» Нк
«Югра» – «Адмирал»
«Автомобилист» – «Амур»
«Локомотив» – «Салават Юлаев»
«Северсталь» – «Нефтехимик»
«Атлант» – «Трактор»
СКА – «Металлург» Мг
«Спартак» – «Торпедо»
ЦСКА – «Лев»
«Донбасс» – «Динамо» М
«Динамо» Мн – «Витязь»
«Медвешчак» – «Ак Барс»
13 декабря 2013 года, пятница
«Авангард» – «Металлург» Нк
«Барыс» – «Сибирь»
«Югра» – «Амур»
«Автомобилист» – «Адмирал»
«Локомотив» – «Нефтехимик»
«Северсталь» – «Салават Юлаев»
«Атлант» – «Металлург» Мг
«Спартак» – «Ак Барс»
ЦСКА – «Слован»
«Донбасс» – «Витязь»
«Динамо» Мн – «Динамо» М
«Динамо» Р – «Трактор»
«Медвешчак» – «Торпедо»
15 декабря 2013 года,
воскресенье
«Донбасс» – «Динамо» Мн
«Лев» – «Слован»
19-22 декабря 2013 г.
Кубок Первого канала
25 декабря 2013 года, среда
«Северсталь» – СКА
«Торпедо» – «Ак Барс»
«Атлант» – «Нефтехимик»
«Спартак» – «Металлург» Мг
ЦСКА – «Витязь»
«Донбасс» – «Трактор»
26 декабря 2013 года, четверг
«Авангард» – «Амур»
«Барыс» – «Адмирал»
«Югра» – «Металлург» Нк
«Автомобилист» – «Сибирь»
«Атлант» – «Салават Юлаев»
27 декабря 2013 года, пятница
«Локомотив» – «Трактор»
«Северсталь» – «Металлург» Мг
«Витязь» – «Спартак»
«Донбасс» – «Торпедо»
«Динамо» Мн – «Ак Барс»
«Слован» – «Нефтехимик»
«Медвешчак» – «Динамо» М
28 декабря 2013 года, суббота
«Авангард» – «Адмирал»
«Барыс» – «Амур»
«Югра» – «Сибирь»
«Автомобилист» – «Металлург» Нк
СКА – «Салават Юлаев»
«Динамо» Р – «Лев»
29 декабря 2013 года, воскресенье
«Локомотив» – «Металлург» Мг
«Северсталь» – «Трактор»
«Спартак» – «Динамо» М
«Донбасс» – «Ак Барс»
«Динамо» Мн – «Торпедо»
«Динамо» Р – «Слован»
«Медвешчак» – «Витязь»
3 января 2014 года, пятница
«Адмирал» – СКА
«Амур» – «Локомотив»
«Металлург» Нк – «Атлант»
«Сибирь» – «Северсталь»
«Трактор» – «Лев»
«Металлург» Мг – «Слован»
«Салават Юлаев» – «Динамо» Р
«Нефтехимик» – ЦСКА
«Ак Барс» – «Югра»
«Торпедо» – «Автомобилист»
«Витязь» – «Барыс»
«Динамо» М – «Авангард»
4 января 2014 года, суббота
«Спартак» – «Динамо» Мн
«Медвешчак» – «Донбасс»
5 января 2014 года,
воскресенье
«Адмирал» – «Локомотив»
«Амур» – СКА
«Металлург» Нк – «Северсталь»
«Сибирь» – «Атлант»
«Трактор» – «Слован»
«Металлург» Мг – «Лев»
«Салават Юлаев» – ЦСКА
«Нефтехимик» – «Динамо» Р
«Ак Барс» – «Автомобилист»
«Торпедо» – «Югра»
«Витязь» – «Авангард»
«Динамо» М – «Барыс»
6 января 2014 года, понедельник
«Донбасс» – «Спартак»
«Медвешчак» – «Динамо» Мн
7 января 2014 года, вторник
«Адмирал» – «Северсталь»
«Амур» – «Атлант»
«Металлург» Нк – СКА
«Сибирь» – «Локомотив»
«Трактор» – ЦСКА
«Металлург» Мг – «Динамо» Р
«Салават Юлаев» – «Лев»
«Нефтехимик» – «Слован»
«Ак Барс» – «Барыс»
«Торпедо» – «Авангард»
«Витязь» – «Югра»
«Динамо» М – «Автомобилист»
8 января 2014 года, среда
«Спартак» – «Медвешчак»
9 января 2014 года, четверг
«Адмирал» – «Атлант»
«Амур» – «Северсталь»
«Металлург» Нк – «Локомотив»
«Сибирь» – СКА
«Трактор» – «Динамо» Р
«Металлург» Мг – ЦСКА
«Салават Юлаев» – «Слован»
«Нефтехимик» – «Лев»
«Торпедо» – «Барыс»
«Витязь» – «Автомобилист»
«Динамо» М – «Югра»
11 января 2014 года, суббота
Матч Звезд КХЛ
13 января 2014 года, понедельник
«Локомотив» – «Витязь»
«Атлант» – «Торпедо»
СКА – «Ак Барс»
ЦСКА – «Амур»
«Динамо» Р – «Адмирал»
«Слован» – «Сибирь»
«Лев» – «Металлург» Нк
14 января 2014 года, вторник
«Авангард» – «Медвешчак»
«Барыс» – «Спартак»
«Югра» – «Динамо» Мн
«Металлург» Мг – «Салават Юлаев»
«Нефтехимик» – «Трактор»
15 января 2014 года, среда
«Локомотив» – «Торпедо»
«Северсталь» – «Ак Барс»
«Витязь» – «Атлант»
СКА – «Динамо» М
ЦСКА – «Сибирь»
«Динамо» Р – «Металлург» Нк
«Слован» – «Амур»
«Лев» – «Адмирал»
16 января 2014 года, четверг
«Авангард» – «Спартак»
«Барыс» – «Медвешчак»
«Югра» – «Донбасс»
«Автомобилист» – «Динамо» Мн
«Трактор» – «Салават Юлаев»
«Нефтехимик» – «Металлург» Мг
17 января 2014 года, пятница
«Локомотив» – «Ак Барс»
«Северсталь» – «Торпедо»
«Атлант» – «Динамо» М
СКА – «Витязь»
ЦСКА – «Металлург» Нк
«Динамо» Р – «Сибирь»
«Слован» – «Адмирал»
«Лев» – «Амур»
18 января 2014 года, суббота
«Авангард» – «Динамо» Мн
«Барыс» – «Донбасс»
«Югра» – «Медвешчак»
«Автомобилист» – «Спартак»
«Трактор» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Металлург» Мг
19 января 2014 года,
воскресенье
«Атлант» – «Ак Барс»
«Локомотив» – «Динамо» М
«Северсталь» – «Витязь»
СКА – «Торпедо»
ЦСКА – «Адмирал»
«Динамо» Р – «Амур»
«Слован» – «Металлург» Нк
«Лев» – «Сибирь»
20 января 2014 года,
понедельник
«Авангард» – «Донбасс»
«Барыс» – «Динамо» Мн
«Югра» – «Спартак»
«Автомобилист» – «Медвешчак»