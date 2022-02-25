Вперед к победам! В Туркестанской области открыли современный спорткомплекс на 1800 кв.м.

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Для популяризации спорта и здорового образа жизни 23 февраля в Туркестанской области открыт современный многофункциональный спортивный комплекс.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал важность создания условий для развития массового спорта и спортивной инфраструктуры в регионах. В рамках данных поручений Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» был открыт комплекс в поселке Орангай Сауранского района, общей площадью порядка 1800 кв.м. Ранее такие же спортивные комплексы распахнули свои двери в Алматинской, Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областях.

«Воспитание сильного и здорового молодого поколения – одна из главных задач социальной политики страны. В нашем районе полным ходом идет строительство новых современных спортивных сооружений и комплексов. Поддерживаем инициативы по пропаганде здорового образа жизни», - сказал в своем выступлении аким Сауранского района Гани Рысбеков во время церемонии открытия.





Новый спорткомплекс включает в себя поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса, борцовский ковер, боксерский ринг и беговую двухполосную дорожку. Для удобства жителей города установлены раздевалки и передвижные трибуны болельщиков. Также обеспечено оснащение всем необходимым инвентарем: волеболейными, минифутбольными, баскетбольными мячами, теннисными ракетками и шариками.



Спорткомплекс будет функционировать круглый год вне зависимости от погоды. Он представляет собой спортивную площадку, накрытую двухслойной воздухонепроницаемой мембраной, прикрепленной к основанию при помощи анкерной системы, подкачиваемой и поддерживаемой сжатым воздухом. Эта конструкция позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом.

В комплексе также планируется проводить культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования различного уровня.





Ранее для равзвития массого спорта в Туркестанской области фондом «Samruk-Kazyna Trust» были установлены 5 детских универсальных спортивных площадок.

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