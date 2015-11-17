​Вперед, молодые!

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК представители Министерства образования и науки, молодежных организаций объявили о начале нового проекта, направленного на воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма.

– Цель проекта «Поколение+» – развитие исследовательской и творческой инициативы учащихся, студенческой молодежи на основе национальной идеи «Мәңгiлiк Ел» и на принципах неформального образования, – подчеркнула директор департамента молодежной политики МОН РК Роза Карибжанова.

Проект будет выполняться по четырем направлениям: работа историко-краеведческая, научная, литература и искусство, развитие гражданской активности. Запланировано 20 крупных мероприятий, в том числе археологические экспедиции, исторические реконструкции, туристические слеты, творческие конкурсы, соревнования технического творчества и изобретательства, форумы лидеров детского движения, встречи с выдающимися казахстанцами, акция «25 добрых дел Родине» и многие другие.

Для того чтобы охватить проектом как можно больше молодых людей, многие мероприятия будут проводиться дистанционно, посредством Интернета. Кроме того, он построен в гибком формате, значит, есть возможность в регионах проявлять и свою инициативу.

По словам директора Респуб­ликанского центра дополнительного образования Раисы Шер, в реализации проекта будут участвовать более 800 организаций дополнительного образования, кружки, работающие при школах, музеях. Присоединяются к осуществлению проекта Республиканский научно-прак­тический центр «Дарын», ­Назарбаев Интеллектуальные школы, «Общенациональное движение «Казахстан-2050», молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан», другие институты гражданского общества. Собственно, все они и вошли в число разработчиков проекта. Итоги культурно-образовательного проекта «Поколение +» будут подведены в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан. Разработчики уверены в его успехе и надеются на продолжение.