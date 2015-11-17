​Вперед, молодые!

Свежий выпуск
447
Марина ПАРХОМЕНКО

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК представители Министерства образования и науки, молодежных организаций объявили о начале нового проекта, направленного на воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма.

– Цель проекта «Поколение+» – развитие исследовательской и творческой инициативы учащихся, студенческой молодежи на основе национальной идеи «Мәңгiлiк Ел» и на принципах неформального образования, – подчеркнула директор департамента молодежной политики МОН РК Роза Карибжанова.

Проект будет выполняться по четырем направлениям: работа историко-краеведческая, научная, литература и искусство, развитие гражданской активности. Запланировано 20 крупных мероприятий, в том числе археологические экспедиции, исторические реконструкции, туристические слеты, творческие конкурсы, соревнования технического творчества и изобретательства, форумы лидеров детского движения, встречи с выдающимися казахстанцами, акция «25 добрых дел Родине» и многие другие.

Для того чтобы охватить проектом как можно больше молодых людей, многие мероприятия будут проводиться дистанционно, посредством Интернета. Кроме того, он построен в гибком формате, значит, есть возможность в регионах проявлять и свою инициативу.

По словам директора Респуб­ликанского центра дополнительного образования Раисы Шер, в реализации проекта будут участвовать более 800 организаций дополнительного образования, кружки, работающие при школах, музеях. Присоединяются к осуществлению проекта Республиканский научно-прак­тический центр «Дарын», ­Назарбаев Интеллектуальные школы, «Общенациональное движение «Казахстан-2050», молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан», другие институты гражданского общества. Собственно, все они и вошли в число разработчиков проекта. Итоги культурно-образовательного проекта «Поколение +» будут подведены в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан. Разработчики уверены в его успехе и надеются на продолжение.

Популярное

Все
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане
Тепло. Еще теплее...
«Я знаю, что я живу…»
Гамарджоба, айналайын!
Телефонные мошенники пытались обмануть главного полицейского СКО
У водовода… без воды
Культура и СМИ: векторы развития
Выход из «коммунального пике»
Трансформация казахстанской армии
18-летнего жителя ВКО задержали по подозрению в пропаганде терроризма
80 лет Auezov University: достижения и перспективы
Мангистауская область в 2023 году. Перспективные проекты общемирового масштаба
Кызылординская область в 2023 году. Индустрия, инновации, инвестиции
Цены за минуту разговора завышали сотовые операторы – АЗРК грозит им расследованием
Итоги года: усиление Западной энергозоны и запуск новых месторождений
Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру
Долги по микрокредитам: для МФО изменят правила
Дорожных полицейских в Стамбуле пересадят на Porsche и Bentley
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

«Ветер, ветер, ты могуч…»
На страже безопасного труда
В память о мастере
Втягиваемся в сезон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]