Вперед, мотопробег!

Атырауские байкеры отправились в традиционный мотопробег, посвященный Дню государственных символов.

Таким образом Государственный флаг решили пропагандировать участники мотоклуба Wheels Brothers MC. В этом году пробег стартовал из Актау.

Как рассказывает лидер мотоклуба Олег Шмаль, кроме атырау­ских байкеров в IV ежегодный национальный автомотопробег «Менiн Елiм – Моя Страна» отправились члены Федерации автомотоспорта Мангистауской области. Главный лозунг проекта – «Мы – казахстанцы! Мы живем в многонациональной стране, уважая традиции и обычаи друг друга. Мы любим Родину и желаем ей процветания!»

Мотоциклисты, отправляясь в путь с развевающимся Государственным флагом, призывают граждан страны к единению. У проекта есть и еще одна цель – популяризация внутреннего и внешнего туризма, активного и экстремального отдыха: проехать­ся на байке по всей стране – сложно, но зато как интересно!

– Наш проект – это и встречи с друзьями. Желающие мотоциклисты из других регионов будут иметь возможность присоединиться к колонне для дальнейшего следования на часть пути либо до окончания маршрута. Нур-Султан, Щучинск, Усть-Каменогорск, Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан определены как пункты мотопробега. Здесь участники проекта будут останавливаться, знакомиться с достопримечательностями, посещать экскурсии, – отметил Олег Шмаль.

За 22 дня байкеры должны преодолеть 12 тыс. км: Атырау – Актобе – Аральск – Байконыр – Кызылорода – Туркестан – Шымкент – Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Семей – Павлодар – Нур-Султан – Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – Костанай – Актобе – Уральск – Атырау. Завершится мотопробег в Актау.