Пятое по счету восхождение на пик «Казахстанской правды» оказалось одним из самых массовых. На нашу гору отправилась команда, в составе которой 33 человека, в том числе и четыре сотрудника газеты. Дулат Молдабаев, Сергей Наговицын, Бахытжан Мусабеков и Виктор Русаков полны решимости подняться на вершину, высота которой 4 034 м над уровнем моря. Для Дулата это уже второе восхождение на пик «Казах­станской правды», и он готов подставить плечо коллегам, отправившимся пока по незнакомому для них маршруту.

В группу вошли также семь представителей АО «Химфарм», выпускающего лекарственные препараты под торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. Фармацевтическая компания не просто поддержала наш фестиваль, но и делегировала своих представителей. В горы сотрудники завода пошли целыми семьями.

Андрей Жгилев, администратор отдела технического программирования предприятия, оказывается, имеет первый разряд по горному туризму. Под стать ему и супруга Регина, предпочитающая всем видам активного отдыха походы в горы. Владимир Жуков, консультант поддержки бизнес-предложений АО «Химфарм» с супругой Натальей – тоже не новички в горных походах. В коман­де «Химфарма» также Владимир Гудыменко, Олеся Пляшник и Людмила Калюжная.

Среди тех, кто намерен взойти на вершину, разные по возрасту, социальному положению, национальности и профессии люди, но для каждого из них горы не просто увлечение, а частичка их самих. Вершины манят, и они по первому зову готовы собрать рюкзак и отправиться в путь. Неудивительно, что собираться на площади Аль-Фараби, откуда стартовала наша акция, альпинисты и горные туристы начали задолго до назначенного времени. Два часа пути в сопровождении сотрудников дорожно-патрульной службы, и мы уже в предгорье.

В этом году мы впервые решили изменить привычный распорядок и заехали на базу отдыха Eco Village Kaskasu, расположенную в нескольких километрах от аула Кенесарык. Задумывая несколько лет назад ее строительство, депутат Шымкентского городского маслихата Гани Ташкараев поставил перед собой задачу развивать внутренний туризм, познакомить в первую очередь казахстанцев с благодатной природой края.

Строительство базы отдыха стало новым современным этапом в развитии казахстанского туризма. О живописных пейзажах и неповторимых ландшафтах этой местности теперь знают не только тысячи южан, но и множество иностранных туристов, которые со всего мира едут сюда насладиться самобытной природой, послушать пение редких птиц и, конечно, отдохнуть от суеты цивилизации. Климат и природа в наших горах ничем не отличаются от климата внутренних районов Европы, пейзажами которых мы так восхищаемся. В этом участники акции «КП» убедились сполна.

К примеру, что может быть лучше для успешного начала дня, чем завтрак на открытой террасе с видом на горы?! Потрясающие ощущения. Да и овсянка кажется такой вкусной, как никогда раньше. Наверное, оттого что все вокруг пропитано чистотой и первозданностью. Завтрак и фотосессия помогают слегка адаптироваться на высоте. «Хорошо здесь!»,– вдыхает полной грудью Виктория Воробьева, инструктор по альпинизму и горному туризму. «Здорово!», – вторит ей Розмат Хабибуллаев, студент ЮКГУ им. М. Ауэзова. Но расслабляться нельзя, да и Шамиль Рафиков, профессиональный альпинист и руководитель нашей группы, дает команду рассаживаться по автобусам и отправляться в путь.

Ехать осталось совсем немного. Через считанные километры начинается территория Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, который в этом году отмечает 10-летие. Его территория имеет семь природных зон, начиная от степной у подножия гор до высокогорной. Кроме того, что здесь произрастают сотни видов растений-эндемиков и обитают краснокнижные животные, горы обеспечивают население Шымкента и прилегающих районов высококачественной питьевой водой.

Это бесценный дар природы, которого лишены многие жители степной и пустынной зон Казахстана, впрочем, как и сотни миллионов людей на планете, вынужденных покупать воду. Так что, выгрузившись в самом начале ущелья Сайрамсу из автобусов, первым делом устремляемся набирать во фляжки воду из реки Каскасу.

Дальше можно идти только пешком. Остается упаковать рюкзаки, прослушать инструктаж и – в дорогу. Путь предстоит неблизкий. Восхождение на пик «Казахстанской правды» занимает два дня. В первый день – переход по ущелью Сазан-ата в Долину предков, где традиционно базируется штурмовой лагерь. Благо, день выдался не жарким. Лучи солнца прячутся за тучками, обещая к вечеру дождь. Привычная для гор, то и дело меняющаяся погода. Но команду восходителей это ничуть не пугает, ведь дорога к нашей вершине пролегает через ледник, так что впереди еще ждет зима.

Впрочем, участники горного фестиваля «Казахстанской правды» – люди бывалые, их не пугают трудности. И нет сомнения, что высота 4 034 над уровнем моря будет успешно взята.

фото автора