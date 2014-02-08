Вперед – в будущее

Оптимистический прогноз развития Казахстана определяется, помимо всего прочего, возможнос­тями интеграции.

«Мы будем широко привлекать в нашу экономику зарубежные инвестиции, технологии и инновации. Для инвесторов мы создадим благоприятные условия для работы. При этом важным механизмом вхождения в топ-30 развитых стран мира мы ясно видим углубление интеграции нашей экономики в региональную и глобальную экономические системы. Это прежде всего связано с нашим участием в формировании Евразийского экономического союза, вступлением во Всемирную торговую организацию», – сказал Президент в январском Послании.

Реализация евразийской идеи Президента открывает широкий рынок сбыта, привлекает зарубежный бизнес, что при благоприятном инвестиционном климате даст серьезную отдачу в экономике. Ни одна страна в мире не сможет преодолеть в одиночку вызовы наступающей эпохи.

Серик ПШЕНБАЕВ,

предприниматель, депутат областного маслихата, Балхаш