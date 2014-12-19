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Вперед вместе с Лидером
Мы все, независимо от вероисповедания, национальности, рода деятельности считаем Казахстан своей Родиной, гордимся ею и хотим, чтобы небо над его бескрайней степью оставалось мирным.

Наш суверенитет родился 16 декабря 1991 года. Родился, как сказал Елбасы в своем "Слове о Независимости", под счастливой звездой. Сколько крови было пролито нашими предками на пути к свободе! Народ Казахстана сегодня воплощает их мечты в жизнь.

Нам повезло с Лидером. В буквальном смысле ­Нурсултан Назарбаев не просто поднял страну с колен в сложный период 90-х годов, он вывел ее на мировой уровень. Сделал все, чтобы мы все чувствовали себя полноценными членами общества, снискали авторитет Казахстану во всем мире. Казахстан поставил перед собой амбициозные задачи, которые отражены в Стратегии-2050. Реализация этих программ – залог будущего роста и процветания Казахстана.

Но главное достижение суверенного Казахстана – стабильность и согласие. Только у нас создан уникальный институт Ассамб­леи народа Казахстана, объединивший под своим шаныраком более 130 этносов. Уважение казахского народа к другим национальностям, вероисповеданиям, толерантность и взаимопонимание стали консолидирующим фактором, главным условием устойчивого развития государственности и обеспечения общественной стабильности в нашей стране. Я поддерживаю обращение Ассамблеи народа Казахстана, ее призыв глубоко усвоить простые и понятные истины, озвученные в "Слове о Независимости" Президента ­Нурсултана Назарбаева.

Согласие и единство надо беречь: "От этого зависит благополучие нашей Родины, благополучие и будущее каждого казахстанца, – подчеркивает Глава государства. – Каждый народ сам несет ответственность за сохранение мира в своей стране". Патриотическая идея "Мәңгілік Ел", одними из главных принципов которой стали: "национальное единство, мир и согласие в нашем обществе, светское общество и высокая духовность", как раз и отражает мысль не о коллективной, а о личной ответственности.

Казахстан, расположенный на стыке Азии и Европы, не случайно стал инициа­тором и активным участником межрелигиозного диа­лога. Наша республика, в которой проживают представители многих этносов и религий, обладает богатым опытом их тесного взаимодействия и поэтому заслужила право быть местом плодотворного диалога конфессий и цивилизаций.

Политика мира и согласия работает. Не на словах, а на деле. Например, в Житикаре Костанайской области мне посчастливилось общаться с двумя прекрас­ными, глубоко верующими людьми. Один из них – имам, другой – православный священнослужитель.

Отец Максим и Сабыржан-хаджи – религиозные соратники и лучшие друзья. Они вместе отправляются на встречи с людьми, читают лекции и в свободное время ходят друг к другу в гости.

Я хочу сказать, что дружба эта, не политическая, а человеческая, между, казалось бы, разными людьми – далеко не миф. В той же Житикаре новую мечеть построили православные христиане, а церковь – мусульмане. Слова тут излишни. Когда человек проявляет свое доброе отношение к ближнему через такие поступки, то он не просто делает доброе дело, он делает наш мир светлее, лучше.

Это и есть дух казах­станской независимости, дух сильного и дружного народа. Мы все разные. И мы – один народ. Мы сплотились духом, чтобы никто и никогда не смог посягнуть на наше единство! И наша задача – воспитывать эти чувства во всех последующих поколениях.
Желаю всем казахстанцам мирного неба и благополучия, успеха во всех начинаниях! Будем беречь традиции и богатство нашей страны!

Юлия ДЕНИСЕНКО, директор АЮЛ "Ассоциация центров помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений", президент ОФ "Эксперт-2050"

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