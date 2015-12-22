​Впереди – 100-процентный уровень

Озвучив тему совместного заседания «Развитие отрасли телекоммуникации», председатель Совета по экономической политике при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента Мейрам Пшембаев отметил важность решения задач по оказанию качественных услуг связи в регионах Казахстана, устранению цифрового неравенства.

На совместном заседании выступили вице-министр по инвестициям и развитию Рахим Ошакбаев, заместитель председателя Комитета связи, информации и информатизации МИР Дмитрий Голобурда, главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев, главный технический директор АО «Казахтелеком» Александр Лезговко, главный директор – руководитель аппарата АО «Казахтелеком» Дарын Туяков и член Совета по экономической политике при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК Глеб Щегельский. Участникам заседания была представлена ясная картина цифровизации сети телекоммуникаций, презентованы проекты, направленные на реализацию приоритетных задач Послания Президента народу Казахстана. Также эксперты рассказали о технологической готовности по поддержке инициатив.

В частности, было отмечено, что в настоящее время уровень цифровизации сети телекоммуникаций достиг 99,7%, а до конца текущего года АО «Казахтелеком» планирует достичь 100-процентного уровня.