Статьи Впереди автобуса Вера Ляховская

Велосипедисты Алматы ликуют: городские власти позаботились об их удобстве и дали добро на разработку специальных крепле­ний, которые устанавливаются на фронтальную часть автобусов. Это сделано по опыту многих городов Европы, США и России для того, чтобы решить вопрос транспортировки велосипедов на общественном транспорте и улучшить инфраструктуру массового велоспорта.



В Алматы уже построено около 23 км велосипедных дорожек, но они не связаны между собой, и велосипедистам приходится долго добираться из одного конца города в другой. Для того чтобы решить эту проблему, были установлены специальные крепления на автобусах. Велосипедист может поставить свое двухколесное транспортное средство на мобильную «парковку» и проехать необходимое ему количество остановок на автобусе. Первые маршруты с велосипедными креплениями были выбраны по принципу соеди­нения отдаленных спальных районов и нижней части города с центром, парками и районом Медео, где традиционно жители города и дети катаются на велосипедах. Таким образом решается вопрос перевозки велосипедов общественным транспортом, где вход в салон с велосипедом сейчас затруднен, особенно когда автобус переполнен. Багажник для велосипедов крепится к переднему бамперу автобуса. Установка велосипедов проста, занимает короткое время и не требует больших усилий.



Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев подчеркнул, что с внедрением такого новшества велосипедист гораздо лучше интегрируется в городскую систему общественного транспорта. А этот факт, в свою очередь, позволяет улучшить транспортную ситуацию в Алматы, которая давно оставляет желать лучшего, а заодно и способствует сокращению количества вредных выбросов в атмосферу.



Одна из давних любительниц велосипедного спорта Екатерина сообщила, что мечтала о таких конструкциях еще 30 лет назад.



– Мы тогда с подругой катались по улице Навои до Джандосова вниз с Аль-Фараби, – говорит она. – Вверх, естественно, ехать не хотелось, и мы садились в автобусы, которые шли до «Орбиты». Благо летом они в обычные часы полупустые ходили. Водители на нас шипели, но ехать все равно позво­ляли. Вот тогда мы и мечтали, как классно было бы иметь такое устройство на автобусе. Вот оно, свершилось!



Прагматичные велосипедисты задумались о том, что конструкция не снабжена замками, и велосипед легко может попасть в руки посторонних людей.



– Конструкцию внимательно рассмотрел! – заявил велосипедист с 25-летним стажем Игорь Иванченко. – Никому не посоветую оставлять своего двухколесного друга без защиты. Его легко загрузить, это и вправду удобно, но ведь также легко и выгрузить. Для того чтобы не причинять неудобств водителю и пассажирам автобуса, советую велосипедистам хорошенько набить руку и быстро пользоваться велозамком, никого не задерживая. Тогда все будет в порядке. А так – идея замечательная, посмотрим, как она приживется в нашем городе.

