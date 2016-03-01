Организаторы соревнований преследовали цель популяризации и развития массового спортивного туризма, повышения технического мастерства участников. В частности, по словам главного судьи чемпионата Евгения Ефремова, приобретенные навыки могут пригодиться при проведении спасательных работ в горной и лесной местности.

По итогам соревнований сильнейшими в общекомандном зачете стали спортсмены из команды «Батыс-West» (ЗКО), одержавшей победу на девяти дистанциях. Хороших результатов также добились представители команд «СЮТ-Астана» и «Спартак» из Карагандинской области.

За турниром турнир

В Акапулько завершился турнир Женской теннисной ассоциации Abierto Mexicano Telcel. В нем после долгого перерыва, связанного с серьезной травмой, выступила казахстанская спортсменка Галина Воскобоева, заявившаяся в парном разряде вместе с Анастасией Родионовой из Австралии. Они дошли до четвертьфинала, где уступили китаянке Хань Синьюнь и Кристине Макхэй (США) – 3:6, 4:6.

И тут же в Куала-Лумпуре стартовал аналогичный турнир WTA BMW Malaysian Open с призовым фондом 227 тыс. долларов. В нем сыграет наша Зарина Дияс. В одиночном разряде ее соперницей в первом круге названа немка Анника Бек. В парном разряде казахстанка выступит вместе с китаянкой Сюй Ифань. Они скрестят ракетки с Дарьей Юрак (Хорватия) и Николь Меличар (США).

Примем финал Гран-при

Женская сборная Казахстана по волейболу в нынешнем году вновь примет участие в матчах III группы мирового Гран-при. Это будут трехраундовые соревнования с началом в Африке, продолжением – в Латинской Америке, окончанием – в Азии. На первом этапе спортсменки нашей страны сыграют в Алжире (3–5 июня) против команд Перу, Мексики и хозяек площадки. Затем – переезд в Колумбию и еще три матча (10–12 июня) со сборными Австралии, Мексики и хозяйками этапа.

Обычно на этой стадии выступления нашей нацио­нальной дружины в мировом Гран-при и завершались. Но только не в 2016 году! Финальный раунд популярных состязаний пройдет в третьей декаде июня в Алматы, и казахстанские волейболистки сыграют в нем независимо от результатов двух первых туров. Организаторам финала и привилегии особые. В Казахстан на решающие матчи также приедут три сильнейшие команды III группы.