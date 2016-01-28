Интервью ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

– Куандык Турганкулович, прошла уже неделя с момента подписания Главой государства Указа о проведении внеочередных выборов. Расскажите, пожалуйста, о проведенной Центризбиркомом работе за это время.



– За этот довольно небольшой период времени нами уже проделан действительно большой объем работы.

Во-первых, на заседании комиссии мы утвердили первоочередные нормативно-правовые акты, необходимые для организации избирательного процесса.



Кроме того, мы направили приглашения первым руководителям центризбиркомов 18 иностранных государств и приняли документы, регламентирующие деятельность международных наблюдателей.

Во-вторых, проведен республиканский семинар-совещание по вопросам организации и проведения избирательной кампании. На нем мы подробно обсудили все нюансы предстоящей электоральной кампании и дали всем участникам электорального процесса детальные разъяснения по выборному законодательству.



В-третьих, начата большая работа по информированию населения о предстоящих выборах. В рамках этой работы упор будет сделан на повышение гражданской активности казахстанцев, чтобы мотивировать избирателей прийти на голосование в день выборов.



– А сколько граждан смогут воспользоваться своим правом? Каково количество избирателей в стране?



– В соответствии с Законом «О выборах» сведения об избирателях местные исполнительные органы предоставляют ежегодно – к 1 июля и 1 января. Поэтому в настоящее время во всех территориальных избирательных комиссиях и в Центризбиркоме уже имеются списки избирателей. Согласно реестру, численность избирателей в нашей стране составляет 9 миллионов 792 тысячи человек.

Сейчас главная задача – обеспечить формирование достоверных списков избирателей по каждому участку, чтобы каждый гражданин нашей страны смог воспользоваться своим конституционным правом.



В соответствии с утвержденным нами календарным планом для ознакомления избирателям списки будут представлены в избиркомы до 28 февраля. При этом хочу отметить, что составление списка избирателей – это непрерывный процесс. Пополнение списков избирателей будет продолжаться даже в день голосования.

За достоверность списков избирателей ответственность несут местные исполнительные органы. И для решения этой задачи задействованы все имеющиеся ресурсы.



Однако хотел бы также призвать и самих казахстанцев проявить гражданскую активность. По этому поводу нами принято и опубликовано соответствующее Обращение к избирателям.

С 4 марта можно будет проверить себя в списках избирателей, придя на свой избирательный участок.



– В свете текущей экономической конъюнктуры одним из самых обсуждаемых является финансовый вопрос. Не могли бы вы более подробно рассказать о структуре расходов на избирательную кампанию.



– На проведение выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов всех уровней потребуется 7 миллиардов 985 миллионов 300 тысяч тенге.



В структуре затрат на электоральную кампанию 53% из этих средств будут направлены на выплату заработной платы членам избиркомов. При этом в соответствии с законодательством членам избирательных комиссий, являющимся государственными служащими, заработная плата не выплачивается. Однако им производится доплата за работу в праздничные и выходные дни.

В целом оплата труда членов избирательных комиссий производится в соответствии с трудовым кодексом согласно табелю за фактическое время работы.



Вторая значительная статья расходов – это затраты на проведение предвыборной агитации кандидатов в депутаты маслихатов (17,4%).

Законодательством страны государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для проведения минимального объема агитации в СМИ. Каждому кандидату предоставляются средства на 15-минутное выступление по телевидению, 10-минутное выступление по радио, а также на публикацию в печатных изданиях двух статей в объеме не более 0,1 печатного листа.

В общей сумме только по этим двум статьям будет израсходовано более 70% средств, выделенных на электоральную кампанию.

Остальная часть расходов – это печать бюллетеней, изготовление аудио- и видеороликов и их последующая ротация на телевидении и радио, размещение билбордов, различных элементов наружной рекламы и другие.



– Подготовка к выборам только началась. На каких вопросах ЦИК намерен сконцентрировать основное внимание в предстоящий период?



– Есть три приоритетные направления.

Первое – это работа с политическими партиями. Все политические партии, желающие принять участие в выборах, должны провести свои съезды, утвердить свои партийные списки и представить нам. При этом есть обязательное условие – участие в работе съезда представителей региональных филиалов из всех областей, а также городов Астаны и Алматы.

После этого мы организуем проверку каждого человека, внесенного в список. Это процедура регламентирована нашей Конституцией и выборным законодательством.



Напомню, что в соответствии с Конституцией депутатом Мажилиса может быть лицо, достигшее возраста 25 лет, являющееся гражданином страны и постоянно проживающее в Казахстане последние 10 лет. Также мы проверим этих людей по линии налоговых и других государственных органов.

В целом установление требований к кандидатам и их последующая проверка является общепризнанной мировой практикой и применяется во всех демократических странах.



После завершения всех этих проверок мы регистрируем список политической партии, и она допускается к предвыборной борьбе.

Второе направление – это организация деятельности избирательных комиссий. Буквально на днях во всех местных периодических изданиях были опубликованы списки членов участковых избирательных комиссий. На некоторых участках у нас по тем или иным обстоятельствам были вакантные места, и мы их согласно нормам закона совместно с маслихатами восполнили. Теперь ведется такая же работа по окружным и территориальным избирательным комиссиям.



Также на днях мы во всех регионах организуем публикацию границ избирательных участков, чтобы избиратели могли заранее получить информацию о местонахождении своего участка.



Третье направление – методическое обеспечение. Мы планируем организовать во всех регионах кустовые семинары для членов наших избирательных комиссий. Кроме того, будет организован семинар для руководителей республиканских СМИ по вопросам проведения агитационной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента. В ходе данного семинара отдельно будет рассмотрен вопрос проведения агитационной работы в Интернете и социальных сетях в соответствии с законодательством. Также будет проведен тренинг для представителей политических партий, участвующих в избирательной кампании по вопросам проведения агитационной работы.

В целом это тот блок вопросов, на которых мы сосредоточим свое основное внимание.

Параллельно с этим ведется работа с международными организациями касательно организации международного наблюдения. Большое внимание уделяется вопросам издания методических пособий для всех участников избирательного процесса и так далее.

