На завершившемся в Таразе чемпионате Казахстана по боксу среди мужчин и женщин кызылординские спорт­смены завоевали одну золотую и две бронзовые награды. Второй раз в карьере чемпионом страны в весе до 55 кг стал Нурсултан Алтынбек. Бронзовыми призерами оказались Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг) и Гульсая Ержан (80 кг).

фото предоставлено Ж.Жусуповым

По возвращении в Кызылорду старший тренер области по боксу Жамиль Жусупов поделился впечатлениями от турнира.

– Отмечу очень высокий уровень прошедшего первенства. В некоторых весовых категориях молодыми были биты весьма опытные боксеры. Это значит, что все участники готовились к соревнованиям с особым усердием, – рассказал специалист.

От сборной области, по признанию наставника, ждали большего. Но не все складывалось так, как рассчитывали тренеры. Гульсая Ержан в полуфинале уступила опытной костанайской боксерше, призеру чемпионата мира и участнице Олимпиады-2020 ­Надежде Рябец. А молодой Аслан Елдибайулы уверенно выиграл два боя у соперников из Караганды и Шымкента, однако перед третьим поединком простыл. Недомогание сказалось на выступлении: в полуфинале он уступил алматинцу Ерсултану Сапару.

Аслану всего 20 лет. Он воспитанник СДЮШОР № 7 Жанакорганского района. За четыре года перспективный супертяжеловес прошел путь от юниорских турниров до взрослого чемпионата страны и международных соревнований. В его активе серебро чемпионата Азии среди юниоров, золото молодежного первенства Казахстана в Уральске и бронза чемпионата мира U18 в Черногории. В прошлом году Елдибайулы дебютировал на взрослом чемпионате страны и стал самым молодым финалис­том турнира в супертяжелом весе. А в июле нынешнего года завоевал бронзу чемпионата Азии U23 в Джакарте. Нынешняя награда в Таразе – еще один шаг в его карьере.

Особо Жамиль Жусупов отметил второй золотой успех члена национальной сборной Нурсултана Алтынбека.

– Текущий год для моего подопечного выдался неплохим. Сначала Нурсултан занял третье место на международном турнире «Шелковый путь» в Баку. А в Таразе он провел четыре боя, и, что интересно, все его соперники были левшами. Самыми трудными выдались второй бой с костанайским боксером и третий, полуфинальный, с бойцом из Карагандинской области. А в решающем поединке за золото Нурсултан по очкам выиграл у шымкентца Бексултана Хужанжара, который на пути к финалу победил фаворитов первенства, – рассказал тренер.

По характеристике Жусупова, Алтынбек очень трудолюбив, обладает отличной реакцией и быстро принимает решения в сложных ситуациях на ринге. Но главное его качество – несгибаемая воля к победе.

– Наша главная задача – завоевать лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, – поделился планами тренер. – Сами знаете, какая высокая конкуренция в нашей сборной в легких весовых категориях – до 55, 60 и 65 кило­граммов. Поэтому нас ждет очень серьезная и тщательная подготовка.

Одним из важнейших этапов на этом пути Жусупов считает чемпионат мира 2027 года в Астане. Но прежде Алтынбеку предстоит выдержать конкуренцию за место в составе национальной сборной.

Нурсултан Алтынбек уже имеет солидный послужной список. Он двукратный чемпион Азии U22: в 2023 году победил в Бангкоке, а в 2024-м – в Астане. В 2025 году выиграл этап Кубка мира World Boxing в бразильском Фос-ду-Игуасу. На взрослом ринге он впервые стал чемпионом Казахстана в Павлодаре в 2022 году, затем завоевал золото Спартакиады-2023 и серебро чемпионата страны 2025 года в Семее. Теперь к этим достижениям добавился второй титул чемпиона Казахстана.

Всего в таразском первенстве участвовали 337 боксеров из 20 регионов страны – 223 мужчины и 124 женщины. Они разыграли 20 комплектов наград. Для кызыл­ординской команды три медали стали итогом непростой борьбы, а для ее лидеров – очередной ступенью на пути к большим международным целям.