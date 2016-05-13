​Впереди экзамены

Свежий выпуск
520
Марина ПАРХОМЕНКО

Как сообщили на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК специалисты Минис­терства образования и науки, последний звонок 25 мая прозвенит для 121 092 выпускников школ, из которых 86 991 ученик примет участие в ЕНТ. Единый экзамен пройдет со 2 по 15 июня в 166 пунктах тестирования. В целях обеспечения необходимых мер безопасности для участников тестирования и создания условий для объективного и прозрачного ЕНТ традиционно планируется повсеместное использование технических средств: 1 399 глушителей сигналов сотовой связи, 438 металлоискателей, 275 видеорегистраторов и 2 250 камер видеонаблюдения. Результаты экзамена будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования: для доступа к серверу потребуется ввести ИИН и личный код, который будет присвоен перед началом экзамена.

В конце лета абитуриенты смогут узнать, достигли ли они своей цели – поступления в вуз. Государственный образовательный заказ сохранится в объеме прошлого года – это 31 700 грантов. Но и проигравших теперь должно быть не так много: в нынешнем году впервые предоставляется возможность пересдачи теста.

– Выпускникам школ, сдавшим ЕНТ и не преодолевшим 50-балльный пороговый уровень, будет дана возможность сдать комплексное тестирование в августе, для того чтобы они могли поступить в высшие учебные заведения на платной основе, – отметил председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Саят Нюсупов. – Пересдача будет осуществляться платно, ее стоимость составит 2 242 тенге. Самое главное, это новшество даст возможность снизить определенный накал, ведь ЕНТ не будет казаться последней милей или последним часом. И эта мера позволит всем пожелавшим получить высшее образование. Мало того, у неудачливых абитуриентов есть возможность стать условно зачисленными и по прошествии первого семестра пересдать тест еще раз.

В будущем году исчезнет из обихода такое понятие, как единый экзамен, хотя ЕНТ и сохранит свое название.

– Со следующего года мы будем разделять ЕНТ на две части, – продолжил С. Нюсупов. – Школы традиционно будут принимать государственные экзамены по предметам, и ученик, который завершает школу, получит свой аттестат. Ситуации, когда, к примеру, претендент на знак «Алтын белгi» не добрал один балл, чтобы подтвердить свой знак, или выпускник чуть-чуть не дотянул до порогового уровня, чтобы поступить в вуз, привели нас к решению о трансформировании ЕНТ в более справедливую и современную форму, как это делается в развитых странах. Теперь ЕНТ будет только процедурой отбора выпускников школ или всех желающих для поступления в вузы.

Работа над содержанием нового ЕНТ предстоит большая, но сегодня ясно одно: тесты будут ориентированы на логику, выявление не только знаний, но и функциональной грамотности, то есть учебные заведения будут отбирать учеников по компетентностным характеристикам, которые нужны в современном мире.

Напомним, за 12 лет в ЕНТ приняли участие 1 млн 504 тыс. выпускников школ, или 77,1% от общего числа завершивших школьное обучение.

Популярное

Все
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Новый премьер Японии решил распустить парламент
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Потерявшихся в горах граждан Латвии нашли полицейские в области Жетысу
Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике
«Жүз жаса!»: сколько казахстанцев прожили свыше 100 лет
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана
Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 100 человек
Крупнейший мультилокационный хакатон пройдет в Казахстане
Пять золотых медалей завоевал Казахстан на кубке Азии по стендовой стрельбе
В Таиланде раздают деньги населению
Мощные ливни обрушились на Непал
Неустойчивая погода ожидается с 1 по 3 октября в Казахстане
Использование рыболовных сетей из мононити намерены разрешить в Казахстане
Объем долга местных исполнительных органов вырос в 2,5 раза – ВАП
Подозреваемый в хранении наркотиков сбежал из Казахстана во время следствия
Премьера балета «Сакральные танцы» пройдет в Астане
Разговор по душам
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения
Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Скляр встретился с представителями China Datang Corporation
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Как распознать мошенников при трудоустройстве за границу, рассказали в ООН
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
На благо страны
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Астанинское дежавю
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
«Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски - Источник
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности

Читайте также

К энергетическому балансу
Выбор в отношении строительства АЭС должен сделать сам народ
Казахстан стремится в World Boxing
«Женис» и «Астана» разыграют Кубок лиги QFL

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]