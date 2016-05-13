​Впереди экзамены

Как сообщили на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК специалисты Минис­терства образования и науки, последний звонок 25 мая прозвенит для 121 092 выпускников школ, из которых 86 991 ученик примет участие в ЕНТ. Единый экзамен пройдет со 2 по 15 июня в 166 пунктах тестирования. В целях обеспечения необходимых мер безопасности для участников тестирования и создания условий для объективного и прозрачного ЕНТ традиционно планируется повсеместное использование технических средств: 1 399 глушителей сигналов сотовой связи, 438 металлоискателей, 275 видеорегистраторов и 2 250 камер видеонаблюдения. Результаты экзамена будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования: для доступа к серверу потребуется ввести ИИН и личный код, который будет присвоен перед началом экзамена.

В конце лета абитуриенты смогут узнать, достигли ли они своей цели – поступления в вуз. Государственный образовательный заказ сохранится в объеме прошлого года – это 31 700 грантов. Но и проигравших теперь должно быть не так много: в нынешнем году впервые предоставляется возможность пересдачи теста.

– Выпускникам школ, сдавшим ЕНТ и не преодолевшим 50-балльный пороговый уровень, будет дана возможность сдать комплексное тестирование в августе, для того чтобы они могли поступить в высшие учебные заведения на платной основе, – отметил председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Саят Нюсупов. – Пересдача будет осуществляться платно, ее стоимость составит 2 242 тенге. Самое главное, это новшество даст возможность снизить определенный накал, ведь ЕНТ не будет казаться последней милей или последним часом. И эта мера позволит всем пожелавшим получить высшее образование. Мало того, у неудачливых абитуриентов есть возможность стать условно зачисленными и по прошествии первого семестра пересдать тест еще раз.

В будущем году исчезнет из обихода такое понятие, как единый экзамен, хотя ЕНТ и сохранит свое название.

– Со следующего года мы будем разделять ЕНТ на две части, – продолжил С. Нюсупов. – Школы традиционно будут принимать государственные экзамены по предметам, и ученик, который завершает школу, получит свой аттестат. Ситуации, когда, к примеру, претендент на знак «Алтын белгi» не добрал один балл, чтобы подтвердить свой знак, или выпускник чуть-чуть не дотянул до порогового уровня, чтобы поступить в вуз, привели нас к решению о трансформировании ЕНТ в более справедливую и современную форму, как это делается в развитых странах. Теперь ЕНТ будет только процедурой отбора выпускников школ или всех желающих для поступления в вузы.

Работа над содержанием нового ЕНТ предстоит большая, но сегодня ясно одно: тесты будут ориентированы на логику, выявление не только знаний, но и функциональной грамотности, то есть учебные заведения будут отбирать учеников по компетентностным характеристикам, которые нужны в современном мире.

Напомним, за 12 лет в ЕНТ приняли участие 1 млн 504 тыс. выпускников школ, или 77,1% от общего числа завершивших школьное обучение.