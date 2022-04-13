Столичные школьники приняли участие в масштабной республиканской спартакиаде «SportFEST Kazakhstan».

Отборочный тур республиканского проекта состоялся на базе столичной школы-лицея № 56 им. Шакарима. В нем приняли участие более 130 школьников 8–9-х классов из четырех районов Нур-Султана. Они соревновались в таких видах спорта, как футзал, баскетбол, шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, военно-прикладных видах спорта. Всего в отборочном этапе участвовали 24 команды.

Такие отборочные туры состоялись уже во всех регионах страны и объединили более 7 тыс. школьников. Примечательно, что после соревнований весь спортивный инвентарь (теннисные столы, мячи, настольные игры и т. д.) передан непосредственно школам, что, по мнению организаторов, позволит сделать спорт еще более доступным для детей и молодежи.

«SportFEST Kazakhstan» проводится в рамках Года детей в Казахстане. Это уникальный проект, направленный на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи. Его организаторами выступают Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (от лица всей группы компаний АО «Самрук-Қазына») и ЧФ «Фонд коммуникативной инициативы и стратегий».

Первые места по видам спорта заняли: по футзалу и баскетболу – школьники Алматинского района, военно-прикладному спорту – Сарыаркинского райо­на, шахматам – Амина Адильхан (Есильский район) и Борис Черкасов (Сарыаркинский район), настольному теннису – Елизавета Орлова (Алматинский район) и Владислав Сердюк (Байконурский район), тоғызқұмалақ – Раушан Ауельбай и Адилет Бекмахан (оба из Есильского района). Все они, как и победители других отборочных региональных соревнований, получили путевки в финал спартакиады, который состоится в мае в Щучинске (Акмолинская область).

Также победители и призеры всех региональных этапов награждены роликовыми коньками, брендированными рюкзаками, мобильными аккумуляторами (Power bank) и скейтбордами. Призы столичным школьникам, в том числе соответствующие кубки и дип­ломы, вручила генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

По мнению многократной победительницы республикан­ских турниров по тоғызқұ­малақ Раушан Ауельбай из средней школы № 24, такая спартакиада дает возможность школьникам совершенствовать мастерство, приобрести опыт соревнований, проявить волю к победе.

– Жаль только, что возрастные рамки ограничены, в соревнованиях могут принять участие только учащиеся ­8–9-х классов, – говорит она. – Но зато каждый год вливаются все новые и новые юные спорт­смены.