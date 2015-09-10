Впереди – Год образования

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Татьяна ЕВСЕЕВА
В совещании, прошедшем под председательством министра образования и науки РК Аслана Саринжипова, приняли участие министры и заместители министров образования и науки Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, делегаты от базовых организаций государств – участников СНГ в области информационного обеспечения, по языкам и культуре, образованию взрослых и просветительской деятельности, подготовке кадров в области фундаментальных естественных наук, представители Исполнительного комитета СНГ.
Страны СНГ, отметил А. Саринжипов, провели большую работу по развитию многостороннего сотрудничества в области образования за все время своего существования. Но впереди не менее большие планы, так как 2016 год объявлен в СНГ Годом образования. Потому участники совещания вынесли на повестку дня тему проведения IV Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ, обсудили вопросы развития движения WorldSkills на пространстве Содружества, создания совместного российско-китайского университета в КНР, разработки учебного курса лекций «История сотрудничества государств – участников СНГ: история, политика, культура, экономика» и проблемы инклюзивного образования.
Другими важными темами для дискуссии стали проведение III Международного детско-взрослого культурно-образовательного форума государств – участников СНГ на озере Иссык-Куль и Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию Содружества «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства».

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