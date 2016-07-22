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​Впереди – исследования Марса
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Юный Динмухамед, активный и любознательный, является призером различных конкурсов, олимпиад и турниров, в том числе международных. Но главной его страстью можно назвать астрономию, которую он углубленно изучает с 10 лет. Для этого он основал астрономический клуб в своей школе, где собирается с единомышленниками. Более того, юный ученый оказался смелым и подал заяв­ку на участие в конкурсе United Space School при Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). И выиграл его, получив право на обучение в этой летней школе будущих астронавтов.

Менеджер по связям с общественностью Казахского географического общества Айгуль Алиясова рассказывает, что талантливый мальчик во время конкурса прошел серьезный отбор. В том числе – собеседование с действующим американским астронавтом. Сегодня Динмухамед уже в США и начал учебу. Поистине, только смелым покоряются мечты. Всего в школу будущих астронавтов было отобрано 55 участников из 23 стран мира.

Айгуль также сообщила, что новости о нашем школьнике можно отслеживать на странице КазГео в Facebook или на персональной странице Динмухамеда https:/;/;www.facebook.com/;dinmukhamed.m. Здесь он выразил благодарность за поддержку и возможность получить образование в престижной астрономичес­кой школе: «У нашей семьи нет возможности оплатить обучение в США, и я обратился за помощью в КазГео, потому что был много наслышан о том, как оно продвигает науку и открытия в Казахстане. Полученными знаниями буду делиться с участниками нашего школьного астрономичес­кого клуба и другими юными астрономами».

Каждый набор в американскую школу приурочен к определенной научно-исследовательской программе, пояснила А. Алиясова. В 2016-м – это программа пилотируемых полетов на Марс Manned mission to Mars, которая реализует­ся в рамках научно-исследовательского космического проекта NASA. Его ученые работают над отправкой человека на «красную планету». Все участники программы будут работать в разных секциях, начиная от подготовки полета до высадки на Марс. Школьник из Казахстана принимает участие в группе по разработке перелета и исследования Марса.

Председатель президиума ОО «Казахское географическое общество» Толеген Тастанбеков в связи с этим сказал: «Мы пропагандируем научные достижения и содействуем распространению и внедрению научных результатов в практику. Поэтому ни капли не раздумывали, когда Динмухамед обратился к нам. Казахстан – космическая держава, у нас есть Байконур, и такие ребята, как Динмухамед Майлибай – будущее нашей страны».

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