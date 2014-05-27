Впереди каникулы и сдача ЕНТ

Бауржан Абдишев поздравил коллектив, пожелал выпускникам успешно сдать ЕНТ, поступить в избранный ими вуз или колледж и получить профессию, а затем вручил школе подарок – кабинет химии. Со словами напутствия обратился и ветеран педагогического труда, почетный гражданин Бухаржырауского района Василий Уркунов. 

В нынешнем году сельской школе исполняется полвека. Педагогический коллектив работает по методике личностно-ориентированного подхода к обучению учащихся, которых около 400. В течение трех лет воспитанники демонстрируют достойный уровень знаний. В нынешнем году из 14 выпускников 11 готовятся пройти единое национальное тестирование. Есть в классе претенденты на аттестаты с отличием и со знаком «Алтын белгі». 

Всего по области ЕНТ будут сдавать более 5 тыс. выпускников. Свыше 200 из них претендуют на знак «Алтын белгi», а более ста – на аттестат с отличием. 

Наталья РЫЖКОВА, 

Карагандинская область

