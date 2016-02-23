​Впереди масштабная работа

Об этом на брифинге в Астане, знаменующем официальный старт агиткампании, рассказал первый заместитель Председателя партии, руководитель Республиканского предвыборного штаба «Нур Отана» Аскар Мырзахметов. Он подчеркнул, что партия намерена адресно и дифференцированно работать с различными целевыми группами, обеспечить максимальный охват избирателей по всему Казахстану. Будут учтены все задачи, поставленные Главой государства – Председателем партии на ХVII съезде «Нур Отана» и на заседании Республиканского предвыборного штаба.

– «Нур Отан» – не электоральная партия. Мы работаем не только в период выборов, а каждый день, при этом ведем системную работу с населением, – подчерк­нул руководитель штаба. Он также отметил, что партия приложит все усилия, чтобы эффективно провести агитационную кампанию и добиться убедительной победы.

В этот же день на площади перед монумен­том «Байтерек» молодежное крыло «Жас Отан» организовало флешмоб «Голосуй за Казахстан!», в котором приняли участие около 500 человек. По данным «Нур Отана», такие же акции прошли во всех регионах страны, где к ним присоединилось более 3 тыс. представителей молодежи.

...Вчера делегация Республиканского предвыборного штаба партии «Нур Отан» во главе с ее руководителем Аскаром Мырзахметовым прибыла в Восточно-Казахстанскую область. В Усть-Каменогорске члены РПШ встретились с рабочими АО «Казцинк», посетили городской Центр обслуживания населения, а также побывали в гостях у своих избирателей.

Члены штаба рассказали о предвыборной программе партии, процессе индустриализации.

– В ответ на глобальные вызовы у нас есть четкий план действий, ядром которого являются План нации и программа «Нұрлы жол». В частности, в текущем году дополнительно выделяется для программы «Нұрлы жол» 554 миллиарда тенге, 200 миллиардов тенге – на поддержку малого и среднего бизнеса, 100 миллиардов тенге из резерва Правительства для сохранения и создания новых рабочих мест, – подчеркнул А. Мырзахметов.